Quais são os melhores sites de apostas online no Brasil?

Quem busca uma boa casa de apostas costuma ter diferentes preferências. Alguns focam em futebol, enquanto outros apostadores focam nos bônus de boas vindas.

Todavia, para realmente encontrar os melhores sites de apostas, é preciso avaliar várias características ao mesmo tempo. Assim, confira abaixo um guia mostrando o que se destaca nos sites de apostas, mostrando a melhor experiência do mercado de apostas em jogos no nosso top 10 casas de apostas para fãs de esportes.

bet365: Vários mercados ao vivo Betano: Ótimas versões para celular Pixbet: Saque rápido e fácil KTO: Bônus para iniciantes Sportingbet: Melhor para apostas múltiplas LeoVegas: Plataforma fácil de usar Betmotion: Várias ofertas para esportes Rivalo: Atendimento ao cliente 1xbet: Bônus de boas vindas Sportsbet.io: Odds competitivas

Quais os melhores sites de apostas do Brasil?

Escolher os melhores sites de apostas online não é algo tão simples. Assim, buscamos saber quais sites oferecem a melhor experiência para o apostador. Analisamos odds, bônus, segurança, mercados, transmissão ao vivo e muito mais.

Confira abaixo nossas seleções de casas de apostas esportivas:

bet365



A bet365 é um dos melhores sites de apostas ao vivo da atualidade. Por lá, o apostador pode selecionar apostas em tempo real de futebol, basquete, tênis e vários outros esportes. Além da variedade nas apostas ao vivo, o site possui recursos como cash out parcial ou automático, conforme cada mercado de apostas. Sem dúvidas, a bet365 é uma das casas de apostas mais confiáveis e completas, na opinião da nossa equipe.



Apostar na bet365>> Betano



A Betano se destacou por ter a melhor experiência para aposta nos smartphones, com direito a bônus para novos clientes. O apostador pode baixar o app da casa de apostas online nos dispositivos móveis ou usar a versão moblie do site de apostas esportivas e cassino online. Em ambos, o serviço oferece os mesmos mercado de apostas de futebol, promoções, oferta de boas vindas e mais.



Crie sua conta na Betano >> Pixbet

Dentre as melhores casas de apostas esportivas, os jogadores que buscam mercados únicos vão gostar da experiência encontrada na Pixbet. No site de apostas, o futebol é o grande protagonista. O saque rápido e fácil também é outro atrativo. Portanto, o site não poderia ficar de fora da lista.



Faça seu cadastro Pixbet >> KTO

O bônus de boas vindas da KTO é um dos mais diferentes da atualidade no Brasil. Neste site de apostas, o jogador recebe promoções de aposta segura. Ou seja, se o apostador fizer seus palpites e não for bem sucedido, receberá um bônus para reutilizar o valor nas apostas esportivas.



Abra sua conta na KTO >> Sportingbet

A Sportingbet é conhecida por suas apostas esportivas, principalmente pelo mercado de futebol, pelos brasileiros. Além disso, possui um foco grande nas apostas múltiplas, sendo um dos melhores sites de apostas para quem prefere combinações. Há até uma sessão exclusiva para tal variedade no site de apostas esportivas, além de bônus.



Comece a apostar na Sportingbet >> LeoVegas

Pensando nos novatos, também buscamos os melhores sites de apostas esportivas para iniciantes. Assim, a LeoVegas Brasil se destaca, já que oferece uma experiência intuitiva e completa para o apostador que acaba de se cadastrar. Por lá, é simples que os novos clientes façam palpites de diferentes tipos e mercados de apostas.



Conheça a Leo Vegas >> Betmotion

Todo apostador busca promoções além do bônus de boas vindas. Nesse sentido, a Betmotion é uma dos melhores sites de apostas esportivas com ofertas disponíveis a longo prazo. Por exemplo, bônus de fidelidade, ofertas em determinados jogos e outras promoções para as apostas online.



Visite a Betmotion >> Rivalo



A Rivalo é outra opção de casa de aposta bem completa para os jogadores. Atendimento aos clientes brasileiros totalmente em português e formas de pagamento estão entre as grandes vantagens deste site de apostas.



Acesse a Rivalo >> 1xbet



Essa é outra operadora de apostas online bem completa para os jogadores. A plataforma tem transmissão ao vivo de jogos, bônus de boas vindas e diversos outros recursos para os torcedores.



