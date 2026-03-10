Confira os palpites Mirassol x Santos para o confronto em São Paulo, nesta terça-feira (10), às 21h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Mirassol x Santos

Nossa análise: Momento das equipes

Mirassol e Santos se enfrentam no Maião em um duelo que marca a retomada das duas equipes após a eliminação no Campeonato Paulista. Com o fim da participação no estadual, os dois clubes tiveram o fim de semana livre para ajustar detalhes e focar totalmente no Brasileirão.

O confronto coloca frente a frente dois times que ainda buscam maior regularidade na temporada e que enxergam no campeonato nacional a principal oportunidade de recuperação.

O Mirassol chega para a partida ocupando a 10ª posição na tabela e tentando melhorar seus números em 2026.

Em 11 jogos disputados até aqui, a equipe soma duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, mostrando certa dificuldade em transformar boas atuações em resultados consistentes.

Na última partida pelo Brasileirão, o time empatou em 2 a 2 contra o Cruzeiro, em casa, resultado que evidenciou sua capacidade ofensiva, mas também algumas fragilidades defensivas.

O Santos, por sua vez, aparece na 13ª colocação e tenta ganhar embalo na competição nacional após a vitória sobre o Vasco por 2 a 1 na Vila Belmiro. Na temporada, o Peixe disputou 13 partidas, com quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Mesmo com certa irregularidade ao longo do ano, a equipe demonstrou evolução recente e chega ao duelo com confiança após conquistar três pontos importantes na última rodada.

Prováveis escalações de Mirassol x Santos

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo, Yuri Lara (ou Neto Moura), Aldo Filho e Eduardo, Negueba, Alesson e Renato Marques;

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira, Willian Arão, Gabriel Bontempo, Neymar e Miguelito, Moisés e Thaciano.

Ataques podem encontrar espaço no interior paulista

O duelo entre Mirassol e Santos reúne duas equipes que têm mostrado capacidade ofensiva ao longo da temporada, mas que também apresentam momentos de instabilidade defensiva.

Esse cenário costuma favorecer partidas mais abertas, principalmente quando ambos os times precisam pontuar para subir na tabela do Brasileirão.

Jogando no Maião, o Mirassol tende a adotar postura mais ofensiva, buscando pressionar o adversário desde cedo. Por outro lado, o Santos mostrou eficiência no último jogo ao vencer o Vasco e deve tentar explorar espaços no sistema defensivo rival.

Palpite 1 para Mirassol x Santos: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.75 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mirassol x Santos nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Confronto equilibrado pode gerar placar movimentado

A tendência é de um jogo com ritmo intenso, especialmente pelo momento das duas equipes na temporada. O Mirassol costuma fazer partidas movimentadas quando atua diante de sua torcida, como ficou evidente no empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão.

O Santos, por sua vez, também mostrou poder ofensivo na vitória sobre o Vasco e tem jogadores capazes de aproveitar espaços quando o adversário se expõe.

Em um confronto entre equipes que ainda buscam maior consistência defensiva, o número de oportunidades pode aumentar ao longo da partida.

Palpite 2 para Mirassol x Santos: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.85 na bet365

Fator casa pode favorecer o Mirassol

Mesmo enfrentando um adversário tradicional do futebol brasileiro, o Mirassol chega para o duelo com o benefício de atuar em casa.

O Maião costuma ser um ambiente onde a equipe consegue impor intensidade e dificultar a vida dos visitantes, principalmente em partidas de campeonato nacional.

Embora o Santos venha de vitória e apresente leve evolução recente, o time ainda convive com oscilações ao longo da temporada.

Se conseguir repetir o nível ofensivo mostrado na última rodada e manter maior controle do jogo, o Mirassol tem boas condições de aproveitar o mando de campo e buscar um resultado positivo diante de sua torcida.