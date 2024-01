Odds Campeonato Mineiro 2024: Atlético-MG é o favorito

Confira as melhores e mais recentes odds para apostar no time vencedor do Campeonato Mineiro 2024.

O Campeonato Mineiro de 2024 começa no dia 24 de janeiro Um dos campeonatos estaduais de maior prestígio no futebol brasileiro está prestes a começar. Confira, portanto, quais times se apresentam como os principais candidatos a erguer o troféu desta competição mineira em 2024. Veja também quais são os clubes que oferecem odds que prometem o melhor retorno no momento. Times Odds na Betano Atlético-MG 1.65 Cruzeiro 2.50 América-MG 6.50 Athletic Club 40.00 Pouso Alegre 50.00 Tombense 50.00 Ipatinga 60.00 Aposte Agora! Apostar na Betano As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano. Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Saiba qual o código Stake para abrir sua conta Atlético-MG é o principal candidato para erguer o troféu O time dirigido por Scolari chega à temporada de 2024 como um dos principais favoritos em todas as competições que participa. Nesse sentido, tratando-se também do Campeonato Estadual, essa expectativa não é diferente. Sendo o atual campeão de forma consecutiva das últimas quatro edições, o Galo, tetracampeão e favorito para o penta, é também o clube que detém o recorde de maior vencedor da história, conquistando um total de 48 títulos. Esse histórico favorável, aliado ao momento atual da equipe, consolida o Atlético como o principal candidato para conquistar a edição de 2024. Cruzeiro e América-MG fecham o top 3 O Cruzeiro, aliviado por permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, está determinado a aprimorar seu desempenho na temporada de 2024. Iniciar o ano com sucesso seria uma excelente oportunidade, especialmente no estadual, torneio que não conquista desde 2019. O Coelho, por sua vez, fechou o ano de 2023 de forma decepcionante: como lanterna do Brasileirão, sendo dono da defesa mais ineficiente da liga ao sofrer 81 gols em 38 rodadas. Para este ano, a equipe está empenhada em reforçar seu sistema defensivo, visando competir de forma mais robusta contra seus principais concorrentes na disputa pelo título do Campeonato Mineiro. Athletic Club e Pouso Alegre querem surpreender Em 2023 o Athletic Club cumpriu seu objetivo: garantiu uma importante vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. Quando estava na quarta divisão, a equipe havia sido eliminada nas semifinais ao ser derrotada por 3 a 1 (no agregado) para a Ferroviária, mas ainda assim conseguiu subir de divisão. O Pouso Alegre, por sua vez, realizou o caminho contrário. A equipe caiu na temporada passada e jogará a Série D em 2024. Contudo, ainda que tenha apresentado um desempenho ruim em 2023, a equipe pode surpreender e chegar longe nesta competição mineira. Tombense e Ipatinga correm por fora O Tombense é mais uma equipe que trocou de divisão em 2023: caiu da Série B para a C. Já o Ipatinga está atualmente na Série D. As duas equipes almejam pelo menos se classificar para as fases de mata-mata, visto que devido a disparidade de investimentos, a corrida para o título fica muito complicada. Apostar agora