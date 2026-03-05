Netflixの1番おすすめな料金プランは？広告つき・スタンダード・プレミアムの口コミ・評価まとめ

動画配信サービスの中でも存在感を放つのがNetflixだ。オリジナル作品の強さ、世界同時配信のスピード、話題作の独占など、話題作品の配信も多い。

本記事ではおすすめのNetflixの料金プランについて紹介する。

Netflixの1番おすすめの料金プランは？

Netflixの料金プランは「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3種類が用意されている。2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)を視聴する場合も、いずれかのプランに加入していれば追加料金なしでライブ配信および見逃し配信を楽しめる。

結論から言えば、最もバランスに優れたおすすめプランは「スタンダード」だ。通常月額1,590円(税込)で広告なし、フルHD画質、同時視聴2台に対応。作品数の制限もなく、ダウンロードは1デバイスあたり最大100本まで保存可能と、日常利用からスポーツ視聴まで幅広くカバーする。

さらに、2026年2月19日から3月18日まで実施される「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を利用すれば、スタンダードは初月795円(税込)で加入可能。WBC期間に合わせて登録することで、コストを抑えつつ快適な視聴環境を整えられる。

とにかく費用を抑えたい場合は「広告つきスタンダード」も有力だ。通常890円(税込)、キャンペーン適用で初月498円(税込)と最安水準でWBCを視聴できる。ただしライブ配信時はプランに関わらず広告が表示される点には留意したい。

4Kテレビ環境を活かしたい、家族4人で同時視聴したい場合は「プレミアム」が選択肢となる。通常2,290円(税込)、キャンペーン初月は1,145円(税込)。UHD 4K+HDR対応で、画質重視派には最適だ。

視聴スタイル次第で最適解は変わるが、価格・快適性・使い勝手の総合力で見ればスタンダードが最もバランスに優れる。迷った場合はまずスタンダードを選ぶのが無難だ。

Netflix料金プラン比較表

プラン 通常月額料金(税込) キャンペーン初月料金(税込) 画質 同時視聴 広告 ダウンロード おすすめ度 広告つきスタンダード 890円 498円 フルHD 2台 あり(ライブ時表示) 月15本まで ★★★☆☆ スタンダード 1,590円 795円 フルHD 2台 なし(ライブ時表示あり) 月100本まで ★★★★★ プレミアム 2,290円 1,145円 UHD 4K+HDR 4台 なし(ライブ時表示あり) 月100本まで ★★★★☆

WBC視聴をきっかけに加入する場合でも、キャンペーンを活用すれば初月は大幅に負担を抑えられる。短期視聴か、継続利用か。目的を明確にしたうえで、自分に合ったプランを選びたい。

Netflixの各料金プランの口コミは？

Netflixの料金プランは「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3種類(※旧ベーシックは新規受付終了)。価格帯が広がったことで選択肢は増えたが、その分リアルな口コミも分かれている。

ここでは実際のユーザー評価をもとに、それぞれのプランに対する評判を整理する。

広告つきスタンダードの口コミ・評判

月額890円(税込)という低価格が最大の武器。口コミでは「安さ」と「画質の良さ」に対する評価が目立つ。

広告が思ったより少ないという声が多い。「1時間に約4分と聞いていたが、実際はもっと短く感じる」「YouTubeに慣れていれば問題ない」といった意見が中心だ。

フルHD画質・同時視聴2台対応で890円は破格との評価も多い。旧ベーシック(HD画質)より安く高画質になった点を評価する声も見られる。

一方で「一部作品が視聴不可」「ダウンロードが月15本まで」という制限に不満を持つユーザーもいる。

広告挿入のタイミングによっては没入感が削がれるという指摘も一定数存在する。

総じて“割り切れる人には最強のコスパ”という評価に落ち着く。

スタンダードの口コミ・評判

最も利用者が多く、満足度も安定しているのがスタンダード。広告なしでフルHD、同時視聴2台というバランス型だ。

「広告に邪魔されず集中できる」「作品に没入できる」という声が多数。

フルHDでも十分きれいとの評価が大半。一般的なテレビ視聴で画質に不満は出にくい。

ダウンロード100本対応は外出時に重宝するという口コミも目立つ。

一方で「月額1,590円はやや高い」「Amazonプライムと比べると割高」といった価格面の指摘もある。

家族利用では同時視聴2台が足りないケースもあり、ここは弱点とされる。

価格と快適性のバランスを重視する層からは、もっとも支持を集めるプランだ。

プレミアムの口コミ・評判

最高画質と最大4台同時視聴に対応する最上位プラン。評価は“絶賛か割高か”で分かれる。

「4K HDRで観ると世界が変わる」「空間オーディオ対応作品の臨場感が圧倒的」と、映像体験を重視するユーザーからは高評価。

家族4人で同時利用できる点は実用性が高いという声も多い。

一方で「2,290円は高い」「値上げ後は継続を悩む水準」と価格に対する不満も強い。

4K対応作品が限定的で、オリジナル作品以外では恩恵を感じにくいとの冷静な意見も見られる。

映像品質にこだわるかどうかで評価が大きく分かれるプランと言える。

Netflixをよりお得に使うなら！LYPプレミアムや爆アゲセレクションがおすすめ

Netflixを単体で契約するのも一つの方法だが、通信キャリアやポイント施策を組み合わせることで実質負担をさらに抑えられるケースもある。月額料金だけを比較するのではなく、「どの経由で加入するか」「どのサービスと組み合わせるか」まで視野に入れることで、トータルコストは大きく変わる。

特に注目したいのが「LYPプレミアム with Netflix」や、「爆アゲセレクション」だ。これらは単なる割引ではなく、ポイント還元や月額料金の実質値引きを通じて、継続利用時の負担を軽減できる仕組みとなっている。

たとえばLYPプレミアムでは、Yahoo!ショッピングやPayPay利用時のポイント還元率が上乗せされるため、日常の買い物と組み合わせることでNetflixの月額料金分を実質相殺できる可能性がある。動画配信だけでなく、ECやスマホ決済、キャンペーン施策を横断してメリットを最大化できる点が強みだ。特にセール期間やポイントアップ施策と重なるタイミングでは、実質負担額はさらに下がる。

一方の爆アゲセレクションは、対象の通信プランとNetflixをセットで利用することで、ポイント還元が適用される仕組みだ。スマホ料金とエンタメ費用を一本化できるため、支出管理がしやすくなるメリットもある。長期利用を前提とする場合、単月のキャンペーン価格よりも総額ベースでの優位性が出やすい。

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

すでにNetflix会員でもLYPプレミアム with Netflixへの切り替えは可能？

すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。

ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。

「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。

パターン①：Netflixは登録中、LYPプレミアムは未登録の場合

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了 Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録

パターン②：NetflixもLYPプレミアムもそれぞれ登録中の場合

現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ サブスクリプションの編集→全プランをタップ 登録したいプランを選択して決済 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINEから登録【Android】

LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ 変更可能なプランから登録したいプランを選択 「プランを変更する」をタップ 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

一度「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可

※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能

※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。

※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。

【ドコモユーザーならお得】爆アゲセレクションのキャンペーン内容は？

docomo

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

各料金プランと還元率は以下の通り。

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信

Netflix

2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。

連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。

侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。

