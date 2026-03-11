Confira os palpites Corinthians x Coritiba para o confronto em São Paulo, nesta quarta-feira (11), às 21h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Corinthians x Coritiba

Veja como se cadastrar usando o cupom KTO.

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Corinthians e Coritiba se enfrentam na Neo Química Arena em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam para o duelo após um fim de semana de descanso, já que não disputaram as finais de seus respectivos campeonatos estaduais.

Com isso, o confronto ganha importância para ambos, especialmente para o Corinthians, que tenta se manter entre os primeiros colocados da competição.

O Corinthians ocupa atualmente a terceira posição e tem apresentado uma campanha consistente ao longo da temporada.

Em 15 jogos disputados em 2026, o time soma sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas. No Brasileirão, o desempenho também é positivo, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Atuando na Neo Química Arena, a equipe costuma assumir o controle das partidas e pressionar o adversário desde os primeiros minutos.

O Coritiba, de volta à elite do futebol brasileiro neste ano, tenta encontrar regularidade no início da competição. A equipe aparece na 12ª colocação e soma uma vitória, um empate e duas derrotas no Brasileirão até aqui.

Na temporada, o Coxa já disputou 14 partidas, com cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas, números que mostram um time competitivo, mas ainda em busca de maior consistência.

Prováveis escalações de Corinthians x Coritiba

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Allan (Raniele), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Vitinho e Memphis Depay;

Coritiba: Pedro Morisco, Tinga, Maicon, Jacy (Thiago Santos) e Felipe Jonatan, Willian Oliveira, Lavega e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.

Timão pode aproveitar o fator casa

Jogando na Neo Química Arena, o Corinthians costuma elevar seu nível de intensidade, especialmente em partidas de Brasileirão. Com maior posse de bola e apoio da torcida, o time tende a controlar o ritmo do jogo e criar mais oportunidades ao longo dos 90 minutos.

O Coritiba deve adotar uma postura mais cautelosa fora de casa, tentando explorar contra-ataques e erros do adversário.

Ainda assim, diante da qualidade do elenco corintiano e da força do mando de campo, o cenário aponta para uma vantagem do time paulista.

Palpite 1 para Corinthians x Coritiba: Corinthians vence, com odds de 1.58 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Coritiba nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo pode ter número controlado de escanteios

A tendência é de uma partida com domínio territorial do Corinthians, mas sem necessariamente gerar um grande volume de jogadas de linha de fundo. Em jogos nos quais o time controla a posse e tenta infiltrar pelo meio, o número de escanteios costuma ficar mais limitado.

O Coritiba, por sua vez, deve passar boa parte do jogo defendendo e tentando sair em transições rápidas.

Com menos presença ofensiva e menor pressão sobre a defesa adversária, a equipe paranaense tende a produzir poucos escanteios ao longo da partida.

Palpite 2 para Corinthians x Coritiba: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 2.17 na KTO

Memphis pode ser decisivo no ataque

Memphis Depay é um dos principais nomes ofensivos do Corinthians e costuma ser decisivo em jogos importantes. Com boa movimentação e qualidade técnica, o atacante tem capacidade de aparecer em diferentes zonas do campo, criando dificuldades para a defesa adversária.

Diante de um Coritiba que provavelmente atuará mais recuado, o Corinthians deve ter maior volume ofensivo e criar algumas oportunidades claras ao longo da partida.

Nesse contexto, Memphis surge como uma das principais opções para balançar as redes.