Crie sua conta na 1xbet >> Sportbet.io

Por fim, a Sportsbet.io é outra ótima opção para iniciantes, com design simples e acesso intuitivo. Mas, isso não quer dizer limitação nas apostas, visto que a plataforma possui ampla cobertura de eventos, odds competitivas e variedade de mercados de palpites.



Conheça a Sportbet.io >>

Como nós escolhemos nossos melhores sites de apostas

A lista acima traz os melhores sites de apostas esportivas em diferentes aspectos. Todavia, não analisamos apenas os pontos que enfatizamos. Também testamos as promoções, os métodos de pagamento, o sistema de palpites, as apostas ao vivo, odds e muito mais.

Lembre-se que essa é uma seleção subjetiva, que considera alguns parâmetros para a escolha das melhores casas de apostas esportivas do Brasil.

Abaixo, confira quais critérios são utilizados em nossos testes dos sites de apostas. Inclusive, você pode utilizá-los ao escolher sua casa de apostas online favorita.

Licença e Segurança de casas de apostas

Antes de tudo, é preciso confiar na casa de apostas online para poder apostar por lá. Mas como saber se uma casa de apostas é confiável? Com uma variedade tão grande de operadoras, e com tanta oferta de boas vindas, os apostadores iniciantes podem sentir dificuldade de escolher a melhor opção para o seu perfil.

O primeiro passo é conferir sua licença de funcionamento. Os sites de apostas devem disponibilizar informações claras sobre sua autorização para oferecer apostas online, emitida pelo país em que estão sediadas. As opções mais respeitável são as de Malta, Curaçao e do Reino Unido.

Fora isso, os próprios sites de apostas esportivas devem ser seguros. Os melhores sites de apostas online possuem, sem exceções, proteção HTTPS.

Ou seja, sabe aquele cadeado ao lado do endereço dos sites de apostas, na barra de navegação? Mostra que os dados são criptografados e 100% protegidos.

Ademais, é interessante que a casa de apostas online possua outros recursos de proteção para os clientes. Isso inclui login por diferentes métodos nos sites de apostas, como confirmação via SMS ou autenticação por múltiplos fatores.

Meios de pagamento

Claro, também não podemos esquecer dos métodos de pagamento dos sites de apostas. Ao escolher uma casa de apostas, é preciso conferir se as formas de depósito e de saque são confiáveis. Pix, cartão de crédito e outros métodos costumam estar disponíveis como opções do site de apostas.

Inclusive, as melhores casas de apostas costumam ter recursos interessantes para proteger o saldo do apostador. Por exemplo, permitir retiradas do site apenas para contas bancárias no nome do usuário, sem possibilidade de transferir para terceiros.

Tudo isso deve ser somado para mostrar se é um dos melhores sites de apostas em termos de segurança. Se possui todos esses fatores, muito provavelmente a casa de apostas online é confiável e segura para os clientes brasileiros.

Mercados de apostas

Além de ser confiável, um bom site de apostas esportivas ainda deve oferecer, claro, um interessante sistema de apostas esportivas. O que isso quer dizer?

Modalidades esportivas

De início, é preciso analisar os mercados de apostas esportivas disponíveis. O ideal é que pelo menos uma dezena de categorias estejam disponíveis nos sites de apostas, focando nas principais. Ou seja, futebol, basquete, tênis, vôlei, MMA e e-Sports.

Fora isso, há outros esportes bem populares, apesar de não tão procurados. Formula 1, Boxe, golf, futebol americano, corrida de cavalos e assim por diante. Além disso, apesar de não ser algo indispensável, é interessante que eventos não esportivos estejam na casa de apostas esportivas.

Com uma variedade maior, os jogadores terão certeza que poderão apostar em eventos locais, como no Rio de Janeiro ou São Paulo, da América Latina, Europa e de outras regiões do mundo. Graças à tecnologia, não há barreiras para apostar em uma lista de eventos tradicionais e esportes eletrônicos.

Esse é o primeiro ponto a ser analisado nos sites de apostas.

Opções de palpites

Aprofundando a avaliação, o serviço deve oferecer várias opções de apostas em cada um desses esportes. Isso inclui não só cobrir vários torneios, mas também oferecer diversos tipos de palpites.

