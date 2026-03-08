Confira os palpites Fluminense x Flamengo para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (08), às 18h, pelo Campeonato Carioca.

Melhores palpites para Fluminense x Flamengo

Nossa análise: Momento das equipes

A final do Campeonato Carioca coloca frente a frente dois rivais em momentos bem diferentes na temporada. O Fluminense chega embalado após conquistar a Taça Guanabara e confirmar a melhor campanha da fase de classificação.

No mata-mata, o Tricolor passou com autoridade por Bangu e Vasco, consolidando uma campanha consistente dentro do estadual.

O momento do Fluminense também se reflete nos números da temporada. Em 13 jogos, são nove vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, mostrando um time equilibrado e competitivo em praticamente todas as partidas.

Em decisões, o Tricolor costuma manter a organização tática e controlar melhor os momentos do jogo, especialmente quando atua no Maracanã.

Do outro lado, o Flamengo vive uma fase turbulenta. Mesmo tendo goleado o Madureira na semifinal após eliminar o Botafogo nas quartas, os resultados recentes pesaram.

A equipe perdeu dois títulos na temporada — a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana — e ainda viu Filipe Luís deixar o comando técnico.

Em 15 partidas no ano, são seis vitórias, dois empates e sete derrotas, o pior início rubro-negro em muitos anos.

Prováveis escalações de Fluminense x Flamengo

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê, Otávio (Hércules), Martinelli e Savarino (Ganso), Serna, Canobbio e John Kennedy;

Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro, Evertton Araújo, De la Cruz e Lucas Paquetá, Carrascal, Pedro e Everton Cebolinha.

Momento tricolor pode fazer diferença

Em clássicos decisivos, o fator psicológico costuma pesar tanto quanto a parte técnica. O Fluminense chega mais organizado e com sequência positiva de resultados, enquanto o Flamengo atravessa fase de instabilidade e mudança no comando técnico.

Esse cenário tende a favorecer quem entra em campo com maior confiança coletiva. Mesmo sendo um clássico equilibrado por natureza, o Tricolor aparece ligeiramente mais preparado para controlar o jogo e aproveitar oportunidades.

Palpite 1 para Fluminense x Flamengo: Fluminense vence, com odds de 3.65 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico com chances para os dois lados

Apesar da fase irregular, o Flamengo possui qualidade ofensiva suficiente para criar problemas ao rival. Em jogos decisivos, o time costuma elevar intensidade e buscar protagonismo ofensivo, principalmente em um clássico que vale título.

Ao mesmo tempo, o Fluminense tem mostrado eficiência no ataque durante toda a campanha no Carioca. Com duas equipes que possuem jogadores decisivos no setor ofensivo, a tendência é de oportunidades para ambos.

Palpite 2 para Fluminense x Flamengo: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.85 na Betano

Final promete clima quente

Os clássicos entre Fluminense e Flamengo costumam ser intensos e disputados fisicamente. Em uma final estadual, com rivalidade histórica e pressão por título, o nível de competitividade tende a aumentar ainda mais.

Com disputas fortes no meio-campo e momentos de tensão ao longo da partida, a tendência é de um confronto com várias faltas e interrupções, cenário que normalmente eleva o número de cartões distribuídos pela arbitragem.