侍ジャパンvsオーストラリアの始球式は誰が務める？WBC2026東京プール第3戦｜Netflix独占配信情報

2026年3月8日(日)に東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)1次ラウンド・プールC、日本代表(侍ジャパン)対オーストラリア代表の一戦。
こうした国際大会の試合では、プレーボール前に実施される始球式にも関心が集まることが多い。特に今回は天皇陛下が観戦される予定の「天覧試合」として実施される見込みで、始球式を誰が務めるのかにも注目が集まっている。
本記事では、侍ジャパンvsオーストラリアの始球式について紹介する。
WBC2026 侍ジャパンvsオーストラリア代表はいつ開催？
(C)WBC
2026年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、日本代表「侍ジャパン」とオーストラリア代表が1次ラウンドで対戦する。両国は東京ドームで開催されるプールCに同組となっており、グループステージで直接対決を迎える。
このカードは2026年3月8日(日)19時にプレーボール予定。日本にとってはラウンド突破を狙ううえで重要な試合のひとつであり、プールCの順位争いを左右する可能性もある注目のゲームとなる。
さらに当日は天皇陛下がご観戦予定の「天覧試合」として実施される見込み。国際大会の舞台としても特別な意味を持つ試合となり、東京ドームでの開催に大きな関心が寄せられている。
WBC2026 日本vsオーストラリア 試合概要
- 対戦カード：日本代表 vs オーストラリア代表
- 大会名：2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)
- ラウンド：1次ラウンド プールC
- 試合日時：2026年3月8日(日)19:00開始
- 会場：東京ドーム
- 備考：天覧試合予定
WBC2026 侍ジャパンvsオーストラリア代表の始球式は誰が務める？
Getty Images
2026年3月8日(日)に東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)1次ラウンド・東京プール、日本代表(侍ジャパン)対オーストラリア代表の試合では、元プロ野球選手の松坂大輔氏が始球式を務める。
松坂氏は1998年のドラフト1位で西武ライオンズに入団し、その後ボストン・レッドソックスなど日米で活躍した投手。特にWBCでは、日本代表として第1回大会(2006年)と第2回大会(2009年)に出場し、いずれも大会MVPを受賞。WBC通算6勝は歴代最多記録であり、日本の大会連覇に大きく貢献した。
こうした功績から「平成の怪物」として知られる松坂氏が、侍ジャパン戦のセレモニアルピッチに登場することが2026年3月7日に大会主催者から正式発表された。世界一奪還を目指す日本代表の試合を前に、WBCの歴史を象徴するレジェンドがマウンドに立つ形となる。
なお、同大会では各試合で著名人による始球式が予定されており、3月8日昼の韓国対チャイニーズ・タイペイ戦ではNCT 127のジャニー、翌9日の韓国対オーストラリア戦ではATEEZのウヨンがそれぞれ登場予定。また、日本代表の初戦(対チャイニーズ・タイペイ戦)では実写版『ONE PIECE』でルフィ役を演じるイニャキ・ゴドイらが始球式を行っている。
WBC2026 侍ジャパンvsオーストラリア戦の配信・中継情報
Netflix
2026年3月8日(日)に東京ドームで開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)1次ラウンド・プールC、日本代表(侍ジャパン)対オーストラリア代表の試合は、日本国内では動画配信サービス「Netflix」でライブ配信される予定となっている。
2026年大会のWBC本大会は、日本における映像配信権をNetflixが取得しており、地上波やBS・CSでのテレビ中継は行われない。侍ジャパン戦を含む全47試合は、インターネット配信を通じて視聴する形となる。
日本vsオーストラリア戦のライブ配信は2026年3月8日(日)18時頃から開始予定で、試合開始は19時。実況は平川健太郎、解説には黒田博樹と内川聖一が予定されている。
なお、ラジオではニッポン放送が『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル』として全国ネットで中継予定。実況を洗川雄司、解説を谷繁元信とAKI猪瀬が担当する見込みとなっている。
このように、WBC2026の試合を映像で観戦する場合はNetflix、音声で試合を追う場合はラジオ中継を利用する形となる。
WBC2026 日本vsオーストラリア 配信・中継情報
- 映像配信：Netflix(日本国内独占ライブ配信)
- 配信開始：2026年3月8日(日)18:00頃〜
- 試合開始：19:00プレーボール
- 実況：平川健太郎
- 解説：黒田博樹 / 内川聖一
- ラジオ放送：ニッポン放送『ショウアップナイタースペシャル』
- ラジオ実況：洗川雄司
- ラジオ解説：谷繁元信 / AKI猪瀬
Netflixのお得な視聴方法
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
WBC 2026｜関連情報
【大会日程・結果】
【侍ジャパン】
【Netflix視聴】
- NetflixがWBC期間で視聴料割引キャンペーンを実施！一番お得なプランは？
- 1カ月だけNetflixに加入できる？WBC限定で見たい場合の登録方法まとめ
- WBC2026をNetflix(ネットフリックス)以外で視聴する方法は？無料放送はある？
- WBC 2026は地上波なし｜録画再放送の予定はある？
- ドコモ経由のNetflix(ネットフリックス)は月額いくら？無料で見れる？
【各国代表メンバー/ロースター】
|全出場国一覧
|日本
|韓国
|チャイニーズ・タイペイ
|オーストラリア
|チェコ
|アメリカ
|キューバ
|ドミニカ共和国
|ベネズエラ
|メキシコ
|プエルトリコ