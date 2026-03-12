Palpite Vasco x Palmeiras- Campeonato-Brasileiro - 12/03/2026

Confira os palpites Vasco x Palmeiras para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (12), às 19h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Vasco x Palmeiras

Nossa análise: Momento das equipes

Vasco e Palmeiras voltam a se enfrentar em São Januário após sete anos em um duelo que promete grande atenção no Campeonato Brasileiro. A partida desta quinta-feira marca a reestreia de Renato Gaúcho no comando do Vasco, em um momento de forte pressão sobre o clube carioca.

O histórico recente também chama atenção: desde 2015 o Vasco não vence o Palmeiras, e nos últimos anos optou por vender o mando de campo em confrontos contra o Verdão.

O Vasco tenta iniciar uma nova fase na temporada após a saída de Fernando Diniz e a chegada de Renato Gaúcho. A campanha de 2026, até aqui, é irregular: em 13 jogos disputados, o time soma apenas três vitórias, além de cinco empates e cinco derrotas. No Brasileirão, a situação é ainda mais delicada. A equipe ocupa a lanterna da competição, com um empate e três derrotas em quatro rodadas.

O Palmeiras vive um momento completamente diferente. A equipe de Abel Ferreira chega embalada após conquistar o título do Campeonato Paulista diante do Novorizontino e lidera o Brasileirão neste início de competição. Na temporada, o Verdão disputou 16 partidas, com 12 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. No Brasileirão, são três vitórias e um empate em quatro jogos.

Prováveis escalações de Vasco x Palmeiras

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton, Thiago Mendes, Barros, Rojas, Nuno Moreira (Marino ou David), Brenner (Spinelli) e Andrés Gómez

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque

Vitor Roque pode ser decisivo em São Januário

O Palmeiras chega ao confronto com um ataque que vive grande momento na temporada, e Vitor Roque tem sido uma das peças mais importantes desse setor ofensivo. Com boa movimentação e presença constante dentro da área, o atacante costuma aparecer em momentos decisivos e aproveitar bem as oportunidades criadas pela equipe.

Diante de um Vasco que ainda tenta se organizar defensivamente após a troca de treinador, o Verdão deve criar algumas chances ao longo da partida. Com maior volume ofensivo e um time mais ajustado, o cenário favorece a possibilidade de Vitor Roque encontrar espaços e aparecer como protagonista no ataque.

Palpite 1 para Vasco x Palmeiras: Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds de 2.05 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo pode ter pressão e muitos escanteios

Mesmo em um momento difícil, o Vasco deve tentar iniciar o jogo pressionando, principalmente pelo fator emocional da estreia de Renato Gaúcho diante da torcida em São Januário. Esse tipo de postura costuma gerar mais ataques pelos lados e cruzamentos na área, aumentando naturalmente o número de escanteios.

Do outro lado, o Palmeiras também costuma produzir bastante volume ofensivo quando enfrenta equipes que se expõem. Com jogadores rápidos e presença constante no campo de ataque, o time de Abel Ferreira pode contribuir para elevar o número de bolas desviadas e finalizações bloqueadas ao longo da partida.

Palpite 2 para Vasco x Palmeiras: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.52 na KTO

Verdão pode controlar o confronto

Apesar da expectativa pela estreia de Renato Gaúcho, o momento das duas equipes é bastante diferente. O Palmeiras vive fase sólida, com resultados consistentes e um elenco que vem mostrando grande organização tática sob o comando de Abel Ferreira.

O Vasco, por sua vez, ainda tenta encontrar estabilidade na temporada e apresenta dificuldades ofensivas neste início de Brasileirão. Diante de um adversário que costuma controlar bem os jogos e oferecer poucos espaços defensivos, existe uma boa possibilidade de apenas um dos lados conseguir balançar as redes.