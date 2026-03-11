Confira os palpites Flamengo x Cruzeiro para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (11), às 21h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Flamengo x Cruzeiro

Nossa análise: Momento das equipes

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã em um duelo que reúne dois dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro.

Além do peso histórico do confronto, o jogo também carrega elementos extras, como o reencontro de Leonardo Jardim com o Cruzeiro e de Tite com o Flamengo.

Depois das conquistas estaduais, as duas equipes voltam o foco para o Campeonato Brasileiro tentando ganhar regularidade nas primeiras rodadas da competição.

O Flamengo ocupa atualmente a 11ª posição no Brasileirão, com uma vitória, um empate e uma derrota em três jogos. Apesar do título estadual, a temporada do Rubro-Negro tem sido marcada por oscilações.

Em 16 partidas disputadas em 2026, o time soma seis vitórias, três empates e sete derrotas, números que mostram um desempenho irregular, mas que tende a melhorar quando a equipe atua diante de sua torcida no Maracanã.

O Cruzeiro, por sua vez, vive um início mais complicado no campeonato nacional. A equipe aparece na 19ª colocação, com dois empates e duas derrotas em quatro rodadas.

Mesmo com uma campanha positiva ao longo da temporada — oito vitórias, dois empates e cinco derrotas em 15 jogos — o time ainda busca seu primeiro triunfo no Brasileirão e tenta surpreender fora de casa.

Prováveis escalações de Flamengo x Cruzeiro

Flamengo: Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Alex Sandro, Jorginho, Evertton Araújo (Pulgar) e Paquetá, Carrascal (Arrascaeta), Cebolinha e Pedro;

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Gerson, Matheus Pereira e Kaio Jorge.

Maracanã pode pesar a favor do Flamengo

Jogando diante de sua torcida, o Flamengo costuma assumir o controle das partidas e pressionar os adversários desde os primeiros minutos.

A equipe tem qualidade técnica no setor ofensivo e tende a criar maior volume de jogo quando atua no Maracanã, especialmente em confrontos importantes do Brasileirão.

O Cruzeiro chega pressionado pela posição na tabela e pela busca da primeira vitória na competição.

Mesmo sendo um time competitivo na temporada, atuar fora de casa contra um adversário forte aumenta o grau de dificuldade. Se conseguir impor seu ritmo e aproveitar as chances criadas, o Flamengo tem boas condições de sair com os três pontos.

Palpite 1 para Flamengo x Cruzeiro: Flamengo vence, com odds de 1.50 na bet365

Jogo pode ter número moderado de escanteios

A tendência é de um confronto com domínio territorial do Flamengo, mas sem necessariamente gerar grande quantidade de escanteios. Quando o time carioca controla a posse de bola e tenta infiltrar pelo meio, o volume de jogadas de linha de fundo costuma ser menor.

O Cruzeiro, por sua vez, deve adotar postura mais cautelosa, buscando defender com linhas compactas e tentar sair em contra-ataques.

Esse tipo de estratégia normalmente reduz a quantidade de ataques contínuos e, consequentemente, o número de escanteios ao longo da partida.

Palpite 2 para Flamengo x Cruzeiro: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 2.10 na bet365

Arrascaeta pode ser protagonista no ataque

Arrascaeta segue sendo uma das principais referências técnicas do Flamengo e costuma aparecer em jogos importantes. Com visão de jogo, qualidade na finalização e boa movimentação ofensiva, o meia uruguaio frequentemente participa das principais jogadas de ataque da equipe.

Diante de um Cruzeiro que deve passar parte do jogo defendendo, o Flamengo tende a criar algumas oportunidades claras ao longo da partida.

Nesse cenário, Arrascaeta surge como um dos jogadores com maior probabilidade de aparecer na área e balançar as redes.