Novas casas de apostas no Brasil em 2023: Guia das melhores

Saiba mais sobre as novas casas de apostas e um pouco do que cada um dos sites oferece como bônus de boas-vindas, odds e recursos.

Várias novas casas de apostas esportivas surgem e muitos apostadores ficam confusos com as diversas opções. Há casas de apostas que, mesmo não tendo tanto tempo de mercado nacional, são de ótima qualidade.

Novas casas de apostas no Brasil

Quando falamos em novas casas de apostas, estamos nos referindo àquelas casas de apostas emergentes. Ou seja, são sites de apostas que estão conquistando o seu espaço no mercado e se firmando entre os apostadores.

E, inegavelmente, com o crescimento do mercado de apostas online, um novo site de apostas surge a todo momento. Mas, em meio a esta chegada de novos sites de apostas ao cenário, é preciso saber quem é quem. Em outras palavras, separar o que é bom do que não vale a pena.

Assim, pensando em lhe ajudar a conhecer novas casas de apostas de qualidade no Brasil, fizemos este artigo. Então, confira abaixo algumas casas de apostas online que estão se firmando no mercado brasileiro.

Dafabet

Apesar de estar no mercado desde 2004, a Dafabet chegou ao Brasil nos últimos anos. E, em nossa opinião, é uma das novas casas de apostas em nosso mercado que vale a pena ficar de olho.

Mesmo operando no Brasil há apenas alguns anos, a Dafabet tem um site de apostas esportivas de qualidade. Afinal, oferece muitas opções de esportes, mercados e odds competitivas. Sem falar em um bônus interessante encontrado na Dafabet Brasil.

Bet7

A Bet7 é outro exemplo de novo site de apostas que tem potencial para agradar vários perfis de apostadores. Além de oferecer um serviço localizado para o cliente brasileiro, a operadora tem uma plataforma com muitas opções.

Em outras palavras, há boa variedade de esportes, competições e mercados de apostas, tanto pré-jogo quanto para apostas ao vivo. Além disso, há um interessante código promocional Bet7.

Novibet

A Novibet também conquistou o seu espaço neste conteúdo sobre novas casas de apostas esportivas. E, certamente, a operadora de apostas online tem seus méritos, com um site recheado de opções e layout agradável para navegar.

A operadora disponibiliza bônus de boas-vindas para novos clientes. A oferta de boas-vindas de Esportes pode ser obtida com código promocional Novibet. Isso sem falar em outras várias promoções presentes na plataforma. Com o intuito de ver todas e seus T&C, acesse o site.

F12.bet

Sem dúvida, a F12.bet merece o seu posto neste artigo sobre novas casas de apostas. A operadora é uma das operadoras emergentes no Brasil nos últimos anos e tem um serviço de qualidade.

No site, os apostadores encontram um leque extenso de esportes, competições e mercados. E, apesar de não ter bônus de boas-vindas, a empresa oferece outras promoções na plataforma. Saiba tudo sobre o código bônus F12.bet e veja quais são suas impressões sobre a empresa.

Pixbet

A Pixbet é um dos novos sites de apostas que surgiram no mercado brasileiro nos últimos anos. E a operadora de apostas online se autointitula a casa de apostas com saque mais rápido do mundo.

A empresa oferece o Pix como método de pagamento e promete agilizar as transações financeiras em seu site. Saiba mais sobre Pixbet bônus.

Top 5 dicas para escolher entre as casas de apostas

Depois que apresentamos algumas das novas casas de apostas no mercado brasileiro, vamos dar dicas. Basicamente, traremos alguns insights baseados em nossa experiência com sites de apostas.

Em outras palavras, neste tópico vamos lhe mostrar pontos importantes para observar ao escolher um novo site de apostas. Afinal, sabemos que muitos apostadores iniciantes podem ter dúvidas ao avaliar as operadoras online.

