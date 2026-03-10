Palpite Botafogo x Barcelona-EQU- Libertadores - 10/03/2026

Confira os palpites Botafogo x Barcelona-EQU para o confronto no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (10), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Botafogo x Barcelona-EQU

Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo e Barcelona de Guaiaquil fazem um confronto decisivo no Estádio Nilton Santos valendo vaga na próxima fase da Pré Libertadores. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Equador, o cenário ficou favorável ao Glorioso, que agora decide diante de sua torcida. A igualdade fora de casa deixou a equipe carioca em posição confortável, já que uma vitória simples garante a classificação. Ao mesmo tempo, o resultado também mantém o confronto aberto, já que um gol equatoriano pode aumentar a pressão sobre os donos da casa.

O Botafogo chega para o duelo embalado pela conquista da Taça Rio no fim de semana. A vitória por 3 a 1 sobre o Bangu deu confiança ao elenco e representou o primeiro troféu da temporada. Apesar de um início de ano irregular — com seis vitórias, dois empates e sete derrotas em 15 partidas — o time mostra capacidade ofensiva e costuma crescer atuando no Nilton Santos.

O Barcelona de Guaiaquil também chega motivado após vencer o clássico contra o Emelec por 1 a 0. A equipe equatoriana soma duas vitórias, um empate e uma derrota em 2026 e mostrou organização no primeiro jogo contra o Botafogo. Fora de casa, porém, o desafio costuma ser maior, principalmente diante da pressão de um estádio cheio.

Prováveis escalações de Botafogo x Barcelona-EQU

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Alex Telles, Newton e Danilo, Barrera, Montoro e Matheus Martins

Barcelona: Contreras, Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Vallecilla, Céliz, Quiñónez, Byron Castillo, Joao Rojas, Jonnathan Mina, Benedetto

Ataques podem aparecer em confronto decisivo

O duelo no Nilton Santos tende a ser aberto, principalmente pelo contexto da eliminatória. O empate na ida obriga o Botafogo a buscar o controle do jogo, já que atuar em casa naturalmente aumenta a responsabilidade da equipe brasileira. Com a necessidade de propor o jogo, o Glorioso deve adiantar suas linhas e tentar pressionar o adversário desde os primeiros minutos.

Por outro lado, o Barcelona de Guaiaquil mostrou no primeiro jogo que tem qualidade para criar oportunidades quando encontra espaços. Mesmo fora de casa, a equipe equatoriana deve apostar em transições rápidas e contra-ataques, estratégia comum em confrontos de Libertadores.

Palpite 1 para Botafogo x Barcelona de Guaiaquil: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.25 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Barcelona-EQU nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo decisivo pode ganhar ritmo e produzir gols

Partidas de mata-mata na Libertadores costumam ganhar intensidade conforme o tempo passa, especialmente quando o placar permanece equilibrado. Com o empate na primeira partida, qualquer gol pode alterar completamente o rumo da classificação, o que tende a deixar o confronto mais movimentado ao longo dos 90 minutos.

O Botafogo tem jogadores capazes de acelerar o jogo ofensivo, principalmente atuando diante de sua torcida. Ao mesmo tempo, o Barcelona mostrou competitividade no primeiro duelo e chega motivado após vencer o Emelec no clássico local.

Palpite 2 para Botafogo x Barcelona de Guaiaquil: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.27 na Superbet

Nilton Santos pode ser o diferencial do Glorioso

O Botafogo entra em campo com uma vantagem importante: decidir a vaga diante de sua torcida. Em competições continentais, o apoio das arquibancadas costuma ter peso significativo, especialmente em confrontos equilibrados como este. O empate no Equador deixou o time em situação confortável.

Apesar da organização do Barcelona de Guaiaquil, jogar no Rio de Janeiro representa um desafio maior para a equipe equatoriana. O Botafogo tende a controlar mais a posse de bola e pressionar ao longo da partida, criando volume ofensivo suficiente para buscar o resultado positivo.