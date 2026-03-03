WBC 2026の侍ジャパンから外れた主な選手は？

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表（侍ジャパン）。連覇を目指す侍ジャパンのメンバーには大谷翔平や山本由伸をはじめとした錚々たる顔ぶれが揃っている。その一方で、前回大会の優勝に貢献した複数の選手が今回はメンバー外に。
本記事では、侍ジャパンのメンバーから外れた選手を主な選手を紹介する。
※所属チームは2026年3月1日時点のもの
ポジション：投手
所属：サンディエゴ・パドレス
投球・打席：右投右打
生年月日：1986年8月16日(39歳)
備考：WBC2009、2023出場
※右肘内側側副靱帯再建術により離脱中
ポジション：投手
所属：サンディエゴ・パドレス
投球・打席：左投左打
生年月日：1995年10月30日(30歳)
備考：WBC2017、2023出場
※当初メンバー入りも、コンディション不良で離脱
ポジション：投手
所属：シカゴ・カブス
投球・打席：左投左打
生年月日：1993年9月1日(32歳)
備考：WBC2023出場
ポジション：投手
所属：ロサンゼルス・ドジャース
投球・打席：右投右打
生年月日：2001年11月3日(24歳)
備考：WBC2023出場
ポジション：投手
所属：ニューヨーク・メッツ
投球・打席：右投左打
生年月日：1993年1月30日(33歳)
備考：WBC2017出場
ポジション：投手
所属：ヒューストン・アストロズ
投球・打席：右投右打
生年月日：1998年5月9日(27歳)
備考：WBC2026予備登録選手
ポジション：投手
所属：阪神タイガース
投球・打席：右投左打
生年月日：1998年6月25日(27歳)
備考：2025年最多勝利、最多奪三振、最高勝率受賞
ポジション：投手
所属：阪神タイガース
投球・打席：右投右打
生年月日：1998年11月7日(27歳)
備考：2025年最優秀防御率
ポジション：内野手
所属：東北楽天ゴールデンイーグルス
投球・打席：右投右打
生年月日：1997年10月6日(28歳)
備考：2025年最多安打
ポジション：内野手
所属：北海道日本ハムファイターズ
投球・打席：右投左打
生年月日：1999年5月25日(26歳)
備考：WBSCプレミア12 2024出場
ポジション：外野手
所属：セントルイス・カージナルス
投球・打席：右投左打
生年月日：1997年9月8日(28歳)
備考：WBC2023出場
※かかと手術で離脱中
|背番号
|ポジション
|名前
|所属
|13
|投手
|宮城大弥
|オリックス・バファローズ
|14
|投手
|伊藤大海
|北海道日本ハムファイターズ
|15
|投手
|大勢
|読売ジャイアンツ
|17
|投手
|菊池雄星
|ロサンゼルス・エンゼルス
|18
|投手
|山本由伸
|ロサンゼルス・ドジャース
|19
|投手
|菅野智之
|コロラド・ロッキーズ
|22
|投手
|隅田知一郎
|埼玉西武ライオンズ
|24
|投手
|金丸夢斗
|中日ドラゴンズ
|26
|投手
|種市篤暉
|千葉ロッテマリーンズ
|28
|投手
|高橋宏斗
|中日ドラゴンズ
|46
|投手
|藤平尚真
|東北楽天ゴールデンイーグルス
|47
|投手
|曽谷龍平
|オリックス・バファローズ
|57
|投手
|北山亘基
|北海道日本ハムファイターズ
|66
|投手
|松本裕樹
|福岡ソフトバンクホークス
|4
|捕手
|若月健矢
|オリックス・バファローズ
|12
|捕手
|坂本誠志郎
|阪神タイガース
|27
|捕手
|中村悠平
|東京ヤクルトスワローズ
|2
|内野手
|牧秀悟
|横浜DeNAベイスターズ
|3
|内野手
|小園海斗
|広島東洋カープ
|5
|内野手
|牧原大成
|福岡ソフトバンクホークス
|6
|内野手
|源田壮亮
|埼玉西武ライオンズ
|7
|内野手
|佐藤輝明
|阪神タイガース
|25
|内野手
|岡本和真
|トロント・ブルージェイズ
|55
|内野手
|村上宗隆
|シカゴ・ホワイトソックス
|8
|外野手
|近藤健介
|福岡ソフトバンクホークス
|20
|外野手
|周東佑京
|福岡ソフトバンクホークス
|23
|外野手
|森下翔太
|阪神タイガース
|34
|外野手
|吉田正尚
|ボストン・レッドソックス
|51
|外野手
|鈴木誠也
|シカゴ・カブス
|16
|指名打者
|大谷翔平
|ロサンゼルス・ドジャース
