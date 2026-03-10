Palpite Atlético de Madrid x Tottenham - Champions League - 10/03/2026

Nosso especialista em apostas espera que ambos os times marquem, mas que o Atlético assuma o controle do confronto e garanta uma clara vantagem nesse jogo de ida.

Dicas de apostas para Atlético de Madrid x Tottenham:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Atlético de Madrid 3-1 Tottenham;

Palpite de artilheiros: Atlético de Madrid - Julián Álvarez, Ademola Lookman, Giuliano Simeone; Tottenham - Dominic Solanke.

O Atlético de Madrid teve que passar por um emocionante play-off contra o Club Brugge para chegar a este confronto. Eles venceram quatro dos seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 4-1 no segundo jogo contra os belgas. O time de Diego Simeone chega a este jogo após vencer o Real Sociedad por 3-2 na La Liga no sábado.

Por outro lado, um calendário favorável ajudou o Tottenham a garantir o quarto lugar na fase de grupos. No entanto, eles têm enfrentado dificuldades significativas em casa desde então.

Os Spurs sofreram derrotas em cada um dos seus últimos cinco jogos. Três dessas derrotas ocorreram sob a orientação de Igor Tudor, que não conseguiu causar impacto desde que assumiu o cargo de Thomas Frank.

Escalações esperadas para Atlético de Madrid x Tottenham

Escalação esperada do Atlético de Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Lookman, Koke, Cardoso, Simeone, Griezmann, Álvarez;

Escalação esperada do Tottenham: Vicario, Danso, Romero, Van de Ven, Souza, Palhinha, Sarr, Porro, Simons, Tel, Solanke.

O Atlético deve começar o jogo de forma forte

O Atlético de Madrid carrega todo o ímpeto para este confronto. Eles provavelmente identificarão as vulnerabilidades deste time do Tottenham e esperam estabelecer uma vantagem significativa.

Quando jogam no seu melhor, o Atlético pode atuar com grande intensidade desde o apito inicial. Isso ficou evidente quando surpreenderam o Barcelona ao marcar quatro gols sem resposta no primeiro tempo de um jogo da Copa do Rei no mês passado.

Os Rojiblancos também desenvolveram o hábito de começar bem em outras competições. Eles conseguiram marcar o primeiro gol em todos os seus primeiros 15 jogos de liga nesta temporada. Além disso, o time de Simeone tem uma diferença de gols de +6 durante o primeiro tempo de seus jogos da Champions League.

Dado que estão enfrentando um time do Spurs em dificuldades, parece haver valor em apostar que o Atlético liderará no intervalo.

Dica de aposta 1 para Atlético de Madrid x Tottenham: 1º tempo: Atlético de Madrid, com odds de 1.95 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Atlético de Madrid x Tottenham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma goleada em casa

A ideia de que o Atlético de Madrid de Diego Simeone continua sendo um time principalmente defensivo não é sustentada pelas estatísticas. Seus jogos durante a fase de grupos tiveram uma média de quatro gols a cada 90 minutos. Enquanto isso, nove dos seus 10 jogos da Champions League nesta temporada apresentaram pelo menos três gols.

Sete dos últimos oito jogos do Atlético em todas as competições também produziram três ou mais gols. Eles vão mirar uma vitória convincente nesta partida, especialmente porque são muito mais eficazes em casa do que fora.

A forma atual do Tottenham sugere que tal resultado é muito possível. Tudor já está sob pressão significativa, pois seu time enfrenta uma ameaça real de rebaixamento da Premier League. Os Spurs concederam nove gols e permitiram 6,13 xG durante seus três jogos sob o comando do treinador croata até agora.

Com vários jogadores vitais ausentes devido a lesões, há pouca razão para esperar que os Spurs encontrem seu ritmo de repente. Apostar no Atlético para vencer junto com mais de 2,5 gols parece ser uma boa escolha, com uma probabilidade implícita de 46,5%.

Dica de aposta 2 para Atlético de Madrid x Tottenham: 1x2: Atlético de Madrid & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 2.15 na Betano

Os Spurs também devem marcar na capital espanhola

Há pelo menos uma pequena razão para otimismo para o Tottenham, já que o Atlético de Madrid está tendo dificuldades para manter o gol sem ser vazado. O clube espanhol sofreu um gol em todos os seus 10 jogos da Champions League nesta temporada. Isso representa um declínio muito significativo em relação ao seu período mais bem-sucedido na competição há cerca de uma década.

Ambos os times marcaram em todos, exceto um dos jogos europeus do Atlético nesta temporada. A única exceção foi a derrota por 4-0 para o Arsenal no Emirates Stadium.

O Tottenham teve uma média de 1,75 xG por 90 minutos na Champions League este ano. Eles continuaram a marcar gols, apesar de sua recente difícil sequência de resultados. Os londrinos do norte não conseguiram marcar em apenas um dos seus últimos 13 jogos em todas as competições.

Esses fatores sugerem que há valor em apostar que ambos os times marcarão no Estádio Metropolitano nesta terça-feira à noite.