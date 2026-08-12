A Premier League é uma das competições de maior destaque no cenário internacional de futebol. Sempre muito equilibrado, o Campeonato Inglês emociona a cada rodada e envolve os amantes do futebol.
Veja na tabela abaixo os times mais cotados para vencer a Premier League 26/27:
|Times
|Odds na Betano
|Arsenal
|2.25
|Manchester City
|3.95
|LiverPool
|6.00
|Manchester United
|7.50
|Chelsea
|9.50
Odds sujeitas à alteração. Última atualização feita dia 12/08/2026 às 09h.
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O que podemos esperar da Premier League 2026/27?
Para as primeiras rodadas do Campeonato Inglês, os apostadores podem esperar jogos da Premier League muito disputados. Com os favoritos Premier League se destacando, cada ponto é importante na briga pelo título.
Na edição 2025/26, o Arsenal encerrou um jejum de 22 anos. A equipe somou 85 pontos e terminou sete à frente do Manchester City, vice-campeão.
Além dos dois primeiros, Manchester United, Aston Villa e Liverpool fecharam o top 5. Os cinco garantiram vaga na Liga dos Campeões da temporada seguinte.
Nesta nova temporada, o Arsenal começa como principal favorito ao título nas casas de apostas esportivas.
Logo atrás, aparecem o Manchester City, agora comandado por Enzo Maresca, e o Liverpool, sob o comando de Andoni Iraola, fechando o top 3 de favoritos.
Com odds mais altas, mas ainda entre os cinco primeiros na corrida pelo troféu, estão o Manchester United e o Chelsea.
Dito isso, as odds Premier League vão se alternando e grandes jogos Premier League ainda são esperados pelos apostadores.
Odds Premier League 2026/27: conheça os favoritos
Com o passar das rodadas, as odds Premier League vão se alternando de acordo com os resultados das partidas. Com o campeonato muito disputado, a briga segue grande entre times grandes e surpresas entre os favoritos.
A temporada 2026/27 começa com um cenário incomum. Vários clubes do topo trocaram de treinador, o que amplia a incerteza sobre o desempenho inicial.
Arsenal
O Arsenal chega para a temporada 2026/27 como atual campeão inglês. Sob o comando de Mikel Arteta, no clube desde 2019, os Gunners seguem entre os principais candidatos ao título.
A estabilidade no comando técnico é um diferencial do elenco. Arteta é hoje o treinador há mais tempo em um mesmo clube na Premier League.
A equipe abre a temporada em casa, contra o recém-promovido Coventry City. A expectativa é de que brigue novamente pelo topo da tabela.
Manchester City
O Manchester City vive uma mudança de ciclo. Pep Guardiola deixou o clube após dez anos, e Enzo Maresca assumiu o comando em junho de 2026.
Vice-campeão em 2025/26, o time também perdeu John Stones e Bernardo Silva. A adaptação ao novo treinador é um fator de incerteza para a temporada.
Por outro lado, o elenco manteve boa parte da base competitiva. O clube encerrou a última temporada com dois títulos nacionais de copa.
Liverpool
O Liverpool, campeão em 2024/25, terminou a última temporada apenas no top 5. O clube trocou de treinador e contratou Andoni Iraola, que vinha do Bournemouth.
A mudança sugere uma busca por outro estilo de jogo. Os primeiros meses devem indicar o ritmo de adaptação do elenco.
Os Reds estreiam fora de casa, diante do Newcastle, em um dos jogos mais aguardados da rodada inicial.
Manchester United
O Manchester United terminou a Premier League 2025/26 em terceiro lugar. Foi a melhor campanha recente do clube, que voltou à Liga dos Campeões.
O desafio agora é sustentar a regularidade em duas competições exigentes. O calendário europeu costuma pesar sobre elencos em reconstrução.
Chelsea
O Chelsea passou por uma temporada instável, com três trocas de treinador em 2025/26. Para 2026/27, o clube apostou em Xabi Alonso como novo comandante.
