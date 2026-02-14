「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ(WBC2026)」が、2026年3月5日(木)～10日(火)に行われる。

本記事では、WBC2026一次ラウンド東京プールのチケットリセール情報をまとめて紹介する。

WBC2026の試合日程・チケット販売状況は？

全試合が東京ドームで行われるWBC2026の東京プールは、2026年3月5日(木)に開幕。同プールには、侍ジャパン(野球日本代表)、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、チェコが出場し、総当たりで対戦する。

各試合のチケットは2026年1月15日(木)から『ローソンチケット』、『イープラス』、『チケットぴあ』で一般先着販売。なお、『チケットぴあ』では日本戦以外のチケットのみ取り扱っている。

ただし、一般販売は2月14日(土)時点ですでに多くの試合が予定枚数の販売終了。特に日本戦についてはすべての試合が売り切れている。

試合日 対戦カード 会場 チケット販売状況 2026年3月5日(木)

12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム × 販売終了 2026年3月5日(木)

19:00 韓国 vs チェコ 東京ドーム 〇 販売中 2026年3月6日(金)

12:00 オーストラリア vs チェコ 東京ドーム 〇 販売中 2026年3月6日(金)

19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム × 販売終了 2026年3月7日(土)

12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム × 販売終了 2026年3月7日(土)

19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム × 販売終了 2026年3月8日(日)

12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国 東京ドーム × 販売終了 2026年3月8日(日)

19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム × 販売終了 2026年3月9日(月)

19:00 オーストラリア vs 韓国 東京ドーム 〇 販売中 2026年3月10日(火)

19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム × 販売終了

※チケット販売状況は2026年2月14日時点。

WBC2026のチケットリセールはある？公式はいつから？

WBC2026の東京プールは、株式会社VOLZが提供する「東京プール主催者公認チケットリセールサービス」でチケットリセールを実施。各先行販売・一般販売の発券済み紙チケットを対象とし、購入したチケットはチケプラ電子チケットアプリを通じて受取・入場できるようになる。なお、リセール価格は券面上に記載されているものと同一だ。

なお、購入には「Plus member ID (登録無料)」が必要となる。購入後は出品者から紙チケットを事務局宛てに送付後、事務局で確認が取れてから取引が成立。このため、購入から発券まで5日間ほどがかかる場合がある点には注意が必要だ。

公式チケットリセールは、2026年2月2日(月)12:00～試合開始5日前23:59までの取り扱いとなる。とはいえ、公式チケットリセールについても需要が集中しているため、入手困難な状況が続いている。

チケットジャムならWBC2026の無料でチケットリクエスト可能！

公式サイト上での購入がベストだが、多くのユーザー数を誇る『チケジャム』でもWBCのチケットが多く取り扱われている。

『チケジャム』では出品されているチケットを購入するだけでなく、「リクエスト」にほしいチケットの種類や希望価格を入力することで、チケットが余ってしまった方などから譲り受けられるシステムも設けられている。入手の競争率は高いが、定価に近い金額でチケット購入を希望することで、不正なチケット売買となる可能性を低くできる。

『チケジャム』のチケットリクエストは、公式サイトから無料会員登録することで利用可能となる。

【無料会員登録】チケットリクエストのやり方

チケジャム公式サイトにアクセス 登録方法を「Yahoo！JAPAN ID」「Apple」「Google」「メールアドレス」から選択して登録完了 トップページ右上の「リクエストする」から必要情報を入力すればリクエスト完了！

※「特定興行入場券」については、その「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められています。

※チケットのやり取りには大会公式サイトおよびチケジャム公式サイトの注意書きをよくご確認ください。

チケットジャムでのチケット売買は不正転売にあたらない？

『チケットジャム』は一部興行主との連携によって公式リセールも扱う大手サービスだが、不正転売チケットの売買は厳禁。『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。

つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。

