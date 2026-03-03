Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
samurai japanGetty Images
Yuta Tokuma

WBC 2026の侍ジャパンから外れた主な選手は？

【野球日本代表】第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンから落選した主なメンバーを紹介する。

Netflixの料金と同額でLINEプレミアム特典が利用可能！

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

LYPプレミアム with Netflix

初回は1カ月分実質無料！

今すぐ登録

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表（侍ジャパン）。連覇を目指す侍ジャパンのメンバーには大谷翔平や山本由伸をはじめとした錚々たる顔ぶれが揃っている。その一方で、前回大会の優勝に貢献した複数の選手が今回はメンバー外に。

本記事では、侍ジャパンのメンバーから外れた選手を主な選手を紹介する。

※所属チームは2026年3月1日時点のもの

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

0