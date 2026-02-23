『LYPプレミアム with Netflix』に加入すると、NetflixとLYPプレミアム(LINEのプレミアム会員)がセットでお得に利用できる。
本記事では、『LYPプレミアム with Netflix』に登録できない場合の対処法や原因を解説する。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要
『LYPプレミアム with Netflix』は、「Netflix」と「LYPプレミアム」がセットになったプラン。Netflix単体加入の場合と同額で、LYPプレミアムの特典も利用できる点が特徴だ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントが付与される。
登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
価格・サービス一覧
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|高画質
フルHD
|高画質
フルHD
|超高画質
UHD 4K
+HDR
|同時視聴可能な台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード可能な台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品数
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告
|視聴中に広告あり
|広告なし
|広告なし
|LYPプレミアム特典
|すべての特典が利用可能
|【参考：単体月額(税込)】
Netflix単体：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム：2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。
※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。
※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。
LYPプレミアム with Netflixに登録できない原因は？
決済や登録情報の不備などのほか、正規に手順を踏んでも『LYPプレミアム with Netflix』に登録できない場合、LINEアプリのバージョンが最新になっていない可能性が考えられる。
『LYPプレミアム with Netflix』は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能となるため、LINEのバージョンによっては登録および利用手順が滞る場合がある。加入する場合は、必ずApp StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートしよう。
その他、「Yahoo! JAPAN ID」と「LINEアカウント」の連携ができていないことも原因となる場合がある。「Yahoo! JAPAN ID」の作成後、「アカウント連携へ」の画面から日本の携帯電話番号が登録されているLINEアカウントを用いて、連携を完了させることができる。
LYPプレミアム with Netflix 登録エラー時の対処ポイント
- LINEアプリのバージョンを最新に更新
- 「Yahoo! JAPAN ID」と「LINEアカウント」を連携
- 入力情報、お支払い情報などを確認
LYPプレミアム with Netflixで何ができる？
『LYPプレミアム with Netflix』では、まず「Netflix」公式サイトからの加入と同額で同内容のサービスを利用できるという点が大きな魅力。また、LINE経由で手続きを進められるため、登録手続きもスマホのみでスムーズに進めることができる。
「Netflix」では、侍ジャパン(野球日本代表)が参加する2026年WBCが独占ライブ配信されるほか、「超かぐや姫！」「イカゲーム」「地面師たち」といったオリジナル作品や、話題の映画やドラマ、アニメなどが見放題だ。
それに加え、追加料金なく「LYPプレミアム(LINEのプレミアム会員)」が利用可能。「LYPプレミアム」では、LINEで「通知なしで送信取消」「対象のスタンプが使い放題」「写真や動画などをバックアップ」「アルバムに動画を保存」「サブプロフィールでプロフィールを使い分け」「アプリアイコンを自分好みに」などのサービスを受けることができる。
侍ジャパン出場！WORLD BASEBALL CLASSIC™はNetflixが全試合独占配信！
Netflix
2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。
連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。
侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。
