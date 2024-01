Odds Campeonato Paulista 2024: Palmeiras dispara como favorito

Descubra as melhores e mais recentes odds para apostar no time vencedor do Campeonato Paulista 2024.

O Campeonato Paulista de 2024 começa no dia 20 de janeiro

Um dos estaduais mais disputados do Brasil, o Campeonato Paulista, está prestes a começar. Confira, portanto, quais são os principais candidatos a erguer o troféu deste tradicional torneio, e veja também quais são os clubes que oferecem odds que prometem o melhor retorno.

Times Odds na Betano Palmeiras 2.50 São Paulo 4.00 RB Bragantino 5.50 Corinthians 6.00 Santos 10.00 Guarani 30.00 Novorizontino 30.00 Aposte Agora! Apostar na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Palmeiras é o principal candidato para erguer o troféu

Atual vencedor das últimas duas edições do Campeonato Paulista, e atual campeão brasileiro, o Palmeiras chega para a edição de 2024 do Paulistão novamente como o grande favorito para vencedor final.

Com sua base estrutural mantida e ainda com Abel Ferreira no comando, a equipe Alviverde, que vem colecionando títulos ao longo da temporada, tem totais condições de alcançar o seu 26º sexto título de Campeonato Paulista, e o terceiro seguido.

São Paulo e Bragantino fecham o top 3

O São Paulo, que venceu pela última vez este torneio em 2021 e chegou a disputar a final de 2022, tem o que é preciso para voltar a vencer este campeonato: um elenco forte e confiança provinda da temporada passada, na qual venceu o inédito título da Copa do Brasil.

Outro forte postulante ao título é o Red Bull Bragantino. A equipe vem se fortificando ao longo dos anos, sendo presença constante na elite nacional e figurando em torneios continentais. Sua boa campanha na temporada passada certamente deixou indícios de que a equipe vem forte para 2024.

Corinthians e Santos não podem ser subestimados

O maior vencedor do Campeonato Paulista com 30 títulos, o Corinthians, que teve um 2023 ruim, buscará melhorias na temporada de 2024 para dar fim a um jejum de quatro temporadas sem vencer um título. Ainda averiguando o mercado para fortalecer a equipe, o Timão, em crise financeira, está trabalhando com cautela.

Rebaixado pela primeira vez em sua história, o Santos chega para este Paulistão com muitos reforços para tentar devolver um pouco da glória que a equipe deixou escapar nos últimos anos. Com apenas o Campeonato Paulista e o Brasileirão Série B no calendário, o Peixe promete ir longe no estadual.

Guarani e Novorizontino podem surpreender

Tendo brigado pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro durante a temporada passada, Guarani e Novorizontino não conseguiram subir, mas, pelo menos, demonstraram força contra equipes tradicionais do futebol brasileiro na temporada passada.

Ainda que corram por fora, não se pode subestimar a força das equipes de fora da capital. Esses times podem muito bem seguir o exemplo do Água Santa, que na temporada anterior chegou à final do Paulistão contra o Palmeiras.

