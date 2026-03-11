Palpite Bayern Leverkusen x Arsenal - Champions League - 11/03/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Arsenal derrote o Bayer Leverkusen, mesmo com a vantagem do time alemão de jogar em casa, aumentando a sua sequência de oito vitórias consecutivas na Champions League.

Dicas de apostas para Bayern Leverkusen x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bayer Leverkusen 1-2 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Bayer Leverkusen - Alejandro Grimaldo; Arsenal - Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli.

O Bayer Leverkusen retorna ao futebol da Champions League após um emocionante empate de 3-3 contra o SC Freiburg na Bundesliga. Sua jornada até esta fase incluiu uma vitória fora de casa por 2-0 contra o Olympiakos em Atenas, seguida de um empate sem gols no BayArena no jogo de volta.

Juntamente com o Bayern de Munique, a equipe de Kasper Hjulmand é a última equipe alemã restante na competição. Eles se preparam para enfrentar o líder da fase de grupos, Arsenal, que entra nas rodadas eliminatórias com oito vitórias consecutivas na Europa.

Os Gunners chegaram às semifinais na temporada passada pela primeira vez desde 2008/09, onde foram eventualmente eliminados pelos campeões Paris Saint-Germain. Após uma fase de grupos impecável, eles agora almejam uma terceira aparição consecutiva nas quartas de final.

Recentemente, o Arsenal garantiu uma vitória por 2-1 sobre o Mansfield Town na Copa da Inglaterra. Além disso, sofreram apenas duas derrotas nos últimos 25 jogos competitivos, ambas na Premier League. Os jogadores de Mikel Arteta viajam para a Alemanha com altos níveis de confiança, cientes de que terão a vantagem de jogar a segunda mão em casa.

Escalações esperadas para Bayern Leverkusen x Arsenal

Escalação esperada do Bayern Leverkusen: Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo, Garcia, Fernandez, Poku, Terrier, Maza, Kofane;

Escalação esperada do Arsenal: Arrizabalaga, Mosquera, Calafiori, Salmon, Madueke, Norgaard, Havertz, Martinelli, Dowman, Trossard, Jesus.

Ambas as equipes devem marcar no BayArena

O Leverkusen avançou na fase de grupos com três vitórias, três empates e duas derrotas, marcando 13 gols e sofrendo 14. Mesmo assim, eles estão atualmente em uma sequência de três jogos sem perder na Champions League e mantiveram o gol invicto em cada uma dessas partidas.

No entanto, essa resiliência defensiva está prestes a enfrentar seu desafio mais difícil até agora. Embora apenas uma das sete partidas anteriores do Leverkusen na Champions League tenha visto ambas as equipes marcarem, parar um confiante Arsenal é uma tarefa muito mais difícil. Os Gunners viram ambas as equipes marcarem em oito dos seus últimos 11 jogos competitivos fora de casa.

A história entre esses clubes fornece um pouco mais de contexto. Ambas as equipes marcaram durante seus dois encontros na segunda fase de grupos da Champions League de 2001/02 — o mesmo ano em que o Leverkusen chegou à final antes de perder para o Real Madrid de Zinedine Zidane. O jogo de abertura terminou 1-1 na Alemanha, enquanto os Gunners venceram por 4-1 em Highbury.

Espera-se que este encontro da primeira mão seja equilibrado. Provavelmente começará de forma cautelosa antes que qualquer equipe assuma o controle após o intervalo. Apostar que ambas as equipes marcarão em um jogo apertado parece ser a escolha mais sensata.

Dica de aposta 1 para Bayern Leverkusen x Arsenal: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.90 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bayern Leverkusen x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Quem levará a vantagem no jogo de ida?

A sequência de dois jogos sem marcar do Leverkusen terminou no final de janeiro com um empate de 1-1 contra o Mainz. Eles seguiram com uma vitória por 1-0 sobre o Hamburgo e depois um empate de 3-3 com o Freiburg.

Apesar da ausência de seu artilheiro Patrik Schick, eles não pararam de marcar. No entanto, sua presença certamente fará falta, especialmente considerando que seu duplo no primeiro jogo contra o Olympiakos foi o que levou o Leverkusen às oitavas de final.

Enquanto isso, o Arsenal chega em meio a um período histórico após vencer todos os seus oito jogos na Champions League. Eles estão agora a apenas duas vitórias de igualar a sequência recorde de 10 vitórias do Manchester City.

Além de seus dois primeiros jogos na Champions, os Gunners marcaram pelo menos três gols em cada um dos seus últimos seis jogos continentais. Além disso, 10 dos últimos 13 jogos do Arsenal tiveram mais de dois gols marcados.

Os jogos em casa do Leverkusen também foram de muitos gols, com três dos seus cinco jogos da Champions League no BayArena terminando com mais de 2.5 gols. Curiosamente, o jogo com mais gols na competição nesta temporada ocorreu neste estádio, quando o PSG venceu o Lyon por 7-2 em outubro.

Espera-se um confronto aberto com oportunidades para ambas as equipes.

Dica de aposta 2 para Bayern Leverkusen x Arsenal: Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.83 na Betano

Martinelli deve fazer a diferença

Gabriel Martinelli tornou-se indispensável à linha de frente de Mikel Arteta. O atacante brasileiro marcou em seis das suas sete aparições na Champions League, incluindo uma assistência durante a vitória do Arsenal por 2-0 contra o Athletic Bilbao.

Sua forma impressionante também é visível nas competições domésticas. Mais recentemente, ele forneceu uma assistência para o fantástico gol de abertura de Noni Madueke na vitória do Arsenal por 2-1 na Copa da Inglaterra sobre o Mansfield Town. Ambas as suas últimas participações em gols aconteceram no futebol de copas.

Martinelli é atualmente o sexto maior artilheiro da Champions League, com seis gols, empatado com Jens Hauge do Bodo/Glimt. Outro gol o colocaria no mesmo nível de Erling Haaland do Manchester City.

A estrela brasileira tem qualidade para causar problemas à defesa do Leverkusen, que sofreu cinco gols em outros tantos jogos. Apostar que Martinelli fará a diferença no BayArena representa uma aposta de valor com potencial para grandes retornos.