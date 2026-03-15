Palpite Liverpool x Tottenham - Premier League - 15/03/2026

Os Reds tropeçaram contra o Galatasaray, enquanto os Spurs estão em frangalhos. Por isso, estamos apostando em uma vitória protocolar dos comandados de Arne Slot em casa.

Dicas de apostas para Liverpool x Tottenham:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 3 x 1 Tottenham;

Palpite de artilheiros: Liverpool - Mo Salah (2x), Hugo Ekitike; Tottenham Hotspur - Dominic Solanke.

O Liverpool vem oscilando sob o comando de Arne Slot. Fevereiro foi um mês de ouro com quatro vitórias seguidas, mas março começou com um balde de água fria na derrota surpreendente para o Wolverhampton. O time chega para este fim de semana após o revés contra o Galatasaray na Champions League, mas com a chance real de assumir a terceira colocação.

O Tottenham Hotspur, por outro lado, vive um verdadeiro pesadelo. A goleada de 5 a 2 sofrida contra o Atlético de Madrid marcou a sexta derrota consecutiva dos londrinos. Além disso, a equipe ainda não sabe o que é vencer na Premier League em 2026. Os Lilywhites estão flertando perigosamente com a zona de rebaixamento e podem entrar no Z3 já nos próximos dias.

Escalações esperadas para Liverpool x Tottenham

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Frimpong, van Dijk, Konate, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike;

Escalação esperada do Tottenham: Vicario, Porro, Dragusin, Danso, Spence, Sarr, Gray, Kolo Muani, Simons, Tel, Solanke.

As redes vão balançar, mas o calvário dos Spurs continua

Espera-se que o Liverpool dê a volta por cima após a derrota no meio de semana na Turquia, aproveitando-se de um Tottenham que bate cabeça. Os Reds não têm sido o exemplo de consistência nas últimas semanas, mas enfrentam um adversário em crise profunda. Com o fator casa e a mística de Anfield, o Liverpool entra como o claro favorito.

Arne Slot deve contar com o retorno de Alisson, que ficou de fora no compromisso europeu. Federico Chiesa também pode reaparecer entre os relacionados. No entanto, Conor Bradley, Wataru Endo, Giovanni Leoni e Alexander Isak seguem como desfalques de longa data. Mesmo assim, o elenco da casa tem lenha para queimar e garantir os três pontos.

Do lado do Tottenham, o departamento médico, que já estava cheio, ganhou novos pacientes. A previsão é de uma noite difícil em Merseyside. Wilson Odobert, Lucas Bergvall, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski e James Maddison estão fora. Para piorar, Micky van de Ven está suspenso, e Palhinha e Cristian Romero são dúvidas. O cenário é um presente para o Liverpool.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Tottenham: 1x2: Liverpool & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.77 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Tottenham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Tottenham ainda encontrará o caminho do gol

Igor Tudor e seus comandados atravessam uma fase terrível, mas estão longe de serem inofensivos. Embora os Spurs tenham vencido apenas dois dos últimos 15 jogos em todas as competições, o ataque tem funcionado; eles passaram em branco em apenas dois desses confrontos.

Dada a fragilidade defensiva recente dos mandantes, os visitantes devem sentir o cheiro de sangue e tentar castigar. Os Reds sofreram seis gols nas últimas quatro partidas e garantiram o "clean sheet" (baliza a zero) em apenas três dos últimos nove jogos. Ambas as equipes têm uma estatística de 62% para o mercado de "Ambos Marcam", o que reforça a expectativa de bola na rede dos dois lados.

Os dois últimos encontros entre esses times produziram 10 gols. O mercado de BTTS (Ambos Marcam) tem sido figurinha carimbada nesses duelos: aconteceu em 11 dos últimos 13 jogos desde dezembro de 2020. Acreditamos que a escrita se manterá neste fim de semana.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Tottenham: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.77 na Betano.

Esta é uma das vítimas favoritas de Mo Salah

Mo Salah certamente não vive sua temporada mais brilhante com a camisa do Liverpool, mas o egípcio continua sendo um perigo constante. Aos 33 anos, ele precisa de apenas mais um gol para chegar aos dois dígitos em 2025/26 e de três participações para atingir a marca de 20 G/A (gols e assistências). Ele continua sendo o homem principal dos Reds, mesmo quando não está no seu auge.

E não há time que Salah goste mais de enfrentar do que o Tottenham. O camisa 11 do Liverpool soma 21 participações em gols em 24 jogos contra os Spurs ao longo dos anos — sete dessas participações foram só na temporada passada. Com 16 gols marcados contra o clube de Londres, nenhuma outra equipe sofreu tanto nas mãos (ou nos pés) do egípcio.

Embora Hugo Ekitike seja apontado pelas casas de apostas como o marcador mais provável, nossa ficha vai para o "King". Ele tem tudo para ser, mais uma vez, o carrasco que complicará a luta pela sobrevivência dos Spurs na elite.