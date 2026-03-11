Palpite PSG x Chelsea - Champions League - 11/03/2026

Nem os Parisienses, nem os Blues devem abrir uma diferença grande no placar, mas deve haver muitos gols na França.

Dicas de apostas para PSG x Chelsea:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 2-2 Chelsea;

Palpite de artilheiros: PSG - Bradley Barcola, Désiré Doué; Chelsea - João Pedro, Cole Palmer.

O Paris Saint-Germain está no topo da Ligue 1 e chegou às fases eliminatórias da Champions League, mas ainda não correspondeu aos níveis de desempenho do ano passado. O time de Luis Enrique sofreu uma derrota contra o Monaco na sexta-feira à noite e não conseguiu garantir a vitória em três dos seus últimos seis jogos. Os Parisienses precisarão melhorar se quiserem continuar na disputa pelo título europeu.

Enquanto isso, o Chelsea tem passado por semanas inconsistentes em vários torneios. Eles precisaram de tempo extra para derrotar o Wrexham no último fim de semana e também registraram empates contra Burnley e Leeds United recentemente. No entanto, sua vitória por 4-1 contra o Aston Villa destacou o quão potente o time de Liam Rosenior pode ser em seu melhor momento.

Escalações esperadas para PSG x Chelsea

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia;

Escalação esperada do Chelsea: Sánchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Santos, Palmer, Fernández, Neto, Pedro.

Pontos para ambos os lados na capital francesa

A quarta-feira marcará o 10º encontro entre essas duas potências europeias, e elas têm um histórico muito equilibrado. O Paris Saint-Germain venceu três, perdeu três e empatou três. No entanto, seu encontro mais recente resultou em uma derrota pesada para o lado francês. O Chelsea marcou três vezes contra eles na final do Mundial de Clubes, então os anfitriões estarão buscando vingança desta vez.

O PSG está otimista com o retorno de João Neves após uma lesão, embora Fabián Ruiz e Quentin Ndjantou permaneçam indisponíveis. Ousmane Dembélé perdeu jogos recentes devido a uma lesão na panturrilha, mas é outro jogador que pode voltar à equipe titular. Independentemente das lesões, os Parisienses possuem uma abundância de opções ofensivas.

Os visitantes viajarão sem Estevão, Jamie Gittens e Levi Colwill, mas podem ser reforçados pelo retorno de Wesley Fofana. Os Blues estão marcando regularmente e estarão confiantes para este confronto. Antecipamos um jogo competitivo e dinâmico em Paris, com ambas as equipes encontrando o caminho do gol.

Dica de aposta 1 para PSG x Chelsea: 1x2: empate, com odds de 3.80 na Betano

Uma batalha de muitos gols entre pesos-pesados

PSG e Chelsea têm alguns dos melhores jogadores de ataque do planeta. Com estrelas como Cole Palmer, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Pedro e Khvicha Kvaratskhelia envolvidos, é provável que este jogo tenha muitos gols.

Nenhuma das equipes tem sido particularmente sólida na defesa ultimamente, o que dá mais motivos para esperar muita ação nas áreas de pênalti. Les Rouge-et-Bleu conseguiram apenas dois jogos sem sofrer gols nos últimos seis, enquanto os londrinos têm apenas um em 11. Tanto Enrique quanto Rosenior identificarão inúmeras maneiras de causar problemas na quarta-feira.

Dados históricos também sugerem um confronto de muitos gols, já que seis dos nove encontros desde 2004 produziram mais de 2,5 gols. Além disso, 80% dos jogos do PSG e 75% dos jogos do Chelsea na Champions League nesta temporada tiveram três ou mais gols. Consequentemente, este deve ser um espetáculo emocionante para os fãs neutros.

Dica de aposta 2 para PSG x Chelsea: Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.60 na Betano

A estrela brasileira do Chelsea vai brilhar

Embora o Chelsea tenha sido inconsistente, a primeira temporada de João Pedro tem se mostrado um grande sucesso. O brasileiro já registrou 22 gols e assistências na Premier League, além de três gols na Champions League. Ele certamente confia em si mesmo para encontrar o gol na capital francesa esta semana.

Sua sequência atual é impressionante, tendo marcado oito gols em suas últimas oito aparições na Premier League. O atacante também marcou na Copa da Inglaterra no sábado, e o PSG estará atento ao perigo que ele representa. Ele está a apenas dois gols de atingir 20 na temporada em todas as competições, e pode muito bem alcançar essa marca esta semana.