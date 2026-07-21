As odds Champions League são um ótimo termômetro para quem quer acompanhar ou apostar nos jogos da competição. Na fase inicial da competição, já é possível fazer apostas a longo prazo e pré-partida nas principais casas de apostas, como a bet365.

Times Odds na bet365 PSG 6.00 Bayern de Munique 7.00 Arsenal 7.50 Barcelona 8.00 Manchester City 8.00

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Alguns favoritos Champions League podem ficar pelo caminho e algumas zebras podem seguir na briga pelo título da Champions League 2026/27. Veja o que as melhores casas de apostas estão dizendo sobre a Liga dos Campeões.

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O que podemos esperar da Champions League 2026/27?

A temporada 2026/27 da Champions League consolida o novo formato do maior torneio de clubes do mundo.

Com 36 equipes disputando a intensa fase de liga, cada rodada se tornou decisiva para a classificação direta às oitavas de final ou para a disputa dos play-offs.

A expectativa é de confrontos gigantescos desde o início, com os grandes favoritos europeus buscando a regularidade na tabela geral, enquanto os azarões aproveitam a dinâmica da fase de liga para surpreender e garantir seu lugar no topo do continente.

Odds Champions League 2026/27: Quem são os favoritos?

Com o início da temporada, os favoritos Champions League disputam espaço com as famosas zebras, que garantiram classificação nos playoffs. No entanto, devido ao histórico, algumas equipes já se destacam.

Confira os principais favoritos para chegar na final da Champions League:

PSG

Atual campeão, o PSG ainda não lidera o mercado. No entanto, se destaca justamente pela qualidade do seu elenco estrelado. Se conseguirem alinhar suas estrelas e otimizar sua estratégia, a equipe francesa tem plenas condições de levantar o troféu.

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Como funcionam as odds para a Champions League 2026/27?

As odds da Champions League indicam a probabilidade de um evento ocorrer conforme avaliado pelas casas de apostas. Odds mais baixas refletem uma alta probabilidade de ocorrência. Em contrapartida, odds mais altas sinalizam eventos menos prováveis.

Antes da competição começar, as casas de apostas geralmente atribuem odds mais baixas aos principais favoritos ao título, como Liverpool, Barcelona, PSG, Arsenal e Real Madrid. À medida que o torneio avança, essas odds são ajustadas de acordo com as equipes que progridem.

Além disso, o mando de campo e outros fatores também influenciam significativamente as odds determinadas pelas casas de apostas.

Tipos de apostas na Champions League

Falando sobre as fases e apostas a longo prazo, a Champions League é o torneio de maior visibilidade para os apostadores. Com isso, ela oferece diversos mercados para os usuários. Dentre eles, podemos destacar os classificados na fase de grupos, classificados em mata-mata e campeão do torneio.

Classificados na fase de grupos

Aqui, os apostadores podem escolher quem serão os grandes classificados na fase de grupos, não necessariamente na ordem correta, mas sim quem irá avançar para a próxima fase.

Classificados no mata-mata

Com o fim da fase de grupos, as odds Champions League já são alteradas. Isso porque, com o sorteio da segunda fase, as casas de apostas passam a oferecer odds de acordo com cada confronto eliminatório.

Campeão

Basicamente, essa é uma aposta a longo prazo. Para ser contemplado, o apostador precisa esperar o fim da competição.

Champions League 2026/27

Diferente dos últimos anos, a atual Champions League teve uma mudança no regulamento. Agora, 36 equipes disputam um grupo único, com cada time realizando 8 partidas decididas por sorteio.

Nessa fase, os 8 melhores garantiram vaga nas oitavas de final, enquanto os que ficaram entre a nona e a vigésima quarta colocação, fizeram um confronto eliminatório para definir quem iria para a fase oitavas de final. A partir daí, os classificados seguem em mata-mata até a grande final.

Quem é o atual campeão?

O PSG é o atual campeão da Champions League.

Quando começa a Champions League 2026/27?

A primeira fase da Champions League começou no dia 7 de julho de 2026 e a sua final está marcada para o dia 5 de junho de 2027.

Onde assistir a Champions League?

O SBT transmite para TV aberta, a TNT exibe jogos em TV fechada e a MAX passa todos os jogos via streaming.