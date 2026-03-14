Palpite Real Madrid x Elche - La Liga - 14/03/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Elche marque. No entanto, a qualidade superior do Real Madrid deve se destacar no segundo tempo.

Dicas de apostas para Real Madrid x Elche:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 3-1 Elche;

Palpite de goleadores: Real Madrid - Gonzalo Garcia, Vinécius Júnior, Fede Valverde; Elche - Andre Silva.

Após uma série de atuações pouco convincentes, pouco se esperava do Real Madrid contra o Manchester City na quarta-feira. Eles haviam perdido dois dos seus quatro jogos anteriores. No entanto, os Blancos apresentaram uma performance muito melhorada, com o hat-trick de Fede Valverde selando uma notável vitória por 3-0.

Esse resultado deu um novo fôlego à temporada deles, e eles continuam na disputa na La Liga. Após vencer o Celta Vigo por 2-1 há uma semana, o Real Madrid está quatro pontos atrás do líder Barcelona.

Após um início ruim em 2026, o Elche viaja para a capital espanhola na esperança de um resultado positivo. A última vitória deles foi um triunfo por 4-0 sobre o Rayo Vallecano em dezembro. Uma derrota por 2-1 para o Villarreal foi o mais recente revés para a equipe de Eder Sarabia.

Escalações esperadas para Real Madrid x Elche

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, F. Garcia, Huijsen, Asencio, Carvajal, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Güler, Vinícius, Gonzalo;

Escalação esperada do Elche: Dituro, Petrot, Affengruber, Chust, Valera, Aguado, Neto, Febas, Josan, Silva, Mir.

Será que o Elche seguirá com dificuldades para marcar?

Com Sarabia no comando, o Elche mantém seu estilo de posse de bola. Eles têm uma média de 59,2% de posse na La Liga nesta temporada. Apenas os adversários deste fim de semana e o Barcelona têm mais posse.

Essa abordagem continua a permitir que eles criem chances e marquem gols. Los Franjiverdes não deixaram de marcar em apenas um dos seus últimos 16 jogos em todas as competições. Ambos os times marcaram em 10 dos seus últimos 11 jogos.

Isso é um bom presságio para as esperanças de marcar um gol no Bernabéu. Eles também têm confiança de um empate em 2-2 no confronto anterior. O Elche fez 15 chutes naquele jogo e criou 1,44 xG.

O Real Madrid enfrenta dúvidas de condicionamento físico sobre quatro defensores para este confronto. Álvaro Arbeloa também pode aproveitar a oportunidade para descansar Antonio Rüdiger antes do segundo jogo contra o Man City. Apostar em ambos os times para marcar pode ser a jogada inteligente.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Elche: Ambos os times marcam: sim, com odds de 1.85 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

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Los Blancos conquistarão a segunda vitória em casa em quatro dias

O triunfo do Real Madrid no meio da semana certamente elevou o moral no grupo. Seus jogadores foram vaiados por seus próprios torcedores em muitos jogos recentes. No entanto, a atmosfera no Bernabéu será muito mais positiva neste fim de semana.

Isso não é um bom presságio para o Elche. Os visitantes estão na última posição da tabela de forma, com apenas três pontos nos últimos oito jogos. Eles sofreram 17 gols nesse período.

O Real Madrid mostrou que pode vencer bem mesmo sem Kylian Mbappé. Eles derrotaram o Real Betis por 5-1 em janeiro sem o francês. Gonzalo Garcia marcou um hat-trick naquele jogo.

Além das recentes façanhas de Valverde, Vinícius Júnior também está em forma. O brasileiro marcou seis vezes nos últimos oito jogos. Ele parece capaz de liderar os Blancos para outra vitória em um jogo relativamente aberto.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Elche: 1x2: Real Madrid & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.65 na Betano

O time da casa fará gols após o intervalo

Arbeloa espera ter Mbappé disponível a tempo para o segundo jogo contra o Man City. Isso significa que ele pode entrar do banco no segundo tempo. Mesmo que isso não aconteça, o Real Madrid deve ser capaz de desgastar uma defesa visitante frágil.

Os Blancos marcaram duas vezes nos últimos 15 minutos quando os clubes se enfrentaram em novembro. Isso não foi surpresa, dada a tendência do Elche de sofrer gols no final. Um enorme 37% dos gols que eles sofreram na La Liga aconteceram após o minuto 75.

Como um time promovido, eles surpreenderam muitos adversários com sua abordagem de passes curtos no início da campanha. No entanto, os clubes agora parecem ter se adaptado. Lacunas frequentemente aparecem em sua defesa no final, e o Real Madrid deve ser capaz de explorá-las.