Em outras palavras, ao apostar em um jogo, o apostador deve ter opções variadas. A lista de mercado de apostas pode incluir, por exemplo, handicaps. Nesses casos, jogadores mais experientes poderão ter vantagens ao entender o risco das apostas, pois estes são mercados com desvantagens, o que resulta em odds mais altas.

Mercados em escanteios, faltas e de dupla ou tripla chance são outros muito procurados por vários apostadores. A variedade de opções em cada casa permite utilizar diferentes estratégias, indo desde as mais arriscadas até as mais conservadoras, no futebol ou em outros esportes.

Odds nas apostas online

Claro, as odds também devem ser interessantes nos sites de apostas esportivas. A principal qualidade que as melhores casas de apostas costumam ter são justamente ganhos compatíveis com os riscos.

Por exemplo, em um jogo em que um dos times é o favorito de forma clara, é bom que o site ainda pague um valor interessante. Ou seja, com odds mais altas para determinados cenários de aposta.

Isso em mercados em que ainda há riscos, já que apostas mais óbvias não costumam ter retorno alto mesmo nos melhores sites de apostas esportivas.

Bônus de boas-vindas

O bônus de boas vindas é um dos principais motivos para se cadastrar em novos sites de apostas, já que é a porta de entrada para tais plataformas. Assim, os melhores sites de apostas seriam aqueles com bônus de boas vindas mais altos?

De certa forma sim, mas não apenas isso. Claro, é muito importante que o saldo extra tenha um valor interessante. Ao usá-lo, o jogador deve ter um bom valor adicional para conhecer o site de apostas.

Termos e condições das ofertas

Todavia, não é só o quanto será dado com o bônus de boas vindas que deve ser considerado, mas também suas regras de utilização. Ou seja, como esse bônus de boas vindas pode ser usado? É possível tirar proveito real com o bônus?

Assim, ao avaliar os termos de utilização, o apostador deve se atentar se aquela promoção é acessível. Se for fácil de ativar, com um valor mínimo baixo, já é um bom sinal. Se for difícil entender o regulamento e como será possível obter os créditos de aposta, fique atento.

Fora isso, a principal regra a ser analisada são as condições de saque. Em outras palavras, é uma regra que exige jogar uma determinada quantia dos créditos de aposta ou um certo número de vezes antes de retirar o saldo extra para sua conta bancária.

Caso o requisito seja elevado, será complicado tirar proveito do bônus de boas vindas. Por isso, é melhor que o requisito de saque seja baixo ou até mesmo inexistente.

Por fim, é importante conferir o restante das condições de uso. Limitações de mercados em que se pode usar o bônus de boas vindas, odds mínimas, métodos de pagamento que geram a oferta e assim por diante. Tudo deve ser avaliado ao buscar promoções. Por isso, leia sempre os termos e condições (T&C) diretamente no site de apostas do seu interesse.

Por fim, lembre-se que há outras promoções que sção válidas na lista de melhores sites. Todos os detalhes das ofertas e dinâmicas costumam ser encontrados nas páginas de promoções das marcas.

Transmissão ao vivo

Para alguns jogadores, o streaming é simplesmente indispensável em um site de apostas. Muitos são mais fãs de futebol do que das próprias apostas esportivas, fazendo as apostas online somente como uma atividade secundária, enquanto assistem um jogo do Campeonato Brasileiro ou de outro torneio.

Por isso, ter a transmissão ao vivo diretamente pelos sites de apostas esportivas é uma grande facilidade para muitos clientes do Brasil. Todavia, a funcionalidade ao vivo é um pouco complexa e, em cada site, há diversos fatores envolvidos em sua oferta.

De início, é preciso considerar as limitações regionais e os direitos de transmissão de cada evento. Por exemplo, torneios de grande relevância costumam ser transmitidos exclusivamente por um canal, não estando disponíveis em casas de apostas online e nos apps para dispositivos móveis.

Requisitos para streaming

Além disso, é preciso que os apostadores tenham uma internet razoável para usar o serviço. Isso significa velocidade e estabilidade. Dito isso, os melhores sites de apostas esportivas costumam ter algumas qualidades em seu streaming.

Primeiro, oferecem o serviço de forma gratuita, sem cobrar taxas ou assinaturas. No máximo, algumas das melhores casas de apostas online exigem que o apostador tenha saldo em sua conta ou tenha feito apostas desportivas recentemente.