O elenco jovem segue como marca dos Blues. A consistência ao longo das 38 rodadas é o principal ponto de interrogação.
Como funcionam as odds para a Premier League?
As odds nada mais são do que as cotações que as casas de apostas esportivas oferecem para um determinado evento. Em outras palavras, é o valor pago para que algo aconteça.
Utilizando uma partida de futebol como exemplo, as casas de apostas colocam uma odd no pré-jogo, ou seja, antes do jogo iniciar e podem alterá-la, diminuindo ou aumentando esse valor conforme o desenrolar da partida.
Em outras palavras, as odds refletem a probabilidade estimada de um evento ocorrer. Elas indicam o quanto o apostador receberá em relação ao valor apostado. Quanto menores as odds, maior a probabilidade estimada, e vice-versa.
Para calcular a probabilidade implícita, divida 1 pela odd e multiplique por 100. Uma odd de 4.00, por exemplo, equivale a 25%.
Vale um alerta: essa conta inclui a margem da casa de apostas. Por isso, a soma das probabilidades de todos os times ultrapassa 100%.
Tipos de apostas na Premier League 26/27
Para os amantes da Premier League, as casas de apostas colocam 3 tipos de apostas interessantes. São elas as apostas simples, múltiplas e a longo prazo
- Apostas simples: Basicamente, são as apostas únicas, com um único bilhete. Aqui, a probabilidade de o apostador acertar é maior;
- Apostas múltiplas: Diferente das simples, aqui o apostador coloca, no mínimo, duas previsões e precisa acertar todas para ser considerado vencedor;
- Apostas a longo prazo: São as apostas no campeão da Premier League. Aqui, o apostador precisa esperar o fim do campeonato para saber se a sua aposta será contemplada.
Premier League 26/27
A Premier League de 2026/27 é disputada nos mesmos moldes de anos anteriores, ou seja, no formato de pontos corridos. 20 equipes disputam o título em partidas de ida e volta, com todas as equipes jogando contra os demais em casa e os enfrentando também fora de casa.
Ao final das 38 rodadas, quem somar mais pontos fica com o troféu. Em caso de empate, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, seguido de gols marcados e pontos ganhos em confrontos diretos.
Nesta edição, Coventry City, Ipswich Town e Hull City chegam da Championship. Eles substituem Wolverhampton, Burnley e West Ham, rebaixados em 2025/26.
Outra mudança ocorre fora de campo. A partir desta temporada, os clubes não podem mais exibir patrocinadores de casas de apostas na frente das camisas de jogo.
Quem é o atual campeão?
O Arsenal é o atual campeão da Premier League, conquistando o torneio na temporada 2025/2026. Foi o primeiro título inglês do clube em 22 anos.
Quando começa a Premier League 2026/27
A atual temporada da Premier League começa em 21 de agosto de 2026 e a última rodada será dia 30 de maio de 2027.
O jogo de abertura coloca Arsenal e Coventry City frente a frente, no Emirates Stadium. A bola rola às 16h, no horário de Brasília.
O início ocorre uma semana mais tarde que o habitual. A mudança se deve à Copa do Mundo de 2026, encerrada em julho.
Onde assistir a Premier League?
A ESPN possui os direitos de transmissão da Premier League para o Brasil na TV fechada e na plataforma de streaming Disney+. A CazéTV exibe uma partida por rodada.
Não há transmissão de todos os jogos em TV aberta no Brasil. A grade pode mudar ao longo da temporada, conforme a definição das emissoras.
Apostas e jogo responsável
Apostas envolvem risco de perda financeira e não devem ser tratadas como fonte de renda. Odds indicam probabilidades estimadas, mas não garantem resultados.
Apenas maiores de 18 anos podem apostar no Brasil. Quem sentir dificuldade em controlar o hábito pode buscar apoio especializado.