Palpite Real Madrid x Manchester City - Champions League - 11/03/2026

Nosso especialista em apostas espera uma performance forte do time visitante neste jogo de ida, com Antoine Semenyo brilhando em sua estreia europeia.

Dicas de apostas para Real Madrid x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 1-2 Man City;

Palpite de artilheiros: Real Madrid - Vinicius Junior; Manchester City - Antoine Semenyo, Rayan Cherki.

Adversários familiares, o encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em uma vitória de 2-1 para o Man City em dezembro. Desde então, o Real Madrid mudou de técnico, com Álvaro Arbeloa substituindo Xabi Alonso.

Agora é Arbeloa quem está sob pressão ao entrar em um confronto que pode definir seu futuro além desta temporada. O Real Madrid perdeu dois dos seus últimos três jogos na liga. Eles superaram o Benfica por 3-1 no agregado na fase de play-off para chegar a esta etapa.

O Man City se classificou diretamente para as oitavas de final após terminar em oitavo na fase de liga. Eles entram na partida em boa forma, com um time rotacionado vencendo o Newcastle por 3-1 no sábado na Copa da Inglaterra.

Escalações esperadas para Real Madrid x Manchester City

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Mendy, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Vinicius, Gonzalo;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Silva, O’Reilly, Cherki, Semenyo, Haaland.

O City vai assumir o controle do confronto já com uma vitória no jogo de ida

Este será o 12º encontro da Champions League entre os clubes nos anos 2020. Eles não conseguiram evitar um ao outro nos sorteios, e a rivalidade teve seus altos e baixos. O Real Madrid eliminou confortavelmente o Man City na fase de play-off na temporada passada, mas são claramente os azarões para este confronto.

Isso se deve a uma combinação de fatores, incluindo lesões. Los Blancos estão sem jogadores-chave como Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Éder Militão. Em contraste, o City está quase completo, com até mesmo uma escalação bastante rotacionada impressionando no fim de semana.

Arbeloa teve pouco impacto desde que substituiu Alonso em janeiro. O Real Madrid tem lutado ofensivamente, marcando apenas seis vezes em seus últimos cinco jogos. Eles criaram apenas 1.11 xG em seu jogo mais recente da Champions League em casa, em comparação com 1.64 do Benfica.

Se o City jogar no seu melhor, eles podem vencer um time da casa desfalcado. Os visitantes oferecem valor, com uma probabilidade implícita de vitória de 50%.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Manchester City: 1x2: Manchester City, com odds de 2.00 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Semenyo brilhará na sua estreia europeia

Esta será uma noite especial para Semenyo, que nunca jogou no cenário europeu. Ele foi um sucesso instantâneo no Etihad Stadium, marcando sete vezes em 13 aparições por seu novo clube. Além disso, ele só não marcou em quatro de suas 11 partidas como titular.

Com sua velocidade e habilidade de conduzir a bola, ele pode causar grandes problemas para o Real Madrid no contra-ataque. Sua adaptação suave desde que se mudou do Bournemouth em janeiro sugere que ele não se intimidará com o grande palco.

Semenyo marcou 15 gols na Premier League nesta temporada. O companheiro de equipe Erling Haaland e Igor Thiago do Brentford são os únicos jogadores que podem superá-lo.

No entanto, a forma de Haaland caiu. O norueguês marcou apenas quatro vezes em suas últimas 16 aparições em todas as competições. Isso sugere que Semenyo é a aposta mais inteligente para marcar a qualquer momento com odds mais longas.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Manchester City: Artilheiro a qualquer momento: Antoine Semenyo, com odds de 2.25 na Betano

Os visitantes vão marcar antes do intervalo

O Real Madrid não tem convencido no primeiro tempo de seus jogos sob o comando de Arbeloa. Isso é reforçado pelos resultados da semana passada.

Na última segunda-feira, eles sofreram uma surpreendente derrota em casa por 1-0 contra o Getafe como resultado de um gol aos 39 minutos. Los Blancos também tiveram dificuldades antes do intervalo em Vigo na sexta-feira. Eles não criaram grandes chances e permitiram 0,89 xG no primeiro tempo daquele jogo.

Na Champions League, o Real Madrid também tem sido melhor após o intervalo. Sua diferença de gols no primeiro tempo é de apenas +3. Isso se compara a +8 após o intervalo.

Por outro lado, o Man City tende a começar bem na Europa. 67% de seus gols na fase de liga vieram antes do intervalo. Eles marcaram pelo menos um gol no primeiro tempo em cinco dos seus últimos sete jogos da Champions League.

O time de Pep Guardiola marcou duas vezes nos primeiros 45 minutos em Madrid em dezembro. Eles têm um bom valor para marcar mais de 0,5 gols no primeiro tempo neste jogo, com uma probabilidade implícita de 60,6%.