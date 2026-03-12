Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palpite Remo x Fluminense
Lucas Gomes

Palpite Remo x Fluminense- Campeonato-Brasileiro - 12/03/2026

Remo e Fluminense se enfrentam em Belém pelo Campeonato Brasileiro.

Confira os palpites Remo x Fluminense para o confronto em Belém, nesta quinta-feira (12), às 19h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Remo x Fluminense

Nossa análise: Momento das equipes

Remo e Fluminense se enfrentam no Mangueirão em um duelo marcado pela tentativa de recuperação das duas equipes após frustrações recentes nos campeonatos estaduais. 

Tanto o Leão quanto o Tricolor chegam ao confronto tentando virar a página depois de perderem suas decisões no fim de semana. Assim, o Brasileirão surge como a principal prioridade neste momento da temporada.

O Remo chega para o jogo após um período de mudanças. A equipe já disputou 15 partidas em 2026, com quatro vitórias, nove empates e apenas duas derrotas, números que mostram um time difícil de ser batido, mas que também tem dificuldade em transformar empates em vitórias. 

A diretoria decidiu mudar o comando técnico após a saída de Juan Carlos Osório, trazendo Léo Condé para tentar dar novo rumo ao trabalho. No Brasileirão, o Remo soma três empates e uma derrota.

O Fluminense, por sua vez, ainda tenta absorver o impacto da derrota para o Flamengo na final estadual, decidida nos pênaltis. Apesar do tropeço, a campanha do time de Luis Zubeldía na temporada segue bastante positiva. 

Em 14 jogos disputados em 2026, o Tricolor venceu nove, empatou três e perdeu apenas duas vezes. No Brasileirão, o desempenho é equilibrado, com duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas.

Prováveis escalações de Remo x Fluminense

Remo: Marcelo Rangel, João Lucas, Marllon, Léo Andrade (Klaus) e Cufré, Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula, Vitor Bueno (Pikachu), Alef Manga e João Pedro

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê, Martinelli, Hércules e Lucho Acosta.

Mangueirão pode surpreender o favorito

Mesmo enfrentando um adversário tecnicamente forte, o Remo tem no Mangueirão um dos seus principais trunfos. O ambiente costuma ser intenso e favorável ao time paraense, especialmente em jogos importantes do Brasileirão. Jogando diante de sua torcida, a equipe tende a elevar o nível de competitividade.

O Fluminense chega pressionado pela derrota recente na decisão estadual e pode encontrar dificuldades diante de um adversário que costuma competir bastante em casa. Em um cenário de jogo equilibrado e com grande apoio das arquibancadas, o Remo pode aproveitar o fator local para buscar um resultado positivo.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Remo x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo pode ter pressão e muitos escanteios

O contexto da partida indica um confronto com bastante intensidade, principalmente pelo estilo das duas equipes. O Remo tende a pressionar bastante jogando em casa, buscando jogadas pelos lados do campo e tentando empurrar o adversário para o campo defensivo.

O Fluminense, por sua vez, possui jogadores ofensivos que também costumam gerar volume de jogo, principalmente quando o time precisa reagir ou controlar a posse. Esse tipo de dinâmica pode aumentar o número de finalizações bloqueadas e cruzamentos na área, fatores que normalmente elevam o número de escanteios ao longo da partida.

Ataques podem aparecer no Mangueirão

Mesmo sendo um confronto que envolve equipes com propostas diferentes, existe um cenário favorável para gols dos dois lados. O Remo costuma buscar o ataque quando atua diante de sua torcida, enquanto o Fluminense tem qualidade ofensiva suficiente para criar oportunidades mesmo fora de casa.

Além disso, o contexto emocional após as finais estaduais perdidas pode tornar o jogo mais aberto em determinados momentos. Caso uma das equipes saia na frente, a outra provavelmente terá que se expor mais para buscar o resultado, o que aumenta as chances de ambos os lados balançarem as redes.