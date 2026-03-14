Confira os palpites Botafogo x Flamengo para o confronto no Rio de Janeiro, neste sábado (14), às 20h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo e Flamengo fazem mais um clássico carioca neste sábado, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O confronto chega em um momento delicado para o Glorioso, que acabou eliminado da Libertadores no meio da semana após derrota em casa para o Barcelona de Guaiaquil.

Já o Flamengo chega embalado após vitória importante na última rodada e tenta manter a boa sequência na competição.

O Botafogo vive uma temporada irregular até aqui. A derrota na Libertadores aumentou a pressão sobre o elenco, que soma sete vitórias, dois empates e oito derrotas em 17 partidas disputadas em 2026.

No Brasileirão, a equipe ocupa a 16ª colocação e tenta reagir rapidamente para evitar se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento.

O Flamengo chega em um momento um pouco mais positivo após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 no Maracanã na última rodada. O resultado levou o Rubro-Negro aos sete pontos, colocando a equipe na quinta posição da tabela.

Na temporada, o time soma sete vitórias, três empates e sete derrotas em 17 jogos, ainda buscando maior regularidade nas atuações.

Prováveis escalações de Botafogo x Flamengo

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Bastos, Newton, Barboza e Alex Telles, Allan e Danilo, Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral;

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal (Paquetá), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

Flamengo pode aproveitar momento do rival

O Flamengo chega ao clássico em um momento emocionalmente mais estável, principalmente após conquistar uma vitória importante sobre o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão.

A equipe mostrou maior organização defensiva e conseguiu controlar o jogo em boa parte da partida.

Do outro lado, o Botafogo ainda tenta digerir a eliminação na Libertadores, o que pode pesar no aspecto psicológico do confronto.

Em clássicos equilibrados, o momento das equipes costuma fazer diferença, e o Rubro-Negro aparece com boas chances de aproveitar esse cenário para buscar mais três pontos.

Palpite 1 para Botafogo x Flamengo: Flamengo vence, com odds de 2.12 na KTO

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Clássico pode ter pressão e muitos escanteios

Clássicos costumam ser partidas intensas e com grande volume ofensivo, principalmente quando uma das equipes tenta assumir o controle do jogo.

O Botafogo, jogando em casa, deve buscar pressionar desde os primeiros minutos para tentar responder à eliminação continental.

O Flamengo também possui jogadores ofensivos capazes de gerar perigo constante, especialmente em jogadas pelos lados do campo.

Com ataques frequentes e disputas próximas da área, a tendência é de que a partida produza um número elevado de escanteios ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Botafogo x Flamengo: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.77 na KTO

Defesa pode prevalecer no clássico

Mesmo com a rivalidade intensa, clássicos cariocas muitas vezes acabam sendo jogos mais estudados e com menos espaços. O Flamengo mostrou evolução defensiva na última rodada e tende a manter uma postura mais organizada para controlar o jogo.

O Botafogo, por sua vez, pode encontrar dificuldades para criar muitas oportunidades claras diante de um adversário bem estruturado. Nesse contexto, existe uma boa possibilidade de apenas um dos lados conseguir balançar as redes ao longo da partida.