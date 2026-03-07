WBCのスタメンはいつ発表される？発表時間の目安と確認方法まとめ

ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、試合開始前に各チームのスターティングメンバー(スタメン)が発表される。侍ジャパンをはじめとした各国代表のオーダーや先発投手は、試合の展開を占う重要な情報として多くの注目を集める。

本記事では、WBCにおけるスタメン発表のタイミングや発表時間の目安、確認方法について紹介する。

WBCのスタメン発表はいつ？何時から？

Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、各試合のスターティングメンバー(スタメン)は試合開始の直前に発表される。侍ジャパンをはじめとする各国代表の打順や先発投手は、試合の行方を占う重要な情報として注目されるポイントだ。

2026年大会の侍ジャパンの場合、1次ラウンド・プールCの試合はすべて19:00プレーボール。そのため、スタメン発表のタイミングは試合開始の約1時間前、18:00前後がひとつの目安となる。

実際に3月6日に行われたチャイニーズ・タイペイ戦では、17:50頃にニュースメディアでスタメン決定が速報され、その後18:00頃からSNSや各スポーツメディアで打順や守備位置の詳細が順次公開された。

この流れから、韓国戦やオーストラリア戦でも同様に18:00前後でスタメンが発表される可能性が高い。試合前に侍ジャパンのオーダーを確認したい場合は、この時間帯を目安にチェックしておくとよいだろう。

WBC2026 侍ジャパン スタメン発表の目安

試合開始：19:00

スタメン速報：17:50〜18:00頃

打順・守備位置の詳細公開：18:00〜

WBCのスタメン発表を確認する方法は？

ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、試合開始前に各チームのスターティングメンバー(スタメン)が発表される。侍ジャパンの打順や先発投手は試合展開を占う重要な情報となるため、試合前に確認したいファンも多い。

2026年大会の日本戦は19:00プレーボールが基本となっており、スタメンは18:00前後に明らかになるケースが多い。試合前の時間帯には、配信番組やニュースサイト、公式SNSなどでスタメン情報が順次公開される。

ここでは、侍ジャパンのスタメンをいち早くチェックできる主な確認方法を紹介する。

WBC スタメン発表の主な確認方法

Netflixライブ配信：試合日の配信は18:00頃から開始され、番組内でスタメンが紹介される

公式SNS・スポーツニュース：侍ジャパン公式アカウントやスポーツメディアが18:00過ぎからスタメン情報を速報

ニッポン放送(ラジオ)：試合前の番組や中継開始のタイミングでスタメンが紹介される

球場でのスタメン発表：試合直前に応援団のリードでスタメンがコールされることもある

