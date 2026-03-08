開幕2連勝と好スタートを切った侍ジャパン。2026年WBCプールC（東京ラウンド）を突破し、決戦の地・アメリカへと進出するための条件を分かりやすく解説している。
侍ジャパン、1次ラウンド突破の条件は？
2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールC（東京ラウンド）において、侍ジャパンはチャイニーズ・タイペイ、韓国を撃破し、開幕2連勝と絶好のスタートを切った。ここでは、日本が1次ラウンドを無事に突破し、準々決勝（アメリカラウンド）へ駒を進めるための明確な条件を整理する。
WBCの1次ラウンドは各プール5カ国の総当たり戦で行われ、上位2チームが準々決勝へ進出する。すでに2勝を挙げている日本にとって、突破の条件は極めて明確かつ有利な状況にある。
条件1：8日のオーストラリア戦勝利で「1位通過」が確定
日本がオーストラリア戦に勝利すれば、その時点でプールCの1位通過が確定する。仮に10日の最終戦（チェコ戦）に敗れて「3勝1敗」となったとしても、他国で3勝1敗に並ぶ可能性があるのはオーストラリアか韓国のみである。WBCの順位決定方式では、2チームが同勝敗の場合は「直接対決の結果」が優先されるため、すでに両国に勝利している日本が自動的に1位となるのだ。
条件2：韓国戦の結果次第で「試合前に突破」が確定
また、8日正午開始の韓国－台湾戦において韓国が敗れた場合、その時点で日本の2位以上（準々決勝進出）が確定する。仮に日本が残り2試合を連敗して「2勝2敗」となり、台湾、あるいは韓国・台湾の3チームで並んだとしても、直接対決でその2チームを上回っているためだ（※3チーム以上が同勝敗の場合は、当該チーム間の対戦成績で決定される）。
このように、侍ジャパンは圧倒的に優位な状況で残りの試合に臨むこととなる。
WBC準々決勝の対戦相手予想｜1位通過と2位通過のシナリオは？
侍ジャパンが1次ラウンド（プールC）を突破した場合、準々決勝の相手は、マイアミで開催されている「プールD」の通過国となる。プールDはドミニカ共和国、ベネズエラ、オランダ、イスラエル、ニカラグアという顔ぶれで、今大会屈指の「死の組」である。
なお、日本が準々決勝に進出した場合、プールCの順位（1位通過か2位通過か）に関わらず、試合日程は「3月15日(日) 10:00〜（日本時間）」に固定されている。日程は変わらないものの、順位によって「どちらの相手と戦うか」という対戦シナリオが大きく変わってくる。
シナリオ①：日本が「1位通過」の場合
- 対戦相手：プールDの2位チーム
順当にプールCを首位で突破した場合、迎え撃つのはプールDの2位通過チームだ。プールDは現在、メジャーリーグのスーパースターをズラリと揃えるドミニカ共和国と、投打に隙がないベネズエラの2強を中心に星の潰し合いをしている。日本が1位通過となれば、この2強のうち「1位通過を逃した側」、あるいは国際大会の常連であるオランダなどと激突する可能性が高い。いずれにせよ、世界トップクラスの強敵との対戦となる。
シナリオ②：日本が「2位通過」の場合
- 対戦相手：プールDの1位チーム
万が一、日本がプールCで2位通過となった場合、相手は死の組・プールDの覇者（1位チーム）となる。この場合、激戦区を圧倒的な強さで勝ち上がってきた絶好調のチーム（ドミニカ共和国かベネズエラあたり）とぶつかることになるため、1位通過時よりもさらに過酷な戦いを強いられることは想像に難くない。
