Sites de apostas legais no Brasil: Entenda as regras e descubra as melhores opções.

Afinal, o mercado brasileiro de apostas esportivas está bombando — e, por isso, todos os meses surgem novas marcas repletas de bônus e recursos.

Então, como encontrar as melhores casas de apostas online? Neste artigo, damos algumas dicas preciosas para quem coloca a segurança em primeiro lugar. Mas também falamos sobre outros elementos que fazem a diferença em sites de apostas esportivas.

Sites de apostas legais: em que preciso prestar atenção

As apostas esportivas foram legalizadas no Brasil com a Lei nº 13.756/2018. No entanto, o mercado não foi regulamentado até o momento. Isso quer dizer que o Governo Federal ainda não pulicou quais são as regras que vão definir o funcionamento do setor no país.

Então, os apostadores brasileiros permanecem em uma zona cinzenta. Os clientes podem usar sites de apostas legais com sede no exterior, mas não em casas de apostas com registro no Brasil — que continuam não existindo.

Enquanto não existirem casas de apostas do Brasil, com registro e licença local, o cuidado deverá ser redobrado. A seguir, explicamos alguns pontos que você deve sempre avaliar antes de entrar nesse universo.

É permitido fazer apostas online?

Para quem já estava cadastrado em algumas das melhores casas de apostas do mundo, pouco mudou com essa lei de 2018. Afinal, já era possível fazer apostas esportivas à vontade em sites de outros países antes disso.

Como explicamos acima, as apostas são autorizadas no país por lei. No entanto, como o mercado ainda aguarda a regulamentação, continua sendo importante avaliar a origem e a credibilidade de qualquer plataforma. Afinal, por mais que não seja proibido fazer apostas online, você poderá se complicar ao compartilhar dados e enviar dinheiro para operadores que não sejam de confiança.

Licença dos sites de apostas

Os melhores sites de apostas esportivas têm licenças de operação de entidades como:

Malta Gaming Authority (MGA)

United Kingdom Gambling Commission

Gibraltar Gambling Commission

Kahnawake Gaming Commission

Também existem diversas entidades diferentes que regulam apostas online e jogos de cassino em Curaçao. Aliás, as licenças de Curaçao são as mais comuns entre as casas de apostas legais presentes no Brasil, junto à licença de Malta.

Enquanto isso, licenças como as do Reino Unido e de Gibraltar são mais utilizadas por empresas que também operam no mercado britânico. Já a Kahnawake Gaming Commission, do Canadá, tem ganhado uma visibilidade maior nos últimos anos.

O que todas essas entidades de apostas esportivas têm em comum? Elas reforçam a credibilidade das casas de apostas online. Afinal, para obter uma licença, é preciso cumprir regras rígidas e se submeter à fiscalização dessas instituições.

Portanto, sempre que for avaliar casas de apostas esportivas, procure pelo selo e verifique a validade dessas licenças. Normalmente, você encontrará essa informação no rodapé da página inicial do site de apostas.

Segurança nas plataformas

Os melhores sites de apostas também são aqueles que oferecem uma experiência segura para os usuários. Sabemos que um site de apostas esportivas é seguro quando a plataforma oferece, por exemplo:

Ambiente online protegido por criptografia SSL: garante que os dados transmitidos entre o usuário e o site permaneçam inacessíveis para terceiros mal-intencionados.

Métodos de pagamento confiáveis: são importantes para proteger os apostadores contra fraudes e garantir transações seguras no site. Exemplos disso incluem o Pix, e-wallets e até mesmo criptomoedas.

são importantes para proteger os apostadores contra fraudes e garantir transações seguras no site. Exemplos disso incluem o Pix, e-wallets e até mesmo criptomoedas. Login com autenticação de dois fatores (2FA): exige que os apostadores forneçam uma segunda forma de autenticação, como um código enviado para o celular, aumentando a proteção contra o acesso não autorizado às suas contas.

exige que os apostadores forneçam uma segunda forma de autenticação, como um código enviado para o celular, aumentando a proteção contra o acesso não autorizado às suas contas. Política de Know Your Customer (KYC): ao solicitar documentos de identificação e informações pessoais, a plataforma garante que os usuários sejam quem afirmam ser, protegendo a integridade da plataforma e dos próprios apostadores.

ao solicitar documentos de identificação e informações pessoais, a plataforma garante que os usuários sejam quem afirmam ser, protegendo a integridade da plataforma e dos próprios apostadores. Recursos para a promoção do Jogo Responsável: são importantes para proteger os apostadores de potenciais problemas relacionados ao vício em jogos de azar. Podem incluir limites de depósitos, tempo de jogo e autoexclusão do site.

Além disso, há casas que também oferecem jogos de cassino online. Nesse caso, é importante conferir se os fornecedores dos jogos são confiáveis e seguros.

Reputação das empresas

Além de uma licença de apostas válida e de recursos de segurança avançados, as melhores casas de apostas devem ter uma reputação boa. Isso já pode ser mais difícil de avaliar, uma vez que os critérios costumam ser mais subjetivos. No entanto, há alguns elementos que são bons indicadores nesse sentido.

