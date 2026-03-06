Palpite Celta Vigo x Real Madrid - La Liga - 06/03/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Real Madrid perca pontos novamente, com Borja Iglesias marcando para o time da casa.

Dicas de apostas para Celta Vigo x Real Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Celta Vigo 2-1 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Celta Vigo - Borja Iglesias, Williot Swedberg; Real Madrid - Vinícius Júnior.

O Real Madrid assumiu, brevemente, a liderança da La Liga ao vencer a Real Sociedad por 4-1 em fevereiro. No entanto, sua busca pelo título sofreu danos significativos desde então, ao perder duas partidas consecutivas. Eles foram derrotados por 2-1 pelo Osasuna antes de uma surpreendente derrota em casa por 1-0 contra o Getafe na segunda-feira à noite.

Este não é um confronto fácil para a equipe de Álvaro Arbeloa, que tenta encerrar essa má fase. O Celta Vigo está em ótima forma, tendo garantido quatro vitórias consecutivas em todas as competições. Eles venceram por 2-1 em Girona, no domingo, para aumentar suas chances de se classificar novamente para a Europa.

Escalações esperadas para Celta Vigo x Real Madrid

Escalação esperada do Celta Vigo: Radu, Alonso, Starfelt, J. Rodriguez, Mingueza, Moriba, Roman, Carreira, Swedberg, Lopez, Iglesias;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, F. Garcia, Asensio, Rüdiger, Carvajal, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinícius, G. Garcia.

Os problemas do Real Madrid vão piorar em Balaídos

O Real Madrid está agora quatro pontos atrás do Barcelona e tem um confronto desafiador na Liga dos Campeões contra o Manchester City se aproximando. Existe uma séria possibilidade de que toda a sua temporada possa desmoronar nas próximas duas semanas.

Eles não mostraram sinais significativos de progresso desde que Arbeloa assumiu o comando de Xabi Alonso em janeiro. A derrota por 1-0 para o Getafe, que é o segundo pior ataque da La Liga, destacou suas dificuldades atuais no terço final.

As duas performances anteriores a essa foram talvez ainda mais preocupantes. Eles perderam tanto o jogo quanto a batalha de xG contra o Osasuna por uma margem de 2,29 a 1,70. Além disso, seu total de xG de 1,11 foi inferior ao de 1,64 do Benfica no segundo jogo do play-off da Liga dos Campeões em casa.

O Celta Vigo será ainda mais encorajado pelos grandes problemas de seleção que o Real Madrid está enfrentando atualmente. Os visitantes têm três jogadores indisponíveis devido a suspensão, enquanto Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militão e Kylian Mbappé estão todos fora por lesão. Apostar nos galegos para vencer ou empatar parece uma boa escolha com uma probabilidade implícita de 58,1%.

Dica de aposta 1 para Celta Vigo x Real Madrid: Celta Vigo ou empate, com odds de 1.72 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Celta Vigo x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Iglesias, em alta, vai marcar para o time da casa

Após um início lento, que viu sete dos seus nove primeiros jogos da liga terminar em 1-1, o Celta Vigo encontrou sua forma. Eles têm um elenco profundo, com a política de rotação de Claudio Giráldez funcionando bem. Há muita competição por posições em toda a equipe, mas Borja Iglesias se estabeleceu como a melhor escolha no ataque.

O internacional espanhol registrou uma média de 1.6 chutes por jogo na La Liga. Seus 10 gols na liga vieram a uma taxa impressionante de um a cada 135 minutos. Com uma semana livre e seis dias até seu próximo confronto europeu, o jogador de 33 anos deve começar.

O único zagueiro central sênior do Real Madrid que não está lidando atualmente com problemas de condicionamento físico é o suspenso Dean Huijsen. Antonio Rüdiger não conseguiu treinar completamente esta semana, mas é provável que jogue. Raúl Asensio poderia fazer parceria com ele, mas apenas se for liberado para jogar após uma preocupante lesão no pescoço.

Iglesias marcou em três dos seus últimos cinco jogos da liga e é capaz de aproveitar essas preocupações defensivas. Ele se destaca como uma escolha de alto valor no mercado de artilheiro a qualquer momento.

Dica de aposta 2 para Celta Vigo x Real Madrid: Artilheiro a qualquer momento: Borja Iglesias, com odds de 2.25 na Betano

O segundo tempo vai ser recheado de ação

O Celta Vigo também estará confiante após sua excelente vitória por 2-0 no Santiago Bernabéu em dezembro. O plano de jogo de Giráldez funcionou perfeitamente naquela ocasião. Dois gols no segundo tempo de Williot Swedberg selaram a vitória.

Aquele jogo foi típico da temporada do Celta em muitos aspectos, com 72% dos seus gols na liga vindo no segundo tempo. Em casa, 74% dos seus gols ocorreram após o intervalo.

A falta de opções do Real Madrid no banco pode deixá-los vulneráveis no segundo tempo deste jogo. No entanto, os Los Blancos são sempre capazes de marcar um gol, especialmente com Vinícius Júnior em boa forma. O brasileiro marcou seis vezes em suas últimas seis aparições em todas as competições.

Os anfitriões preferem um estilo de jogo ofensivo e provavelmente verão uma oportunidade de conquistar todos os três pontos contra seus adversários em dificuldades. Isso deve levar a um segundo tempo aberto e com as redes balançando.