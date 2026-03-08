Confira os palpites Cruzeiro x Atlético-MG para o confronto em Belo Horizonte, neste domingo (08), às 18h, pelo Campeonato Mineiro.

Melhores palpites para Cruzeiro x Atlético-MG

Nossa análise: Momento das equipes

A final do Campeonato Mineiro coloca frente a frente os dois maiores rivais do estado em um clássico que vale título em jogo único no Mineirão.

O Cruzeiro garantiu vaga na decisão após superar o Pouso Alegre nas semifinais, enquanto o Atlético-MG teve uma classificação mais dramática, eliminando o América-MG apenas nas cobranças de pênaltis após dois jogos equilibrados.

O Cruzeiro chega com campanha relativamente sólida na temporada. Em 14 partidas, soma sete vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Atuando no Mineirão, a equipe costuma elevar o ritmo e apostar em intensidade para pressionar o adversário desde os primeiros minutos, principalmente em confrontos decisivos diante de sua torcida.

O Atlético-MG vive temporada marcada por muitos empates. Em 14 jogos, são apenas três vitórias, além de nove igualdades e duas derrotas. A equipe também passou por mudança no comando técnico, com Eduardo Dominguez assumindo o lugar de Jorge Sampaoli.

Mesmo com oscilações, o elenco tem experiência em clássicos e costuma competir forte em decisões.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira, Kaio Jorge;

Atlético-MG: Everson, Preciado, Ruan, Alonso e Renan Lodi, Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo, Reinier e Hulk.

Cruzeiro pode aproveitar o Mineirão

Em finais disputadas em jogo único, o fator casa costuma ter peso relevante, principalmente em clássicos. O Cruzeiro deve entrar em campo tentando controlar a posse de bola e pressionar o Atlético desde os primeiros minutos, usando a energia da torcida para aumentar o ritmo da partida.

Em jogos decisivos no Mineirão, a equipe costuma elevar o nível de competitividade e tentar impor intensidade física.

Além disso, o Atlético-MG chega com campanha marcada por muitos empates e ainda em processo de adaptação ao trabalho de Eduardo Domínguez.

Mesmo sendo um time perigoso, o momento pode favorecer o Cruzeiro, que tende a assumir maior protagonismo durante o confronto e buscar o gol que pode definir o título.

Palpite 1 para Cruzeiro x Atlético-MG: Cruzeiro vence, com odds de 2.30 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Rivalidade pode gerar gols

Clássicos mineiros costumam ser partidas de muita intensidade, e mesmo quando há cautela inicial, o jogo tende a se abrir com o passar do tempo. O Cruzeiro deve buscar o ataque jogando em casa, enquanto o Atlético-MG tem jogadores capazes de decidir em transições rápidas e lances individuais.

Outro fator importante é que as duas equipes mostraram oscilações defensivas ao longo da temporada. Quando pressionadas, ambas costumam conceder espaços, o que pode gerar oportunidades claras de gol.

Em um clássico que vale título e que deve ter momentos de forte pressão dos dois lados, a tendência é de que as redes balancem.

Palpite 2 para Cruzeiro x Atlético-MG: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.20 na bet365

Decisão deve ter muitas faltas

Quando Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam, o nível de disputa costuma ser alto, e em uma final estadual isso tende a ser ainda mais intenso.

O peso da rivalidade e a pressão pelo título normalmente transformam o clássico em um jogo de muitos duelos físicos, principalmente no meio-campo.

Com equipes tentando controlar o ritmo do adversário e impedir contra-ataques, as faltas acabam acontecendo com frequência.

Além disso, momentos de tensão são comuns em decisões desse tipo, o que aumenta a probabilidade de advertências distribuídas pela arbitragem ao longo da partida.