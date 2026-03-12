Confira os palpites Grêmio x RB Bragantino para o confronto em Porto Alegre, nesta quinta-feira (12), às 21h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Grêmio x RB Bragantino

Nossa análise: Momento das equipes

Grêmio e RB Bragantino se enfrentam na Arena do Grêmio em um duelo entre duas equipes que começaram o Brasileirão com campanhas semelhantes.

Separados por apenas uma posição na tabela, os dois times tentam ganhar consistência na competição nacional após trajetórias diferentes nos campeonatos estaduais.

O confronto em Porto Alegre tende a ser equilibrado, principalmente porque ambos chegam com campanhas parecidas neste início de campeonato.

O Grêmio vive um momento positivo após conquistar o título do Campeonato Gaúcho diante do maior rival. O Imortal venceu o Internacional por 3 a 0 no primeiro jogo da final e confirmou a taça com um empate por 1 a 1 no Beira-Rio.

Na temporada, a equipe soma sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 15 jogos.

No Brasileirão, o desempenho é de duas vitórias e duas derrotas em quatro rodadas, o que coloca o time na oitava posição.

O RB Bragantino, por sua vez, chega mais descansado para a partida, já que foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista e não atuou no fim de semana. Na temporada, o time soma seis vitórias, cinco empates e duas derrotas em 13 jogos.

No Brasileirão, o desempenho também é equilibrado: duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas, ocupando a sétima colocação.

Prováveis escalações de Grêmio x RB Bragantino

Grêmio: Weverton, Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon, Noriega, Arthur, Enamorado, Monsalve e Amuzu, Carlos Vinicius;

RB Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Alíx Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves, Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.

Arena pode empurrar o Grêmio para a vitória

O Grêmio costuma se fortalecer quando atua na Arena, especialmente em jogos importantes do Brasileirão.

Embalado pela conquista do título estadual, o time deve entrar em campo com confiança elevada e tentar assumir o controle da partida desde os primeiros minutos.

O RB Bragantino tem mostrado competitividade na temporada, mas enfrentar o Grêmio em Porto Alegre costuma ser um desafio complicado.

Com o apoio da torcida e um momento positivo após o título gaúcho, o Imortal aparece com boas chances de conquistar os três pontos diante de sua torcida.

Palpite 1 para Grêmio x RB Bragantino: Grêmio vence, com odds de 2.02 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x RB Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Confronto pode ter poucos escanteios

A tendência é de uma partida com ritmo mais controlado, principalmente porque as duas equipes costumam priorizar a organização tática. O Grêmio tende a trabalhar a posse de bola com paciência, tentando construir jogadas por dentro em vez de apostar excessivamente em cruzamentos.

O RB Bragantino também costuma adotar uma postura equilibrada, evitando se expor demais fora de casa.

Esse tipo de dinâmica geralmente reduz o número de ataques de linha de fundo e, consequentemente, a quantidade de escanteios ao longo do jogo.

Palpite 2 para Grêmio x RB Bragantino: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.85 na KTO

Defesas podem prevalecer no confronto

Apesar da qualidade ofensiva das duas equipes, o duelo tende a ser bastante estratégico.

O Grêmio costuma apresentar boa organização defensiva quando joga em casa, enquanto o RB Bragantino tem um sistema tático compacto que dificulta a criação de muitas oportunidades claras.

Com dois times que valorizam o equilíbrio entre defesa e ataque, o jogo pode acabar sendo mais travado em determinados momentos.

Nesse cenário, existe uma boa possibilidade de apenas um dos lados conseguir balançar as redes ao longo dos 90 minutos.