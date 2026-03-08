WBCにコールドゲームはある？試合終了の条件・点差コールドルール・導入理由まとめ

ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、メジャーリーグのルールをベースにしながらも、大会独自の特別ルールがいくつか採用されている。
本記事では、 WBCでのコールドゲームの有無・条件について紹介する。
WBCにコールドゲームはある？
ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、通常の野球と同様に9回制で試合が行われるが、大会独自の特別ルールとして「コールドゲーム（マーシールール）」が採用されている。大量得点差がついた場合、一定の回数終了時点で試合が打ち切られ、正式試合として成立する仕組みだ。
実際に2026年大会でも、侍ジャパンがチャイニーズ・タイペイを相手に7回コールドで勝利するなど、コールドゲームが適用された試合が発生している。
ただし、WBCではすべてのラウンドでコールドゲームが適用されるわけではない。大会序盤のラウンドでは採用されている一方、優勝を争う準決勝や決勝では適用されず、点差に関係なく9回まで試合が行われる。
WBCのコールドゲーム成立条件
WBCでは、以下の点差条件を満たした場合に試合が途中終了となる。なお、判断はイニング終了時点で行われるため、回の途中で点差に達してもその回が完了するまでは試合が続行される。
|条件
|試合終了の基準
|5回終了時
|15点差以上
|7回終了時
|10点差以上
コールドゲームが適用されるラウンド
|ラウンド
|コールドゲーム
|1次ラウンド
|適用あり
|準々決勝
|適用あり
|準決勝
|適用なし
|決勝
|適用なし
WBCでコールドゲームが採用されている理由は？
WBCでは、通常のプロ野球ではあまり採用されないコールドゲーム（マーシールール）が導入されている。その背景にあるのが、投手の負担軽減を目的とした大会運営上の配慮だ。
WBCでは投手のコンディションを守るため、1試合あたりの投球数に厳格な制限が設けられている。大差がついた試合を9回まで続けた場合、勝敗がほぼ決している状況でも投手を消耗させる可能性があるため、一定の点差に達した場合は試合を早期終了させる仕組みが採用されている。
また、WBCは短期間で試合が続く大会であり、各チームが限られた投手陣で戦う必要がある。こうしたタイトなスケジュール管理に加え、野球の競技レベルに差がある国同士の対戦も多いことから、試合時間の調整や競技バランスを保つ意味でもコールドゲームのルールが設けられている。
