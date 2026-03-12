Palpite Remo x Fluminense- Campeonato-Brasileiro - 12/03/2026

Confira os palpites Remo x Fluminense para o confronto em Belém, nesta quinta-feira (12), às 19h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Remo x Fluminense

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Remo e Fluminense se enfrentam no Mangueirão em um duelo marcado pela tentativa de recuperação das duas equipes após frustrações recentes nos campeonatos estaduais.

Tanto o Leão quanto o Tricolor chegam ao confronto tentando virar a página depois de perderem suas decisões no fim de semana. Assim, o Brasileirão surge como a principal prioridade neste momento da temporada.

O Remo chega para o jogo após um período de mudanças. A equipe já disputou 15 partidas em 2026, com quatro vitórias, nove empates e apenas duas derrotas, números que mostram um time difícil de ser batido, mas que também tem dificuldade em transformar empates em vitórias.

A diretoria decidiu mudar o comando técnico após a saída de Juan Carlos Osório, trazendo Léo Condé para tentar dar novo rumo ao trabalho. No Brasileirão, o Remo soma três empates e uma derrota.

O Fluminense, por sua vez, ainda tenta absorver o impacto da derrota para o Flamengo na final estadual, decidida nos pênaltis. Apesar do tropeço, a campanha do time de Luis Zubeldía na temporada segue bastante positiva.

Em 14 jogos disputados em 2026, o Tricolor venceu nove, empatou três e perdeu apenas duas vezes. No Brasileirão, o desempenho é equilibrado, com duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas.

Prováveis escalações de Remo x Fluminense

Remo: Marcelo Rangel, João Lucas, Marllon, Léo Andrade (Klaus) e Cufré, Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula, Vitor Bueno (Pikachu), Alef Manga e João Pedro

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê, Martinelli, Hércules e Lucho Acosta.

Mangueirão pode surpreender o favorito

Mesmo enfrentando um adversário tecnicamente forte, o Remo tem no Mangueirão um dos seus principais trunfos. O ambiente costuma ser intenso e favorável ao time paraense, especialmente em jogos importantes do Brasileirão. Jogando diante de sua torcida, a equipe tende a elevar o nível de competitividade.

O Fluminense chega pressionado pela derrota recente na decisão estadual e pode encontrar dificuldades diante de um adversário que costuma competir bastante em casa. Em um cenário de jogo equilibrado e com grande apoio das arquibancadas, o Remo pode aproveitar o fator local para buscar um resultado positivo.

Palpite 1 para Remo x Fluminense: Remo vence, com odds de 2.05 na " target="_blank">Betano

Jogo pode ter pressão e muitos escanteios

O contexto da partida indica um confronto com bastante intensidade, principalmente pelo estilo das duas equipes. O Remo tende a pressionar bastante jogando em casa, buscando jogadas pelos lados do campo e tentando empurrar o adversário para o campo defensivo.

O Fluminense, por sua vez, possui jogadores ofensivos que também costumam gerar volume de jogo, principalmente quando o time precisa reagir ou controlar a posse. Esse tipo de dinâmica pode aumentar o número de finalizações bloqueadas e cruzamentos na área, fatores que normalmente elevam o número de escanteios ao longo da partida.

Palpite 2 para Remo x Fluminense: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.52 na " target="_blank">Betano

Ataques podem aparecer no Mangueirão

Mesmo sendo um confronto que envolve equipes com propostas diferentes, existe um cenário favorável para gols dos dois lados. O Remo costuma buscar o ataque quando atua diante de sua torcida, enquanto o Fluminense tem qualidade ofensiva suficiente para criar oportunidades mesmo fora de casa.

Além disso, o contexto emocional após as finais estaduais perdidas pode tornar o jogo mais aberto em determinados momentos. Caso uma das equipes saia na frente, a outra provavelmente terá que se expor mais para buscar o resultado, o que aumenta as chances de ambos os lados balançarem as redes.