Odds Campeonato Carioca 2024: Flamengo é o grande favorito

Confira as melhores e mais recentes odds para apostar no time vencedor do Campeonato Carioca 2024.

O Campeonato Carioca de 2024 começa no dia 17 de janeiro

Um dos estaduais mais disputados do Brasil, o Campeonato Carioca está prestes a começar.

Confira, portanto, quais são os principais candidatos a erguer o troféu do Carioca 2024.

Veja também quais são os clubes que oferecem odds que prometem o melhor retorno no momento.

Times Odds na Betano Flamengo 1.90 Fluminense 3.00 Botafogo 5.50 Vasco 6.00 Volta Redonda 35.00 Portuguesa-RJ 50.00 Audax 75.00

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo é o principal candidato para erguer o troféu

Ainda que tenha vivenciado um 2023 desastroso, sem vencer nenhuma competição disputada, o Mengão ontinua sendo o grande time favorito para vencer o campeonato estadual.

Com um dos investimentos mais altos da América, o Flamengo é a equipe que mais vezes foi campeã do Campeonato Carioca.

Além disso, o rubro-negro carioca conta com um treinador ao nível de seleção. Ou seja, o Flamengo certamente vem mais preparado para essa temporada, com possibilidades reais de conquistar o carioca.

Fluminense e Botafogo fecham o top 3

O atual campeão carioca e agora com um título inédito de Libertadores em sua galeria de troféus, o Fluminense chega para essa temporada querendo vivenciar um ano de glórias. Com Cano, artilheiro da temporada brasileira em 2023 ainda no elenco, e a chegada de reforços, o Tricolor tem tudo para brigar pelo bicampeonato.

Outro sério candidato ao título é a equipe do Botafogo. O time vivenciou uma verdadeira montanha-russa em 2023.

Agora, o Fogão chega para 2024 como uma certa incógnita: será que veremos um Botafogo forte como no primeiro turno do Brasileirão ou fragilizado como segundo turno?

Vasco e Volta Redonda não podem ser subestimados

Terceiro maior campeão carioca com 24 conquistas ao longo de sua história, o Vasco chega para este torneio querendo dar fim a um jejum de sete anos sem levantar o troféu deste campeonato. Seu último título carioca foi ainda em 2016. Agora, com mais investimentos da SAF, o Cruzmaltino deve vir forte para 2024.

Na edição passada o Volta Redonda fez uma campanha decente, chegando até a semifinal da competição. Após vencer o Fluminense em casa, a equipe estava com um pé na final, porém, no jogo de volta, levou uma goleada de 7 a 0 e acabou caindo naquela fase. A meta da equipe é voltar à fase mata-mata do torneio.

Portuguesa-RJ e Audax podem surpreender

Portuguesa e Audax, que nunca venceram esse campeonato, chegam como duas possibilidades a surpreender na competição.

