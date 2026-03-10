Palpite Newcastle x Barcelona - Champions League - 10/03/2026

Nosso especialista em apostas espera que o time da casa comece bem, com Lamine Yamal marcando em um jogo aberto.

Dicas de apostas para Newcastle x Barcelona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Newcastle United 2-2 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Newcastle United - Harvey Barnes, Anthony Gordon; Barcelona - Lamine Yamal, Raphinha.

O Newcastle entra em sua maior partida da Champions League em uma geração após uma derrota de 3-1 para o Man City. Eles perderam três dos últimos quatro jogos domésticos. No entanto, o time de Eddie Howe passou facilmente pelo Qarabag com um agregado de 9-3 na última fase desta competição.

Isso resultou em um reencontro com o Barcelona, que venceu por 2-1 no St James’ Park durante a fase de grupos. Apesar das derrotas para PSG e Chelsea, os catalães garantiram uma vaga entre os oito primeiros.

O time de Hansi Flick chega em boa forma para esta partida. Eles venceram seus últimos quatro jogos, incluindo uma vitória fora de casa por 1-0 contra o Athletic Club no sábado.

Escalações esperadas para Newcastle x Barcelona

Escalação esperada do Newcastle: Pope, Hall, Botman, Thiaw, Trippier, Willock, Tonali, Joelinton, Barnes, Gordon, Elanga;

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Pedri, Bernal, Raphinha, Fermin, Yamal, Lewandowski.

Um jogo de ida aberto e com muitos gols

A melhor chance do Newcastle de avançar neste confronto será explorar as fraquezas defensivas do Barcelona em casa. Eles encontrarão dificuldades no Camp Nou na próxima semana, onde os catalães são formidáveis. Isso sugere que Howe preparará seu time para atacar no primeiro jogo.

Houve três ou mais gols em 80% dos jogos do Newcastle na Champions League nesta temporada. Todos os seus últimos 12 jogos tiveram gols de ambas as equipes. Oito desses jogos tiveram pelo menos quatro gols no total.

O Barcelona adota naturalmente uma abordagem positiva, com Flick relutante em ajustar a linha alta de seu time. Esse estilo contribuiu para que os campeões espanhóis em título sofressem gols em todas as suas partidas europeias nesta temporada. No entanto, eles terminaram a fase inicial com o segundo maior número de gols, com 22.

Dado isso, há todas as razões para esperar um confronto aberto. Apostar em mais de 3,5 gols oferece um bom valor, com uma probabilidade implícita de 47,6%.

Dica de aposta 1 para Newcastle x Barcelona: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 2.10 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Newcastle x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os Magpies vão começar voando

O Newcastle tem sido incrivelmente forte no primeiro tempo até agora, nesta temporada da Champions League. Eles marcaram 15 vezes e sofreram apenas dois gols antes do intervalo. Notavelmente, 80% dos gols que sofreu nesta competição vieram no segundo tempo.

Com a atmosfera certamente eletrizante no St James’ Park, Howe estará planejando outro início rápido. Ele tem todas as chances de conseguir o que deseja contra um time do Barcelona que tem sido muito melhor após o intervalo.

Isso tem sido o caso tanto na La Liga quanto na Champions League. Na Europa, o Barça tem uma diferença de gols no primeiro tempo de -2. Eles tendem a melhorar após o intervalo, com 16 gols marcados e seis sofridos no segundo tempo.

Essas tendências apontam fortemente para o valor de apostar nos Magpies no mercado do primeiro tempo na noite de terça-feira.

Dica de aposta 2 para Newcastle x Barcelona: 1º tempo: Newcastle, com odds de 3.20 na Betano

Yamal vai manter seu bom desempenho

Se há um jogador capaz de fazer a diferença neste confronto, certamente é Yamal. O adolescente está em forma sensacional, com oito gols em suas últimas 10 aparições em todas as competições.

Isso inclui seu primeiro hat-trick da carreira contra o Villarreal no final do mês passado. Yamal não estava no seu melhor no sábado, mas ainda assim marcou um belo gol para decidir um confronto apertado em Bilbao.

O internacional espanhol tem sido muito mais clínico na frente do gol nesta temporada. Ele tem uma média de 4,2 chutes por jogo na La Liga, em comparação com 4,1 na temporada passada. No entanto, seu retorno de 14 gols já é cinco a mais do que o que ele conseguiu em toda a campanha 2024/25.

Uma taxa de um gol a cada 171 minutos na Champions League também é uma melhoria em relação à temporada passada. Yamal vale a pena ser considerado como uma aposta de artilheiro a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de 33,3%.