Sendo assim, separamos cinco dicas preciosas para analisar ao conhecer novas casas de apostas:

Em primeiro lugar, veja se o novo site de apostas é confiável. Ou seja, verifique a licença de operação da empresa de apostas esportivas e a segurança do site. Essas informações devem estar bem claras na operadora; Além disso, observe se os métodos de pagamento oferecidos pelos novos sites de apostas são confiáveis. As melhores casas de apostas do mercado oferecem formas de pagamento como Pix, transferência bancária, carteiras eletrônicas e mais; Apesar de não serem tão importantes quanto odds (cotações), bônus de boas-vindas e outras promoções são interessantes. Verifique o setor de ofertas e leia os Termos e Condições (T&C); Aliás, um bom catálogo de apostas ao vivo é essencial. Até porque cada vez mais apostadores gostam de assistir aos eventos esportivos e fazer apostas ao vivo; Por fim, mas não menos importante, está a experiência em dispositivos móveis. Um aplicativo é um ótimo recurso. Mas, se a casa de apostas não oferecer, que tenha ao menos uma boa versão mobile do seu site.

Todas as dicas acima são importantes na hora de pesquisar as novas casas de apostas. Entretanto, certamente poderíamos trazer ainda mais pontos. Então, a recomendação é avaliar com calma a reputação da empresa e sua plataforma como um todo.

Como abrir uma conta nas casas de apostas?

Então, vamos imaginar que você escolheu o seu site de apostas e, agora, quer fazer uma conta para apostar. Este costuma ser um processo bem simples e rápido, mas é normal que um apostador principiante tenha dúvidas.

Desse modo, preparamos um passo a passo para você fazer o seu cadastro em um site de apostas online:

Primeiramente, acesse a plataforma da casa de apostas e clique em “Cadastre-se”, “Registro” ou similar; Em seguida, preencha com atenção e corretamente o formulário para abrir a sua conta na plataforma; Depois que inserir dados pessoais como nome completo e documentos, além de dados para contato e endereço, confira as informações; Posteriormente, se estiver tudo correto, leia os Termos e Condições (T&C) da empresa de apostas esportivas. Caso esteja de acordo com as regras e seja maior de idade, marque a caixinha; Por fim, finalize o cadastro e, então, poderá fazer o seu primeiro depósito no site.

O que preciso saber antes de criar um login em uma bet?

Antes de abrir a sua conta, sobretudo em novas casas de apostas, você deve pesquisar sobre a empresa. Veja se o site possui licença, recursos de segurança e se os apostadores falam bem da casa.

Além disso, é essencial visitar a plataforma de apostas e ver se ela se encaixa no que você procura. Inclusive, leia os Termos e Condições (T&C) e todas as regras da empresa para saber tudo sobre o funcionamento.

Igualmente, é importante conferir os valores de depósito mínimo e tudo mais relacionado aos métodos de pagamento. Sobretudo se você está começando, é interessante que a quantia de depósito mínimo seja baixa. E que o site ofereça várias formas de pagamento, de preferência.

Como funcionam os bônus de boas-vindas nos sites de apostas?

Hoje em dia, a maioria das operadoras oferecem bônus de boas-vindas. Afinal, estas ofertas de boas-vindas costumam ser ótimas para atrair novos usuários às plataformas.

Assim, tem bônus de boas-vindas em diferentes formatos. Alguns dos mais comuns são:

Primeiro depósito igualado (uma porcentagem de bônus sobre o valor do primeiro depósito);

(uma porcentagem de bônus sobre o valor do primeiro depósito); Primeira aposta “sem risco” (reembolso em forma de aposta grátis caso você erre o primeiro palpite);

(reembolso em forma de aposta grátis caso você erre o primeiro palpite); Aposta grátis e outros tipos de ofertas de boas-vindas.

Então, cada bônus funciona de uma maneira. E você deve saber as regras de cada oferta para não ter surpresas posteriormente. Por isso, sempre leia atentamente os Termos e Condições (T&C) de cada promoção para não ter dores de cabeça.

Quais são os métodos de pagamento nas novas casas de apostas no Brasil?