Ademais, um bom streaming deve ser oferecido em alta definição, com som e possibilidade de visualizar o site em tela cheia. Isso agrega bastante a experiência na casa de apostas esportivas, já que a torna mais agradável para os apostadores.

Apps de apostas

Apostar pelo celular não é uma novidade, mas algo que a maioria dos apostadores brasileiros está acostumado. Nesse sentido, as melhores casas de apostas online costumam ter versões mobile de alto nível, algumas vezes até superando o próprio site para computador.

Dessa forma, avaliamos vários aplicativos, incluindo dos melhores sites de apostas mostrados acima. A seguir, mostraremos quais são os três melhores apps de apostas esportivas e suas vantagens na opinião da nossa equipe:

Operadora de apostas Vantagens do app Baixe o app bet365 A bet365 se destaca com seu app por ter um sistema exclusivo para apostas esportivas. A disponibilidade do aplicativo pode depender da localização. Ao utilizá-lo, o jogador não precisa se preocupar com outros serviços, pois a operadora possui aplicativos diferentes para tudo que oferece, como apostas e cassino. Conheça o app bet365 Betano O aplicativo móvel da Betano é tão bem feito quanto sua versão para computador, sendo simples de usar em diferentes sentidos. É possível jogar nos mesmos mercados, criar conta, ativar bônus de boas vindas, acompanhar jogos e muito mais. Faça o download do app Betano Pixbet A Pixbet também oferece um aplicativo muito completo para os clientes brasileiros. Por lá, os jogadores podem aproveitar diversas funcionalidades que a casa oferece para seus apostadores. Ou seja, uma ótima opção. Conheça o app Pixbet

Enfim, nesse critério, cada apostador terá seu próprio veredito. Alguns podem preferir apps mais leves, enquanto outros querem uma experiência completa no site de apostas esportivas. De toda forma, no Brasil, o download dos apps é feito diretamente no site de sua preferência.

Melhores sites de apostas com bônus

Quais são os melhores bônus de boas vindas atualmente? Como falamos lá em cima, a qualidade de uma oferta não é definida apenas por seu valor, mas também por como pode usado no site de apostas. Abaixo, confira quais três bônus de boas vindas se destacaram em nossa análise:

Plataforma de apostas Detalhes do bônus Aproveite a oferta KTO A KTO oferece R$200 em aposta segura para os novos jogadores. Ou seja, a plataforma dá até R$200 caso você perca no seu primeiro palpite. O que se destaca na oferta do site são as regras, sendo simples de usar e bem acessível para o apostador. Pegar o bônus KTO Betano A Betano oferece um bônus de boas vindas tradicional, dando 100% do primeiro depósito até R$500. Seus requisitos de uso são fáceis de entender e não é preciso apostar valores altos para ativá-lo, tão pouco para retirá-lo da conta. Saiba mais sobre o código promocional Betano. Pegar o bônus Betano Sportingbet A Sportingbet oferece bônus de 100% do primeiro depósito até R$300. Com isso, seus apostadores podem aproveitar e definir diferentes formas de começar a utilizar a plataforma, conforme suas preferências, estratégias e eventuais vantagens de cada esporte. Pegar o bônus Sportingbet

Apostas esportivas - Como funcionam?

Um bom apostador precisa não só escolher os melhores sites de apostas esportivas, mas deve também saber como eles funcionam.

Assim, para fazer uma aposta, é preciso seguir esse passo a passo:

Acesse a casa de aposta que escolheu e crie sua conta; Deposite o valor que deseja apostar no site; Selecione um dos esportes disponíveis e escolha um dos torneios; Em seguida, selecione a partida em que você deseja palpitar; Dentro do evento, selecione o mercado em que você deseja apostar, insira o valor e confirme.

Fique atento, pois alguns bônus podem exigir um depósito mínimo em seus termos e condições. Leia as regras. Em caso de dúvidas, o melhor a fazer é entrar em contato com o chat online ou e mail da casa de apostas.

Dicas para apostas esportivas

Você talvez já siga os passos acima. Entretanto, é interessante conhecer algumas boas práticas e dicas para aplicar em suas apostas.

De início, é importante evitar os extremos. Ou seja, não é recomendável apostar em odds muito elevadas ou muito baixas.

Ou seja, não é recomendável apostar em odds muito elevadas ou muito baixas. Nesse sentido, evite também apostar todo seu saldo em um único palpite. O melhor a se fazer é dividir os valores entre vários palpites diferentes.

