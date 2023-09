Confira as odds da Premier League 23/24 e descubra os times favoritos para vencer o Campeonato Inglês.

Os Citizens de Pep Guardiola estão dominando o futebol inglês recentemente, mas foi o Arsenal de Mikel Arteta, quem liderou por mais tempo na temporada passada, embora não tenha ficado com o título.

A Premier League pausou por um período nesta Data Fifa, e após quatro rodadas é o Manchester City que ocupa a primeira colocação na tabela.

No entanto, equipes como Arsenal e Liverpool demonstram vir fortes, ambos já com vitórias de peso na temporada, contra Manchester United e Newcastle, respectivamente.

Confira, portanto, quem é o favorito e quais são as melhores e mais recentes odds para o vencedor desta edição da maior liga nacional de futebol do mundo.

Time Odds na Betano Manchester City 1.35 Arsenal 8.00 Liverpool 10.00 Tottenham 25.00 Manchester United 35.00

As odds são cortesia da Betano e estão corretas na altura da publicação, mas estão sujeitas a mudanças, pois sofrem alterações em tempo real.

Manchester City amplo favorito para reter o título

Pep Guardiola é um real papa títulos, especialmente se tratando de campeonatos nacionais. Em toda a sua carreira, o treinador espanhol não conquistou a liga que disputou em apenas três ocasiões, sendo as duas últimas já em sua trajetória pela Inglaterra.

Os Citizens sofreram algumas baixas em seu plantel, com as saídas de Ilkay Gundogan, e Riyad Mahrez. No entanto, pelo menos em primeiro plano, a equipe parece seguir o mesmo ritmo.

Talvez mais importante do que qualquer perda ou reposição foi a manutenção de Bernardo Silva e Kyle Walker. Ambos chegaram perto de deixar o clube, com rumores fortes no mercado de transferências.

SIlva em especial tem sido peça chave desta equipe desde a chegada de Pep, e a sua capacidade de gerar jogo é de um nível altíssimo neste time que retém a bola como poucos no futebol mundial.

Para reforçar o plantel, o Man. City trouxe o meia do Wolves, Matheus Nunes, e o ponta belga, Jeremy Doku, que já estreou como titular na vitória por 5-1 sobre o Fulham na última rodada.

Após quatro jogos na Premier League, os Citizens são a única equipe com 100% de aproveitamento, com o segundo melhor ataque, com 11 gols, e a melhor defesa, tendo sofrido apenas dois. Derrotando Burnley, Newcastle, Sheffield Uniited, e Fulham.

Arsenal quer terminar o serviço que não conseguiu na temporada passada

A equipe de Mikel Arteta chegou a liderar por dígitos duplos na última temporada, e a dado ponto se encontrava muito próxima do título que não vinha desde o time dos invictos em 2003-04.

No entanto, lesões de atletas cruciais, William Saliba e Gabriel Jesus, contribuíram muito para uma queda brusca, que acabou dando ao Man. City a chance de assumir a liderança, oportunidade que os Citizens não desperdiçaram.

Ainda é cedo, mas o Arsenal parece ter tudo para ser o grande desafiante do Man. City mais uma vez, com a companhia do Liverpool, que também vem muito bem.

Na rodada passada, os Gunners venceram de forma eletrizante o seu primeiro confronto Big Six desta temporada, ao superar o Manchester United no Emirates, por 3-1, com dois gols já nos acréscimos da etapa complementar.

Gabriel Jesus perdeu os primeiros jogos por lesão, mas já se encontra recuperado. Inclusive marcando o terceiro gol dos Gunners contra o Man. United, vindo do banco na ocasião.

Declan Rice, a grande contratação do clube, foi quem marcou o gol da vitória, e o mesmo já se encontra estabilizado como um dos pilares do meio-campo do Arsenal.

Kai Havertz é quem segue dividindo opiniões em meio a altos e baixos no seu início de trajetória pelo seu segundo clube londrino.

Liverpool dá sinais de retomar seu melhor futebol neste início de temporada

A última temporada não foi das melhores para Jurgen Klopp e seus comandados. Após algum tempo, o Liverpool acabou de fora do G4, não se classificando para a Liga dos Campeões.

Era mais do que aparente que a equipe precisava de reforços, e com isto, os Reds trouxeram Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Wataru Endo.

O meio-campo dos Reds é basicamente outro com a chegada destes quatro, e saídas de Jordan Henderson, James Milner, e outros.

Após um empate na primeira rodada contra o Chelsea, no qual os Blues foram superiores por boa parte do jogo, os Reds responderam com vitórias de peso contra Newcastle e Aston Villa, a primeira delas de virada com apenas dez homens.

A última vez que o Man. City não faturou a Premier League foi em 19-20, quando o troféu ficou nas mãos do Liverpool, que tem sido, sem dúvidas, o grande desafiador dos Citizens na trajetória de Pep Guardiola pelo Etihad Stadium.

Sem Harry Kane, Spurs vive bom início de temporada

A saída de Kane foi um grande baque para o Tottenham, mas, em contrapartida, pelo menos inicialmente, o Tottenham parece a caminho de seu melhor trabalho no comando técnico em um bom tempo.

É muito cedo para avaliar Ange Postecoglou, mas seus primeiros passos são interessantes, e a chegada de James Madison tem sido muito impactante, com a camisa 10 caindo como uma luva nos Spurs.

O brasileiro Richarlison não faz seu melhor início de temporada, mas Heung-Min Son demonstrou ser uma alternativa interessante para atuar no comando de ataque, marcando um hat-trick contra o Burnley na última rodada.

Man. United de Erik Ten Hag sofre com lesões

Com duas vitórias em quatro partidas, o grande problema do United no momento está no grande número de atletas no departamento médico.

O treinador holandês do United só pôde contar com Rasmus Hojlund por alguns minutos na quarta rodada, já que o atleta dinamarquês chegou a Old Trafford lesionado.

Mason Mount, Luke Shaw, e Raphael Varane estão todos fora, e com isto, a profundidade deste elenco já vem sendo testada, sem contar o atrito entre Ten Hag e Jadon Sancho, que sequer foi relacionado para o duelo com o Arsenal, mesmo estando apto para ir a campo.

