Confira as odds da Champions League e descubra a cotação dos times na disputa da Liga dos Campeões

Finalmente tendo conquistado a tão sonhada Champions League na temporada passada, os Citizens retornam famintos por um bicampeonato, que não é conquistado desde o tri do Real Madrid de 2015 a 2018

O Manchester City passou por grandes adversários na temporada passada, derrotando Real Madrid e Inter de Milão na semifinal e decisão. Entretanto, é o Bayern de Munique, seu oponente das quartas, que surge em primeiro plano, como principal desafiante.

Confira, portanto, quem é o favorito e quais são as melhores e mais recentes odds para o vencedor desta edição da maior competição de clubes do mundo.

Times Odds na Betano Manchester City 3.25 Bayern de Munique 6.00 Real Madrid 8.00 Arsenal 12.00 Barcelona 15.00

Citizens buscam se tornar quinto inglês com pelo menos dois títulos da UCL

O Manchester City atualmente entra em qualquer competição no mundo como favorito, e não é para menos. Com uma base consolidada e Pep Guardiola no comando, os Citizens contam com um time que impõe o seu ritmo de jogo com frequência.

Entretanto, já não é de hoje que esta é a realidade da equipe inglesa. E, somente na temporada passada, conseguiu a tão elusiva conquista da Champions League.

Esta competição é singular nos desafios que apresenta, e os maiores rivais dos Citizens se reforçaram para virem com tudo nesta temporada.

Um problema para os Citizens é a lesão de Kevin de Bruyne, que deve perder boa parte da primeira metade da temporada, porém a expectativa é de que o belga esteja de volta para os confrontos mata-a-mata.

O sorteio da fase de grupos colocou os Citizens na mesma chave que Leipzig, Young Boys, e Estrela Vermelha. O Manchester City é franco favorito para avançar na primeira colocação do grupo.

Harry Kane desembarcou em Munique em busca de títulos

Karim Benzema agora atua no Oriente Médio, e Robert Lewandowski deixou o Bayern não faz tanto tempo. Com isso em mente, o Gigante da Baviera focou seus esforços na melhor opção do mercado, se tratando de centroavantes.

O Bayern de Munique não poupou esforços e após longas negociações fechou a contratação do inglês Harry Kane, que agora comandará um dos ataques mais temidos do Velho Continente.

Thomas Tuchel estreou com o Bayern na Champions League contra o Manchester City na temporada passada, e com pouco tempo de trabalho, o time alemão não foi páreo para o rolo compressor que é a equipe inglesa.

Nesta temporada, Kane chega para reforçar o ataque, e Kim Min-jae, destaque do Napoli no Scudetto, vem para elevar o nível defensivo da equipe alemã, que também trouxe outros nomes como Konrad Laimer e Raphael Guerreiro, para reforçar o seu plantel.

Real Madrid com novas caras

Karim Benzema se foi e diferentemente do que era esperado inicialmente, o Madrid não foi ao mercado para encontrar um substituto à altura. Joselu chegou, mas vem muito mais para compor elenco do que qualquer outra coisa.

Com isto em mente, Carlo Ancelotti mudou um pouco o seu esquema, iniciando esta temporada com quatro meio-campistas, e uma dupla de ataque, em Rodrygo e Vini. Jr.

Este novo time tem funcionado muito bem pelo alto desempenho de Jude Bellingham, que atuando em uma posição um pouco mais avançada do que fazia no Dortmund, vem brilhando, já com cinco gols e uma assistência em quatro jogos de La Liga.

Vini. Jr. se lesionou recentemente, mas não preocupa a longo prazo, e deve estar de volta ao time para disputar boa parte da fase de grupos.

Gunners único não campeão de UCL neste top 5

O Arsenal bateu na trave em 2006 derrotado pelo Barcelona na decisão da Champions League, e pode se argumentar que a equipe londrina possui a sua melhor chance de levantar este troféu desde aquela temporada.

Reforçado por nomes como Declan Rice e Kai Havertz, Mikel Arteta tem um elenco mais recheado para um calendário completo, e já conta com o retorno de Gabriel Jesus, que perdeu os primeiros jogos da temporada se recuperando de um pequeno procedimento no joelho.

Mikel Arteta comanda uma equipe ofensiva, que marcou 88 gols na última Premier League, e segue evoluindo.

Gabriel Jesus e Kai Havertz serão nomes importantes para trazerem suas experiências de Champions League para atletas como Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Declan Rice, e tantos outros, que até o momento nunca disputaram esta competição.

Barcelona agradecido por não enfrentar o Bayern na fase de grupos

De forma surpreendente, o Barcelona vem de duas temporadas consecutivas em que acabou eliminado na fase de grupos, tendo em comum o fato de ter dividido o grupo com o Bayern de Munique tanto na temporada 21/22 quanto em 22/23.

Dois times avançam de cada chave, e foram Benfica e Inter de Milão, finalista da última edição, que acabaram tirando a vaga da equipe catalã.

No terceiro ano de Xavi no seu comando, o Barcelona tem aspirações maiores do que apenas se qualificar para o mata-mata. O Barça foi ativo no mercado, trazendo nomes como João Félix, João Cancelo, e Ilkay Gundogan.

Desta vez, o sorteio entregou um grupo bem mais acessível para o Barcelona, que estará na mesma chave que Porto, Shakhtar Donetsk, e Royal Antwerp.