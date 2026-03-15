Confira os palpites Santos x Corinthians para o confronto em Santos, neste domingo (15), às 16h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro em mais um clássico paulista válido pelo Campeonato Brasileiro. O confronto chega cercado de pressão para os dois lados, já que ambas as equipes buscam recuperação após resultados recentes que aumentaram a cobrança sobre os elencos.

Clássicos desse tipo costumam ser equilibrados e intensos, principalmente quando envolvem momentos de instabilidade.

O Santos chega motivado após um empate importante fora de casa contra o Mirassol. No jogo, Gabriel foi o grande destaque ao marcar duas vezes e garantir o 2 a 2 para o Peixe.

A equipe ocupa a 14ª posição e soma quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 14 jogos disputados na temporada. Jogando na Vila Belmiro, o time tende a crescer e pressionar mais os adversários.

O Corinthians vive um momento de maior pressão após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba dentro da Neo Química Arena. O resultado gerou críticas ao desempenho da equipe, que ocupa atualmente a 8ª colocação no Brasileirão.

Na temporada, o Timão soma sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 16 partidas disputadas em 2026.

Prováveis escalações de Santos x Corinthians

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira, Willian Arão, João Schmidt e Gabriel Bontempo, Thaciano (Barreal), Gabriel Barbosa e Rony;

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, André, Bidon e Garro; Memphis e Gui Negão (Yuri Alberto).

Vila Belmiro pode favorecer o Peixe

O Santos costuma apresentar um desempenho mais competitivo quando atua na Vila Belmiro, principalmente em clássicos. O ambiente costuma pressionar os adversários e impulsionar o time da casa a buscar o resultado desde os primeiros minutos.

O Corinthians chega pressionado pela derrota recente e pode encontrar dificuldades para controlar o ritmo do jogo fora de casa. Em um confronto equilibrado e com forte apoio da torcida santista, o Peixe aparece com boas chances de conquistar a vitória.

Palpite 1 para Santos x Corinthians: Santos vence, com odds de 2.35 na bet365

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Clássico pode ter número controlado de escanteios

Clássicos costumam ter um ritmo mais estudado, principalmente nos primeiros minutos. As equipes geralmente priorizam a organização defensiva e evitam se expor excessivamente, o que pode reduzir o número de ataques de linha de fundo.

Com um jogo mais concentrado no meio-campo e menos jogadas de profundidade, o número de escanteios tende a ser mais limitado. Esse cenário favorece um confronto com total de tiros de canto abaixo da média.

Palpite 2 para Santos x Corinthians: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 2.10 na bet365

Gabriel pode voltar a decidir

Gabriel chega ao clássico em bom momento após marcar duas vezes no empate contra o Mirassol. O atacante tem sido uma das principais referências ofensivas do Santos e costuma aparecer em jogos importantes da equipe.

Diante de um Corinthians pressionado e que apresentou dificuldades defensivas recentemente, o Santos deve conseguir criar algumas oportunidades ao longo da partida.

Nesse contexto, Gabriel surge como um dos nomes mais prováveis para balançar as redes.