Patrocínios: muitas casas de apostas online patrocinam equipes de futebol, competições e atletas para consolidar suas marcas no mercado. Atualmente, a maioria dos clubes do Brasileirão Série A recebe dinheiro de algum site de apostas.

muitas casas de apostas online patrocinam equipes de futebol, competições e atletas para consolidar suas marcas no mercado. Atualmente, a maioria dos clubes do Brasileirão Série A recebe dinheiro de algum site de apostas. Selos de instituições: a chancela de associações do setor e de empresas de auditoria independentes, como a eCOGRA, atesta que um site de apostas opera de acordo com padrões éticos e transparentes.

a chancela de associações do setor e de empresas de auditoria independentes, como a eCOGRA, atesta que um site de apostas opera de acordo com padrões éticos e transparentes. Premiações: casas de apostas reconhecidas frequentemente recebem prêmios da indústria, o que contribui para sua reputação positiva. Exemplos disso são o EGR e o SBC Awards.

casas de apostas reconhecidas frequentemente recebem prêmios da indústria, o que contribui para sua reputação positiva. Exemplos disso são o EGR e o SBC Awards. Sites especializados: a avaliação e recomendação positiva por sites especializados (como o nosso) é um fator importante para a reputação de um site de apostas, gerando credibilidade e atraindo novos apostadores.

a avaliação e recomendação positiva por sites especializados (como o nosso) é um fator importante para a reputação de um site de apostas, gerando credibilidade e atraindo novos apostadores. Boca a boca: quando os apostadores têm experiências positivas em uma casa de apostas, eles tendem a compartilhar suas visões com outras pessoas, seja pessoalmente ou em fóruns e redes sociais.

Todos esses elementos contribuem para a confiança e credibilidade das melhores casas de apostas online, consolidando sua posição no mercado.

Mercados de apostas

As categorias e mercados de apostas desempenham um papel fundamental na experiência dos apostadores em um site. Por isso, as plataformas costumam ter uma ampla variedade de opções nesse sentido.

No Brasil, não podem faltar esportes como o futebol, o basquete e o tênis, que lideram as preferências dos usuários. No entanto, um site de qualidade também terá apostas em outras modalidades tradicionais, como corridas de cavalos e boxe. Além disso, os eSports têm ganhado cada vez mais destaque nas casas de apostas.

E não podemos nos esquecer dos mercados especiais. Exemplos disso são as apostas políticas e em entretenimento. Muitos operadores permitem que se arrisque palpites no vencedor da próxima eleição presidencial dos EUA. Ou ainda que se indique quem vencerá nas categorias do Oscar, do Emmy e assim por diante.

Apesar disso, é inegável que o foco de qualquer site de apostas no Brasil está no futebol. Essa atenção aparece na oferta de apostas em torneios como o Brasileirão e a LIbertadores. No entanto, também fazem sucesso a Liga dos Campeões e outros torneios do futebol europeu.

Seja qual for o site escolhido, os principais mercados de apostas em futebol se repetirão. Os principais exemplos são:

Resultado final

Placar exato

Chance dupla

Ambos os times marcam

Empate anula a aposta

Total de gols (mais/menos)

Handicap asiático

Número de cartões/escanteios

E assim por diante

Além disso, os mercados de apostas ao vivo têm sido cada vez mais procurados pelos usuários. Principalmente, se eles têm a opção de assistir aos eventos via streaming ao vivo nos próprios sites de apostas.

Odds

Todos esses fatores são importantes, desde a segurança até a oferta de esportes e eventos. No entanto, há um elemento que influencia diretamente os ganhos em um site: as odds de apostas. Afinal, quanto maiores as cotações das apostas online forem, melhor será o retorno para o cliente em caso de acerto.

Antes de se cadastrar em um site, compare as suas odds com as de outros operadores de qualidade. Assim, você saberá se a casa trabalha com uma margem amigável. Também vale a pena conferir se a plataforma oferece odds turbinadas, por exemplo. Esse tipo de bônus pode melhorar bastante a sua experiência.

Serviço de atendimento ao cliente

O serviço de atendimento ao cliente é essencial para a boa relação entre os apostadores e o operador. Então, você deve prestar atenção em algumas informações importantes nesta categoria, antes de se registrar em um site:

Canais de contato disponíveis: chat ao vivo e e-mail são as opções mais básicas, mas valorizamos alternativas como as chamadas locais de telefone e aplicativos como WhatsApp e Telegram. Afinal, esses canais tornam a comunicação mais ágil.

chat ao vivo e e-mail são as opções mais básicas, mas valorizamos alternativas como as chamadas locais de telefone e aplicativos como WhatsApp e Telegram. Afinal, esses canais tornam a comunicação mais ágil. Horário de atendimento: o ideal é que o operador ofereça suporte 24/7 para seus usuários. No entanto, sabemos que nem sempre isso é possível. Então, queremos horários que façam sentido — por exemplo, que cubram todo o dia.

o ideal é que o operador ofereça suporte 24/7 para seus usuários. No entanto, sabemos que nem sempre isso é possível. Então, queremos horários que façam sentido — por exemplo, que cubram todo o dia. Suporte em português : nem todo mundo se vira bem com o inglês. Então, damos valor aos sites de apostas que oferecem atendimento em português para seus usuários — e que idealmente isso não ocorra com um tradutor automático.

