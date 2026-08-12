A Premier League é uma das competições de maior destaque no cenário internacional de futebol. Sempre muito equilibrado, o Campeonato Inglês emociona a cada rodada e envolve os amantes do futebol.

Veja na tabela abaixo os times mais cotados para vencer a Premier League 26/27:

Times Odds na Betano Arsenal 2.25 Manchester City 3.95 LiverPool 6.00 Manchester United 7.50 Chelsea 9.50

Odds sujeitas à alteração. Última atualização feita dia 12/08/2026 às 09h.

O que podemos esperar da Premier League 2026/27?

Para as primeiras rodadas do Campeonato Inglês, os apostadores podem esperar jogos da Premier League muito disputados. Com os favoritos Premier League se destacando, cada ponto é importante na briga pelo título.

Na edição 2025/26, o Arsenal encerrou um jejum de 22 anos. A equipe somou 85 pontos e terminou sete à frente do Manchester City, vice-campeão.

Além dos dois primeiros, Manchester United, Aston Villa e Liverpool fecharam o top 5. Os cinco garantiram vaga na Liga dos Campeões da temporada seguinte.

Nesta nova temporada, o Arsenal começa como principal favorito ao título nas casas de apostas esportivas.

Logo atrás, aparecem o Manchester City, agora comandado por Enzo Maresca, e o Liverpool, sob o comando de Andoni Iraola, fechando o top 3 de favoritos.

Com odds mais altas, mas ainda entre os cinco primeiros na corrida pelo troféu, estão o Manchester United e o Chelsea.

Dito isso, as odds Premier League vão se alternando e grandes jogos Premier League ainda são esperados pelos apostadores.

Odds Premier League 2026/27: conheça os favoritos

Com o passar das rodadas, as odds Premier League vão se alternando de acordo com os resultados das partidas. Com o campeonato muito disputado, a briga segue grande entre times grandes e surpresas entre os favoritos.

A temporada 2026/27 começa com um cenário incomum. Vários clubes do topo trocaram de treinador, o que amplia a incerteza sobre o desempenho inicial.

Arsenal

O Arsenal chega para a temporada 2026/27 como atual campeão inglês. Sob o comando de Mikel Arteta, no clube desde 2019, os Gunners seguem entre os principais candidatos ao título.

A estabilidade no comando técnico é um diferencial do elenco. Arteta é hoje o treinador há mais tempo em um mesmo clube na Premier League.

A equipe abre a temporada em casa, contra o recém-promovido Coventry City. A expectativa é de que brigue novamente pelo topo da tabela.

Manchester City

O Manchester City vive uma mudança de ciclo. Pep Guardiola deixou o clube após dez anos, e Enzo Maresca assumiu o comando em junho de 2026.

Vice-campeão em 2025/26, o time também perdeu John Stones e Bernardo Silva. A adaptação ao novo treinador é um fator de incerteza para a temporada.

Por outro lado, o elenco manteve boa parte da base competitiva. O clube encerrou a última temporada com dois títulos nacionais de copa.

Liverpool

O Liverpool, campeão em 2024/25, terminou a última temporada apenas no top 5. O clube trocou de treinador e contratou Andoni Iraola, que vinha do Bournemouth.

A mudança sugere uma busca por outro estilo de jogo. Os primeiros meses devem indicar o ritmo de adaptação do elenco.

Os Reds estreiam fora de casa, diante do Newcastle, em um dos jogos mais aguardados da rodada inicial.

Manchester United

O Manchester United terminou a Premier League 2025/26 em terceiro lugar. Foi a melhor campanha recente do clube, que voltou à Liga dos Campeões.

O desafio agora é sustentar a regularidade em duas competições exigentes. O calendário europeu costuma pesar sobre elencos em reconstrução.

Chelsea

O Chelsea passou por uma temporada instável, com três trocas de treinador em 2025/26. Para 2026/27, o clube apostou em Xabi Alonso como novo comandante.

