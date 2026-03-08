Confira os palpites Novorizontino x Palmeiras para o confronto em Novo Horizonte, neste domingo (08), às 20h30, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Novorizontino x Palmeiras

Nossa análise: Momento das equipes

A decisão chega em aberto após o Palmeiras vencer o primeiro jogo por 1 a 0, na Arena Barueri, com gol de Flaco López. Apesar do placar magro, a partida teve momentos importantes que poderiam ter mudado o rumo da final.

O Novorizontino desperdiçou um pênalti com Robson ainda no primeiro tempo, enquanto o Verdão chegou a ampliar na segunda etapa, mas teve um gol de Gustavo Gómez anulado.

A campanha do Novorizontino no estadual mostra que o time tem capacidade de competir até o fim. Na primeira fase, terminou com os mesmos 16 pontos do Palmeiras e avançou em primeiro lugar no grupo.

No mata-mata, eliminou dois adversários fortes, Santos e Corinthians, mostrando organização e maturidade em confrontos decisivos.

O Palmeiras chega com vantagem mínima, mas com grande experiência em finais recentes. Para chegar à decisão, eliminou Capivariano e São Paulo e novamente demonstrou consistência em jogos grandes.

Com o placar a favor, o Verdão pode adotar postura mais estratégica fora de casa, tentando controlar o ritmo enquanto explora espaços deixados pelo adversário.

Prováveis escalações de Novorizontino x Palmeiras

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk, Léo Naldi, Luís Oyama, Matheus Bianqui e Juninho (Titi Ortíz), Vinícius Paiva e Robson;

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio (Arias) e Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Final pode terminar sem vencedor

Com a vantagem construída no primeiro jogo, o Palmeiras não precisa se expor excessivamente. A equipe pode priorizar a organização defensiva e administrar o tempo de jogo, algo comum em decisões de volta quando um dos lados entra em campo com vantagem.

O Novorizontino deve pressionar em busca do resultado, mas também precisa evitar se desorganizar defensivamente. Esse equilíbrio de interesses pode levar a um confronto disputado e com placar igualado ao final dos 90 minutos.

Palpite 1 para Novorizontino x Palmeiras: Empate, com odds de 2.95 na KTO

Mandante precisa atacar

O Novorizontino não tem alternativa além de buscar o gol, o que naturalmente aumenta o volume ofensivo da equipe. Jogando diante de sua torcida, a tendência é de maior intensidade desde os primeiros minutos para tentar igualar o placar agregado.

Ao mesmo tempo, o Palmeiras possui qualidade suficiente para aproveitar contra-ataques e bolas paradas. Com esse cenário, as duas equipes podem encontrar oportunidades ao longo da partida.

Palpite 2 para Novorizontino x Palmeiras: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.97 na KTO

Flaco vive bom momento

Flaco López já foi decisivo no primeiro jogo da final e costuma aparecer em momentos importantes do Palmeiras. Com presença constante na área e participação ativa em bolas aéreas e cruzamentos, o atacante segue como uma das principais referências ofensivas do time.

Caso o Novorizontino avance suas linhas em busca do resultado, os espaços podem favorecer ainda mais esse tipo de jogada. Assim, cresce a possibilidade de o argentino voltar a participar diretamente do placar.