As casas de apostas esportivas de melhor qualidade no mercado também dão a devida atenção aos métodos de pagamento. Afinal, os clientes devem contar com boas alternativas na hora de fazer um depósito ou saque. E tudo isso com a segurança em primeiro lugar.

Por esse motivo, as operadoras de apostas investem sempre no catálogo de formas de pagamento para atender a todos os apostadores.

Normalmente, os principais métodos encontrados nos sites de apostas esportivas são:

Pix;

Transferência bancária;

Boleto bancário;

Carteiras eletrônicas;

Cartões de crédito e cartões de débito;

Criptomoedas;

Entre outros...

Portanto, sempre verifique cada site de apostas, pois a variedade de formas de pagamento pode mudar. Além disso, assim você também verá o valor de depósito mínimo, além dos limites máximos por transação. Isso sem falar nos tempos de processamento de cada método.

O processo de registro em diferentes operadoras pode mudar um pouco. Mas, basicamente, as formas de cadastro costumam ser bem semelhantes. Então, seguindo o nosso passo a passo, você não terá problemas para se cadastrar em novos sites de apostas.

Nossa análise sobre abrir uma conta nas novas casas de apostas

Recomendar novas casas de apostas é uma tarefa que pode ser dura. Afinal, temos o dever de testar as plataformas para indicar apenas aquelas que realmente valem a pena.

Mas, durante a redação deste artigo, conseguimos selecionar novos sites de apostas de qualidade e todos confiáveis. Assim, temos a certeza de que estamos recomendando operadoras de ótima qualidade.

Portanto, se quiser abrir a sua conta nas casas que reunimos, pode ir sem medo. Apenas tire um tempo para pesquisar os novos sites de apostas e ver qual delas mais lhe agrada.

Na tabela abaixo, veja algumas vantagens e desvantagem de escolher novas casas de apostas:

Prós Contras Há diversas novas casas de apostas de muita qualidade e que estão conquistando o mercado com bons serviços; Em alguns casos, as operadoras mais recentes ainda estão com sites em construção e, portanto, com menos opções de apostas; Muitas vezes, um novo site de apostas oferece ofertas interessantes e outras vantagens para atrair novos usuários; As novas casas de apostas podem perder para concorrentes mais tradicionais em termos de odds e navegação nos sites. Nas operadoras que indicamos, a experiência do apostador costuma ser de qualidade.

A tabela acima representa a opinião da nossa equipe editorial e, assim, é subjetiva. Então, faça sua pesquisa e tire suas próprias conclusões.

Perguntas frequentes: novas casas de apostas

Se restaram perguntas sobre as novas casas de apostas, vamos responder algumas das dúvidas frequentes de apostadores que querem conhecer novas plataformas.

Quais as 5 melhores casas de apostas?

Falar quais são as cinco melhores casas de apostas é basicamente impossível. Afinal, há diversas operadoras e todas têm pontos fortes e fracos. Mas, neste artigo, recomendamos cinco boas casas em franca ascensão no mercado.

Quais casas de apostas existem?

Nos dias atuais, há milhares de casas de apostas em operação mundo afora. Então, o mercado é extremamente competitivo.

Onde apostar agora?

Se você pretende começar a apostar, vá com calma e pesquise as casas antes de tudo. Mas, certamente, há muitas opções para começar a apostar, entre elas que cinco que indicamos aqui.

Onde apostar em futebol?

Basicamente todas as casas oferecem muitas opções de apostas em futebol. Então, basta escolher a plataforma que mais lhe agradar.

Qual o depósito mínimo em casas de apostas?

Isso depende do site de apostas em questão, já que o valor do depósito mínimo varia de empresa para empresa. Mas, normalmente, é possível depositar valores bem baixos, às vezes de menos de R$10.

Quais são as novas casas de apostas no Brasil?

Há várias novas casas de apostas no Brasil. Mas operadoras como Dafabet, Bet7, Novibet, F12bet e Pixbet foram testadas por nossa equipe e, assim, podemos indicá-las.