: nem todo mundo se vira bem com o inglês. Então, damos valor aos sites de apostas que oferecem atendimento em português para seus usuários — e que idealmente isso não ocorra com um tradutor automático. Rapidez: não adianta um operador estar sempre disponível se, na prática, ele demora séculos para responder. Queremos ser atendidos em menos de 1-2 minutos. E que as respostas façam sentido nesse tempo.

Uma plataforma de apostas segura e divertida é o sonho de todo apostador. E o suporte ao usuário tem papel fundamental nisso.

Como pesquisar a reputação de sites de apostas legais

Para saber como anda a reputação de um site de apostas legal, você pode seguir um checklist básico:

Verifique há quanto tempo o site está em operação. Pesquise se ele tem licenças emitidas por autoridades de jogos de azar respeitáveis. Verifique outros selos de entidades relevantes no site de apostas, como a eCOGRA. Leia reclamações e feedback dos usuários em sites como o Reclame Aqui. Consulte os métodos de pagamento oferecidos para os usuários. Teste o suporte da marca e faça todas as perguntas que tiver.

Caso o site de apostas se saia bem em todos esses quesitos, sua experiência tende a ser segura e tranquila. Se, além disso, a marca oferecer uma ótima variedade de apostas e outros recursos importantes, como apps e bônus, então o sinal estará verde para você.

Nossa análise sobre sites de apostas legais

Sites de apostas podem proporcionar muitos momentos de diversão para os fãs de palpites esportivos. No entanto, é importante que eles sejam legais e licenciados. Caso contrário, o que deveria ser algo bacana pode acabar se transformando em dor de cabeça.

Por isso, siga as nossas dicas e aplique todos os critérios ao avaliar uma casa de apostas. Assim, a sua aventura terá a dose certa de emoção — e ganhar ou perder será apenas uma consequência das suas escolhas.

Quais os 5 sites de apostas legais que recomendamos

À procura de casas de apostas esportivas que atendam aos critérios listados por nós? A seguir, nós apresentamos cinco operadores com ótima reputação no Brasil. Assim, você poderá escolher um site que combine com seus gostos.

bet365

A bet365 é uma das plataformas de apostas esportivas mais conhecidas do Brasil. Afinal, a plataforma se tornou uma referência em segurança e confiabilidade.

A marca se destaca pela grande variedade de apostas disponíveis. Em seu site, você também encontra muitos eventos, assim como um suporte de alto nível.

Betano

A Betano é outro peso-pesado no mercado de apostas do Brasil. Ela tem registro da MGA e foi premiada diversas vezes pela qualidade de seus serviços. Por isso, é uma opção segura para quem deseja começar a apostar.

Você pode ganhar um bônus de boas-vindas de 100% até R$500 na Betano. Para isso, é preciso criar uma conta nova, aplicar o código promocional Betano VIPGOAL, fazer um primeiro pagamento e cumprir os requisitos de apostas. Então, poderá aproveitar o app para Android, os pagamentos rápidos com Pix e outros recursos incríveis.

KTO

A KTO é um dos sites de apostas mais populares entre os brasileiros. Isso se deve, em grande parte, à segurança que a marca oferece, com licença de Curaçao e métodos de pagamento confiáveis.

Outro elemento importante na KTO são as promoções que ela costuma lançar. Você pode ganhar uma primeira aposta sem risco de até R$200. Além desse bônus de boas-vindas, a marca conta com diversas ofertas para usuários já cadastrados e tem um suporte de ótimo nível no Brasil.

Sportingbet

A Sportingbet é mais uma casa bem conhecida no Brasil. Afinal, está presente no país há bastante tempo e se tornou um dos sites de apostas mais completos do mercado local. Entre seus destaques, está a ampla cobertura de streaming ao vivo, que inclui torneios como a Copa do Brasil e a Libertadores.

Os novos usuários do site não precisam de um código promocional.Você pode ganhar 100% até R$300 no primeiro depósito que fizer com uma nova conta.

Betmotion

Na Betmotion, os usuários encontram diversos recursos que nem sempre estão disponíveis em outros sites de apostas. Por exemplo, na área de pagamentos, a marca aceita transações a partir de R$1. E entre os métodos de depósito aceitos estão o Pix e o PicPay.

Outra atração da Betmotion é o atendimento ao cliente via WhatsApp — um canal de contato disponível em poucas casas de apostas. E você pode se cadastrar no site com o código GOALBET e obter uma oferta exclusiva: bônus de boas-vindas de 100% até R$200 + R$20 em aposta grátis.