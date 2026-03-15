Confira os palpites Internacional x Bahia para o confronto em Porto Alegre, neste domingo (15), às 16h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Internacional e Bahia se enfrentam no Beira-Rio em um duelo que pode marcar uma virada de momento para as duas equipes neste início de Campeonato Brasileiro.

O Colorado tenta reagir após um começo de temporada irregular, enquanto o Bahia chega embalado pela conquista do Campeonato Baiano e busca manter o embalo também na competição nacional.

O Internacional ainda tenta encontrar estabilidade em 2026. Mesmo com números razoáveis na temporada — oito vitórias, três empates e quatro derrotas em 15 jogos — a equipe ficou com o vice no Campeonato Gaúcho e tem enfrentado críticas pelo desempenho recente.

Jogando no Beira-Rio, porém, o time costuma crescer e deve tentar assumir o controle da partida diante de sua torcida.

O Bahia vive um momento diferente após vencer o rival Vitória na final do Campeonato Baiano. Sem Libertadores ou Copa do Nordeste para disputar no restante da temporada, o Esquadrão deve direcionar grande parte de suas atenções ao Brasileirão e à Copa do Brasil.

Com um elenco competitivo e organizado, o time baiano chega ao confronto disposto a pontuar fora de casa.

Prováveis escalações de Internacional x Bahia

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Victor Gabriel, Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Borré;

Bahia: Ronaldo, Roman Gomez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba, Acevedo (ou Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Confronto equilibrado pode terminar sem vencedor

O duelo reúne duas equipes que vivem momentos distintos, mas que apresentam capacidade de competir em alto nível. O Internacional deve tentar assumir a iniciativa jogando no Beira-Rio, utilizando a posse de bola e a pressão inicial para tentar abrir o placar.

O Bahia, por sua vez, costuma ser uma equipe organizada taticamente e perigosa em contra-ataques.

Esse equilíbrio de forças pode tornar o confronto bastante disputado e com poucas vantagens claras ao longo da partida, aumentando as chances de divisão de pontos ao final dos 90 minutos.

Palpite 1 para Internacional x Bahia: Empate, com odds de 3.40 na bet365

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Jogo pode ter intensidade e cartões

Partidas equilibradas no Brasileirão frequentemente acabam sendo marcadas por disputas físicas intensas no meio-campo.

Tanto Internacional quanto Bahia possuem jogadores que não evitam o contato e costumam competir com bastante intensidade nas disputas de bola.

Além disso, quando o jogo permanece aberto por mais tempo, as faltas táticas para interromper contra-ataques acabam se tornando comuns.

Com dois times tentando se impor e disputar cada espaço do campo, existe uma boa possibilidade de o árbitro distribuir alguns cartões ao longo da partida.

Palpite 2 para Internacional x Bahia: Mais de 4.5 cartões no jogo, com odds de 1.70 na bet365

Ataques podem encontrar oportunidades

Apesar do equilíbrio esperado, o confronto reúne equipes que possuem qualidade ofensiva para criar oportunidades ao longo da partida.

O Internacional tende a pressionar mais jogando em casa, enquanto o Bahia tem demonstrado capacidade de responder bem em transições rápidas.

Caso o jogo se torne mais aberto em determinados momentos, especialmente após o primeiro gol, as duas equipes podem encontrar espaços nas defesas adversárias.

Nesse cenário, a possibilidade de ambos os times balançarem as redes surge como uma alternativa interessante para o confronto.