Palpite Athletic Club x Barcelona - La Liga - 07/03/2026

Nosso especialista em apostas espera um início forte do time da casa, mas antecipa que o Barcelona acabará assumindo o controle do jogo, com Lamine Yamal marcando.

Dicas de apostas para Athletic Club x Barcelona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Athletic Club 1-2 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Athletic Club - Gorka Guruzeta; Barcelona - Lamine Yamal, Dani Olmo.

Ambos os times foram eliminados da Copa do Rei durante a semana, embora em circunstâncias muito diferentes. O Athletic Club foi eliminado após uma derrota por 1-0 para seus rivais bascos, Real Sociedad, resultando em uma derrota agregada de 2-0 para os homens de Ernesto Valverde, que atualmente estão em uma sequência de cinco jogos sem perder na liga.

Foi uma história diferente para o Barcelona, que teve uma atuação brilhante em uma vitória por 3-0 sobre o Atlético de Madrid na terça-feira. No entanto, eles falharam por pouco em completar uma virada notável após perderem a primeira partida por 4-0.

Na La Liga, o Barça retomou o controle da corrida pelo título, em grande parte graças aos recentes fracassos do Real Madrid. Os catalães garantiram duas vitórias consecutivas na liga desde a surpreendente derrota contra o Girona.

Escalações esperadas para Athletic Club x Barcelona

Escalação esperada do Athletic Club: Simón, Boiro, Laporte, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Gomez, Sancet, I. Williams, Guruzeta;

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Martin, E. Garcia, Araujo, Cancelo, Fermin, Casado, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski.

Los Leones vão começar com tudo

Os problemas defensivos do Barcelona nesta temporada foram mais aparentes nas fases iniciais dos jogos. Eles concederam 65% dos gols da liga no primeiro tempo, incluindo quatro gols nos primeiros 15 minutos de suas partidas fora de casa.

Eles provavelmente estarão vulneráveis nas laterais, com os laterais titulares Jules Koundé e Alejandro Balde lesionados. O mais ofensivo João Cancelo é esperado para começar. Enquanto isso, Pedri e Raphinha podem ficar no banco antes da Liga dos Campeões na próxima semana.

Isso pode oferecer uma oportunidade para um lado do Athletic que tem mostrado mais intenção ofensiva recentemente. Oihan Sancet e Gorka Guruzeta estão se aproximando de sua melhor forma, enquanto Iñaki Williams marcou um gol fantástico no último fim de semana. Los Leones marcaram em cada um dos seus nove jogos anteriores na liga.

Dado isso, apostar que o Athletic marcará antes do intervalo parece uma boa opção, com uma probabilidade implícita de 44,4%.

Dica de aposta 1 para Athletic Club x Barcelona: 1º tempo: Athletic Club marca mais de 0,5 gols, com odds de 2.25 na Betano

Yamal vai brilhar novamente após o hat-trick do fim de semana

Yamal comemorou seu primeiro hat-trick da carreira no último fim de semana, incluindo um gol solo notável enquanto o adolescente liderou seu time para uma vitória por 4-1 contra o Villarreal.

Flick tem sido relutante em descansar o ponta, sugerindo que ele é menos propenso a ser rotacionado do que Raphinha ou Pedri, que recentemente retornaram de lesão.

O ponta mostrou uma compostura melhorada na frente do gol nesta temporada, alcançando um recorde pessoal de 13 gols na La Liga. Esses gols chegaram a uma taxa de um a cada 142 minutos.

Além disso, ele marcou oito gols em suas últimas 10 aparições em todas as competições. Espera-se que ele cause problemas constantes para uma linha de defesa do Athletic que não manteve um jogo sem sofrer gols em 10 partidas da liga. Isso sugere que Yamal oferece valor como uma escolha de artilheiro a qualquer momento.

Dica de aposta 2 para Athletic Club x Barcelona: Artilheiro a qualquer momento: Lamine Yamal, com odds de 2.62 na Betano

O Barça vai se dar bem após o intervalo

Nico Williams é uma ausência significativa por lesão no Athletic Club. Eles estão sem cinco jogadores no total e têm lutado durante toda a temporada com um calendário cheio. Sua saída precoce da Liga dos Campeões sugeriu que eles têm dificuldades com as demandas físicas de jogar duas partidas de alto nível por semana.

Isso também destacou suas deficiências quando enfrentam os melhores times. Os bascos registraram três vitórias na liga até agora em 2026, mas todas essas vitórias foram contra times promovidos. San Mamés não tem sido uma fortaleza nesta temporada, com apenas um time da metade superior da tabela sofrendo derrota em Bilbao.

O Barcelona deve ter todos os seus jogadores de ataque disponíveis. Independentemente de quem começar, Flick terá profundidade real no banco, o que será crucial, especialmente com uma difícil viagem a Newcastle apenas 72 horas depois.

Com uma diferença de gols no segundo tempo de +30 na La Liga nesta temporada, o Barça é excepcionalmente forte após o intervalo. Eles parecem bem posicionados para construir sobre esse recorde em Bilbao.