O melhor a se fazer é dividir os valores entre vários palpites diferentes. Sobre a escolha de esportes, é muito mais simples fazer previsões corretas em eventos conhecidos pelo jogador. Explicando melhor, é importante conhecer os eventos em que vá apostar, conferindo as estatísticas dos jogos de futebol, notícias, novidades em redes sociais ou outros insights. Por fim, não esqueça de conferir os bônus de boas vindas disponíveis em cada site.

Sites de apostas - o que é importante saber

Para finalizar nosso guia, os apostadores iniciantes precisam ter uma boa base de conhecimento. Dessa forma, confira abaixo informações que um jogador precisa saber antes de fazer suas primeiras apostas esportivas.

Qual a melhor casa de apostas do Brasil?

Depende do que o apostador prefere. Ao buscar pelos melhores sites de apostas, há diversos critérios, recursos, funcionalidades e tipos de ofertas a serem avaliados. Ainda, é importante considerar uma variedade de outras questões, tais como apps, bônus ou métodos de depósito.

Qual a casa de apostas mais segura?

Há várias casas de apostas seguras atualmente. As melhores marcas do mercado costumam utilizar tecnologias de criptografia em suas plataformas, recursos de login com dupla verificação e outros recursos de proteção. Falamos mais sobre o assunto acima, no nosso guia sobre as melhores casas de apostas.

Como funcionam os sites de apostas?

Os sites de apostas online costumam oferecer diferentes opções de palpites em vários esportes, como futebol, e até em outros eventos. Cada mercado usa dinheiro real, sendo que um palpite correto rende ao jogador um certo retorno, multiplicado pelas odds do site. Em geral, as casas de apostas que atuam no Brasil oferecem um bônus de boas vindas para quem se cadastra no site. Além disso, muitas têm um garoto propaganda famoso, como um ex-jogador, atletas etc.

Os sites de apostas são legais no Brasil?

Sim, são legais. Os sites que oferecem apostas esportivas com odds fixas estão previstas em lei. O mercado ainda aguarda regulamentação específica no nosso país. Ainda, é importante que as melhores casas de apostas possuam uma licença de funcionamento também no país em que está sediada, como Curaçao ou Malta.

O que é código promocional ou código de bônus, e onde encontrá-los?

Código promocional é um conjunto de números e letras utilizado para gerar promoções. Eles podem ser conseguidos no nosso site e nos próprios sites de apostas. Confira nossos artigos sobre código bônus bet365 e código promocional Betano.

Qual o melhor site de apostas para iniciantes?

A lista acima indica sites interessantes para quem está começando a apostar no Brasil. Dentre eles, a Pixbet possui uma interface mais intuitiva e melhor de entender, tanto nos vários tipos de mercado, como em outros recursos. Avalie também as odds de cada site, assim como as ofertas de boas vindas, o mercado de apostas e formas de depósito. Esses são alguns pontos que podem ajudá-lo na decisão.

Como saber se um site de apostas é confiável?

Em primeiro lugar, é preciso conferir se possui uma licença de funcionamento. Além disso, deve oferecer métodos de pagamento conhecidos, formas seguras de login e ser claro nos Termos e Condições (T&Cs).

O que devo saber antes de me inscrever num site de apostas?

É preciso ter 18 anos ou mais para usar plataformas de apostas esportivas. Além disso, confira também as regras da operadora que você escolheu, como restrições de região ou outras limitações.

Qual o melhor site de apostas com Pix?

Várias casas de apostas online oferecem depósito para apostas via Pix atualmente. Confira a seleção de sites acima para saber quais são os melhores do mercado.

Qual app para apostar?

Sites como Betano, bet365 e Sportingbet possuem aplicativo para quem deseja apostar no Brasil. Além disso, também é possível apostar em futebol e outros segmentos usando a versão mobile de cada site.

Qual o mínimo para apostar online?

Cada site de apostas possui limites próprios, tanto no valor do depósito quanto na quantia por aposta. Por isso, confira os Termos e Condições antes de fazer sua primeira aposta.

Como entrar em contato com um site de apostas?

Cada plataforma possui seu próprio serviço de atendimento aos clientes. Por meio dos canais, geralmente e-mail ou chat, os jogadores podem tirar dúvidas sobre jogos, odds, apostas, ofertas e outros assuntos relacionados às suas apostas.