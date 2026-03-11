Confira os palpites Atlético-MG x Internacional para o confronto em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (11), às 19h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Atlético-MG x Internacional

Nossa análise: Momento das equipes

Atlético-MG e Internacional entram em campo na Arena MRV tentando reagir no Campeonato Brasileiro após frustrações recentes.

No fim de semana, as duas equipes ficaram com o vice em seus respectivos estaduais, o que aumenta a pressão por uma resposta imediata na competição nacional.

O confronto coloca frente a frente dois times tradicionais que ainda não conseguiram engrenar no Brasileirão.

O Atlético-MG chega abalado após perder a final do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão.

Na temporada, o Galo tem números curiosos: em 15 jogos, apenas três vitórias, nove empates e três derrotas.

No Brasileirão, a situação também preocupa. A equipe ocupa a 17ª posição, com dois empates e duas derrotas, ainda em busca da primeira vitória na competição.

O Internacional também vive um momento de frustração após perder o título gaúcho para o Grêmio. Depois da derrota por 3 a 0 no primeiro jogo da final, o Colorado empatou em 1 a 1 no Beira-Rio e ficou sem a taça.

No Brasileirão, o time aparece em 18º lugar com campanha idêntica à do Atlético. Apesar disso, os números da temporada mostram mais vitórias: são oito triunfos, três empates e quatro derrotas em 15 partidas.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Internacional

Atlético: Everson, Preciado, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi, Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Gustavo Scarpa, Hulk e Reinier (Dudu);

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Braian Aguirre (Victor Gabriel/Allex), Ronaldo, Paulinho Paula e Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.

Equilíbrio pode marcar o confronto

O duelo reúne duas equipes pressionadas e que ainda buscam a primeira vitória no Brasileirão. Esse cenário costuma gerar partidas mais cautelosas, com ambos os times tentando evitar erros que possam comprometer o resultado.

O Atlético-MG deve tentar controlar a posse de bola na Arena MRV, enquanto o Internacional pode apostar em uma postura mais reativa, explorando contra-ataques.

Com forças semelhantes e momento parecido na competição, o empate aparece como um desfecho bastante possível.

Palpite 1 para Atlético-MG x Internacional: Empate, com odds de 3.40 na KTO

Ritmo controlado pode limitar escanteios

A tendência é de um jogo mais estudado, principalmente no início. Como as duas equipes vêm de derrotas nas finais estaduais e ainda não venceram no Brasileirão, a prioridade deve ser manter a organização e reduzir riscos defensivos.

Esse tipo de postura costuma diminuir o número de ataques em profundidade e jogadas de linha de fundo, fatores que normalmente geram escanteios.

Com menos volume ofensivo e maior cautela dos dois lados, o total de tiros de canto pode ficar abaixo da média.

Palpite 2 para Atlético-MG x Internacional: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.76 na KTO

Clima de cautela pode reduzir faltas duras

Embora o confronto envolva duas equipes tradicionais, o contexto do jogo tende a favorecer uma partida mais controlada em termos disciplinares.

Ambos os times chegam pressionados por resultados e podem priorizar organização tática em vez de disputas mais intensas.

Quando o jogo segue um ritmo mais estratégico e com menos transições rápidas, o número de faltas duras costuma diminuir. Assim, existe uma boa possibilidade de o árbitro não precisar distribuir muitos cartões ao longo dos 90 minutos.