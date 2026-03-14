Palpite West Ham x Manchester City - Premier League - 14/03/2026

O City venceu apenas dois dos seus últimos cinco jogos fora de casa, tendo sofrido uma derrota na Champions League no meio da semana. Assim, o West Ham entrará neste jogo com confiança.

Dicas de apostas para West Ham x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: West Ham 1-3 Man City;

Palpite de artilheiros: West Ham - Wilson; Manchester City - Haaland x2, Semenyo.

O West Ham United está em busca de apenas sua quarta vitória em casa na liga nesta temporada, na noite de sábado, quando recebe o ferido time do Manchester City de Pep Guardiola.

Os Hammers provavelmente estarão em alta após garantir uma vitória sobre o Brentford nos pênaltis durante a quinta rodada da Copa da Inglaterra na segunda-feira. O técnico Nuno Espírito Santo fez várias mudanças em seu onze inicial para o jogo contra os Bees, e seus jogadores substitutos se saíram bem. Ele precisará de todo o seu elenco no melhor neste fim de semana, já que enfrenta um time do City ansioso para se manter próximo dos líderes da liga, o Arsenal.

Após um período difícil durante o Natal, o West Ham sofreu apenas duas derrotas nos últimos oito jogos da Premier League. Essas derrotas foram em partidas fora de casa contra Chelsea e Liverpool. No entanto, o Estádio de Londres não tem sido um local particularmente forte para o West Ham, que tem uma taxa de vitória de apenas 21% diante de seus torcedores. Isso é metade da taxa média de vitória para times da casa (42%) na Premier League.

O Manchester City estará focado em superar sua derrota por 3-0 na Champions League contra o Real Madrid, na qual Federico Valverde marcou um hat-trick impressionante. No entanto, a forma do City na liga tem sido sólida ultimamente, já que está invicto há sete jogos desde a derrota para o Manchester United.

Além disso, a forma do City fora de casa tem estado abaixo dos padrões habituais nesta temporada. Eles atualmente têm uma média de 1,71 gols por jogo fora de casa, em comparação com 2,40 gols por jogo em casa.

Escalações esperadas para West Ham x Manchester City

Escalação esperada do West Ham: Hermansen, Wan-Bissaka, Diouf, Todibo, Disasi, Soucek, Fernandes, Summerville, Bowen, Castellanos, Wilson;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Aït Nouri, Dias, Guehi, Rodri, O’Reilly, Silva, Semenyo, Marmoush, Haaland.

O City se recuperará da derrota na Champions

Após a dolorosa derrota em Madrid na semana, a equipe de Guardiola deve voltar a vencer rapidamente. Isso é essencial se eles quiserem permanecer na corrida para ultrapassar o Arsenal antes de maio.

O City marcou primeiro em quase 64% dos seus jogos fora de casa até agora nesta temporada. Em contraste, o West Ham sofreu o primeiro gol em 50% de suas partidas em casa. Além disso, os Hammers não conseguiram marcar em 36% dos seus jogos no Estádio de Londres. O City também manteve o gol sem sofrer em igual número de partidas fora de casa em 2025/26.

No total, o City liderou no intervalo em 57% dos jogos fora de casa nesta temporada e só chegou ao intervalo estando atrás no placar em um dos 14 jogos fora de casa. Além disso, eles marcaram primeiro em seis dos seus últimos sete confrontos com o West Ham e lideraram no intervalo em quatro dos seus últimos cinco encontros. É por isso que há valor em apostar que o City liderará em ambas as metades com uma probabilidade de apenas 40%.

Dica de aposta 1 para West Ham x Manchester City: 1º tempo/final do jogo: Manchester City/Manchester City, com odds de 2.50 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto West Ham x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Esperamos dois ou mais gols no primeiro tempo

Mais de 43% dos jogos do West Ham em casa tiveram dois ou mais gols no primeiro tempo nesta temporada. Esse número cai para apenas 21% nos jogos fora do City.

No entanto, os Hammers tendem a ser agressivos no início quando jogam no Estádio de Londres. Eles marcaram quase 71% de seus gols em casa durante o primeiro tempo. Em média, seu primeiro gol em casa chega aos 16 minutos, o que é significativamente mais cedo do que a média de 31 minutos para times da casa na Premier League.

O City também marcou a maioria (52%) de seus gols no primeiro tempo de seus jogos fora de casa. Levando tudo isso em consideração, estamos confiantes em apostar em dois ou mais gols no primeiro tempo com uma probabilidade de apenas 47,62%.

Dica de aposta 2 para West Ham x Manchester City: 1º tempo: mais de 1,5 gols, com odds de 2.10 na Betano

Bowen deixará sua marca no jogo

Jarrod Bowen tem sido o principal talismã do West Ham por um bom tempo. Há sinais de que ele está voltando à sua melhor forma recentemente. Ele marcou dois gols para os Hammers na vitória da Copa da Inglaterra sobre o Brentford na noite de segunda-feira.

Ele contribuiu para cinco gols em suas últimas cinco aparições. Ao longo de 2026 até agora, Bowen registrou seis contribuições de gol em oito partidas da Premier League. Isso representa uma taxa de sucesso de 75% ao marcar ou assistir em qualquer partida da Premier League.

Para o jogo de sábado, podemos apostar que Bowen marcará ou dará uma assistência com uma probabilidade de 41,67%. Isso representa o melhor valor de nossa tríade de previsões para West Ham vs Manchester City, especialmente dadas as vulnerabilidades defensivas atuais do City.