Palpite São Paulo x Chapecoense- Campeonato-Brasileiro - 12/03/2026

Confira os palpites São Paulo x Chapecoense para o confronto em São Paulo, nesta quinta-feira (12), às 20h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para São Paulo x Chapecoense

Nossa análise: Momento das equipes

São Paulo e Chapecoense se enfrentam no Morumbi em um confronto que coloca frente a frente duas equipes bem posicionadas neste início de Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega como um dos protagonistas da competição até aqui, ocupando a segunda colocação, enquanto a Chape aparece na parte intermediária da tabela.

Com objetivos diferentes, mas com bons momentos recentes, a expectativa é de um jogo competitivo, especialmente porque o São Paulo tenta manter a pressão sobre os líderes.

O São Paulo chega mais descansado para o duelo. A equipe não entrou em campo no fim de semana após não avançar para a final do Campeonato Paulista, o que permitiu um período maior de preparação para o compromisso pelo Brasileirão.

Na temporada, o time soma 14 jogos, com oito vitórias, dois empates e quatro derrotas, números que mostram um desempenho consistente ao longo do ano, principalmente quando atua diante de sua torcida no Morumbi.

A Chapecoense, por sua vez, teve compromisso recente pelo Campeonato Catarinense. A vitória por 1 a 0 sobre o Barra no domingo mostrou competitividade, embora não tenha sido suficiente para garantir o título estadual, já que a equipe havia perdido o primeiro jogo por 3 a 1.

No Brasileirão, a Chape ocupa a 9ª posição e tenta seguir pontuando fora de casa, apostando em organização defensiva e em um jogo mais reativo contra o adversário paulista

Prováveis escalações de São Paulo x Chapecoense

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Arboleda (Ferraresi), Sabino e Enzo Díaz, Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Calleri

Chapecoense: Léo Vieira, Marcos Vinicius, Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Marcos Vinícius, Walter Clar, Rafael Carvalheira, Camilo e Giovanni Augusto, Ítalo e Marcinho

Defesa tricolor pode controlar o jogo

O São Paulo costuma ser um time organizado defensivamente quando atua no Morumbi. Com mais posse de bola e controle territorial, a equipe tende a limitar bastante as oportunidades do adversário, administrando o ritmo da partida e evitando espaços na defesa.

A Chapecoense deve adotar uma postura mais cautelosa atuando fora de casa, tentando explorar contra-ataques e erros pontuais do adversário. Nesse contexto, o cenário aponta para um jogo em que apenas um dos lados consiga balançar as redes.

Tendência de jogo com poucos gols

A tendência é de um confronto mais controlado no Morumbi. O São Paulo deve buscar o domínio da partida, mas sem acelerar demais o jogo, tentando encontrar espaços com paciência diante de uma defesa mais fechada.

A Chapecoense, por sua vez, deve priorizar a organização defensiva e reduzir os riscos fora de casa. Quando os visitantes adotam essa postura, os jogos costumam ter menos oportunidades claras, o que favorece um placar mais enxuto.

Fator casa favorece o São Paulo

O Morumbi costuma ser um trunfo importante para o São Paulo em partidas do Brasileirão. Com um elenco mais qualificado e maior controle de jogo, o Tricolor tende a assumir o protagonismo e pressionar o adversário ao longo dos 90 minutos.

A Chapecoense vive um momento competitivo na temporada, mas atuar fora de casa contra um dos líderes da competição aumenta o grau de dificuldade. Se conseguir impor seu ritmo e aproveitar as oportunidades criadas, o São Paulo tem boas chances de confirmar o favoritismo.