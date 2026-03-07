Palpite Newcastle x Manchester City - Copa da Inglaterra - 07/03/2026

Esperamos gols neste confronto, com o City, provavelmente, avançando após um jogo disputado no St James’ Park.

Dicas de apostas para Newcastle x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Newcastle 1-2 Man City;

Palpite de artilheiros: Newcastle - Anthony Gordon; Manchester City - Erling Haaland, Antoine Semenyo.

O Newcastle United tem apresentado resultados inconsistentes recentemente, mas sua vitória tardia contra o Manchester United elevou o moral da equipe. Eddie Howe está atualmente gerenciando um calendário agitado na Premier League, Champions League e Copa da Inglaterra. Embora os Magpies tenham sofrido quatro derrotas nos últimos sete jogos em casa, a vitória de quarta-feira pode fornecer o impulso necessário para seguir em frente.

Em relação ao Manchester City, sua busca pelo título sofreu um revés esta semana após um empate inesperado em casa com o Nottingham Forest. Este resultado interrompeu sua sequência de seis vitórias consecutivas em todas as competições, deixando-os sete pontos atrás do Arsenal. No entanto, Pep Guardiola pode se sentir confiante pelo fato de sua equipe já ter derrotado este adversário três vezes em 2026.

Escalações esperadas para Newcastle x Manchester City

Escalação esperada do Newcastle: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Tonali, Joelinton, Woltemade, Elanga, Gordon, Barnes;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Aït-Nouri, Rodri, Foden, Silva, Cherki, Haaland, Semenyo.

O Manchester City tem dominado os confrontos com o Newcastle em 2026

Newcastle United e Manchester City se encontraram em três ocasiões desde 13 de janeiro, e o resultado foi idêntico todas as vezes. O time de Pep Guardiola venceu esses jogos por 2-0, 3-1 e 2-1, resultados que os ajudaram a chegar à final da Carabao Cup. Os Magpies estarão ansiosos para interromper essa sequência de derrotas consecutivas na noite de sábado.

Os anfitriões estão lidando com várias ausências de jogadores. Jacob Ramsey está suspenso devido a um cartão vermelho no meio da semana, enquanto Bruno Guimarães, Lewis Miley, Fabian Schär e Emil Krafth estão todos afastados por lesão. Tino Livramento pode estar disponível novamente, embora tenha ficado fora por dois meses.

Enquanto isso, o City está em uma posição forte, sem novas preocupações com lesões e com o retorno de Erling Haaland na quarta-feira. Estamos apoiando-os para fazer o trabalho mais uma vez, alcançando quatro vitórias em quatro sobre o time de Eddie Howe.

Dica de aposta 1 para Newcastle x Manchester City: 1x2: Manchester City, com odds de 1.90 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Newcastle x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Veremos outro confronto de alto nível entre Howe e Guardiola

Esses clubes são muito familiares um ao outro. Howe e Guardiola se enfrentaram 14 vezes desde o início da temporada 2021/22, com o City vencendo em 10 dessas partidas. Esses jogos produziram um total de 44 gols, e esperamos outro jogo de muitos gols no St James’ Park para esta partida também.

Em seus dois encontros anteriores, assim como em sua partida na Premier League em novembro, ambas as equipes marcaram, com mais de 2,5 gols em cada. Nenhuma das defesas tem sido particularmente sólida ultimamente, mas ambas as equipes são mais do que capazes de encontrar o fundo das redes. Este deve ser um jogo emocionante para os torcedores neutros, já que os times competem na competição de copa mais antiga do mundo.

Estamos esperando fogos de artifício em Tyne and Wear, com muito talento ofensivo significativo em exibição. No entanto, os visitantes têm a vantagem, tanto em termos de vantagem mental quanto de qualidade geral do elenco.

Dica de aposta 2 para Newcastle x Manchester City: Ambas as equipes marcam: sim & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.80 na Betano

Haaland vai acabar com sua surpreendente seca de gols contra o Newcastle

Erling Haaland não marcou em duas partidas, o que sugere que ele provavelmente encontrará o gol na próxima. Surpreendentemente, o atacante norueguês não conseguiu marcar em suas últimas oito aparições contra os Magpies. Portanto, ele estará ansioso para mudar isso. A equipe de Howe tem sido, talvez, a mais bem-sucedida do mundo em impedi-lo de marcar regularmente.

Em 10 aparições na carreira contra o Newcastle, Haaland conseguiu apenas um gol. Ele registrou três assistências e perdeu apenas uma vez, mas nem sempre teve o melhor desempenho individualmente neste confronto. Esta semana oferece uma oportunidade para ele mudar esse recorde.

Notavelmente, esta partida fará dos Magpies os adversários que Haaland enfrentou mais vezes em sua carreira. Quase quatro anos se passaram desde que o jogador de 25 anos marcou contra o time de Howe. Embora alguns possam supor que isso o torna um artilheiro improvável – para um jogador como Haaland, muitas vezes isso torna um gol mais inevitável.