O elenco jovem segue como marca dos Blues. A consistência ao longo das 38 rodadas é o principal ponto de interrogação.

Como funcionam as odds para a Premier League?

As odds nada mais são do que as cotações que as casas de apostas esportivas oferecem para um determinado evento. Em outras palavras, é o valor pago para que algo aconteça.

Utilizando uma partida de futebol como exemplo, as casas de apostas colocam uma odd no pré-jogo, ou seja, antes do jogo iniciar e podem alterá-la, diminuindo ou aumentando esse valor conforme o desenrolar da partida.

Em outras palavras, as odds refletem a probabilidade estimada de um evento ocorrer. Elas indicam o quanto o apostador receberá em relação ao valor apostado. Quanto menores as odds, maior a probabilidade estimada, e vice-versa.

Para calcular a probabilidade implícita, divida 1 pela odd e multiplique por 100. Uma odd de 4.00, por exemplo, equivale a 25%.

Vale um alerta: essa conta inclui a margem da casa de apostas. Por isso, a soma das probabilidades de todos os times ultrapassa 100%.

Tipos de apostas na Premier League 26/27

Para os amantes da Premier League, as casas de apostas colocam 3 tipos de apostas interessantes. São elas as apostas simples, múltiplas e a longo prazo

Apostas simples: Basicamente, são as apostas únicas, com um único bilhete. Aqui, a probabilidade de o apostador acertar é maior;

Basicamente, são as apostas únicas, com um único bilhete. Aqui, a probabilidade de o apostador acertar é maior; Apostas múltiplas: Diferente das simples, aqui o apostador coloca, no mínimo, duas previsões e precisa acertar todas para ser considerado vencedor;

Diferente das simples, aqui o apostador coloca, no mínimo, duas previsões e precisa acertar todas para ser considerado vencedor; Apostas a longo prazo: São as apostas no campeão da Premier League. Aqui, o apostador precisa esperar o fim do campeonato para saber se a sua aposta será contemplada.

Premier League 26/27

A Premier League de 2026/27 é disputada nos mesmos moldes de anos anteriores, ou seja, no formato de pontos corridos. 20 equipes disputam o título em partidas de ida e volta, com todas as equipes jogando contra os demais em casa e os enfrentando também fora de casa.

Ao final das 38 rodadas, quem somar mais pontos fica com o troféu. Em caso de empate, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, seguido de gols marcados e pontos ganhos em confrontos diretos.

Nesta edição, Coventry City, Ipswich Town e Hull City chegam da Championship. Eles substituem Wolverhampton, Burnley e West Ham, rebaixados em 2025/26.

Outra mudança ocorre fora de campo. A partir desta temporada, os clubes não podem mais exibir patrocinadores de casas de apostas na frente das camisas de jogo.

Quem é o atual campeão?

O Arsenal é o atual campeão da Premier League, conquistando o torneio na temporada 2025/2026. Foi o primeiro título inglês do clube em 22 anos.

Quando começa a Premier League 2026/27

A atual temporada da Premier League começa em 21 de agosto de 2026 e a última rodada será dia 30 de maio de 2027.

O jogo de abertura coloca Arsenal e Coventry City frente a frente, no Emirates Stadium. A bola rola às 16h, no horário de Brasília.

O início ocorre uma semana mais tarde que o habitual. A mudança se deve à Copa do Mundo de 2026, encerrada em julho.

Onde assistir a Premier League?

A ESPN possui os direitos de transmissão da Premier League para o Brasil na TV fechada e na plataforma de streaming Disney+. A CazéTV exibe uma partida por rodada.

Não há transmissão de todos os jogos em TV aberta no Brasil. A grade pode mudar ao longo da temporada, conforme a definição das emissoras.

Apostas e jogo responsável

Apostas envolvem risco de perda financeira e não devem ser tratadas como fonte de renda. Odds indicam probabilidades estimadas, mas não garantem resultados.

Apenas maiores de 18 anos podem apostar no Brasil. Quem sentir dificuldade em controlar o hábito pode buscar apoio especializado.