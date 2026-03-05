2026年WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)は、全47試合をNetflixが独占ライブ配信する。

本記事では、WBC全試合のNetflix実況・解説予定について紹介する。

WBC2026 Netflix中継の実況・解説メンバーは？

2026年ワールド・ベースボール・クラシックをNetflixが全47試合独占ライブ配信。発表された中継体制は、実況18名、解説30名という大型編成だ。局の垣根を越えたアナウンサー陣と、元プロ野球選手や指導者、メジャー経験者が一堂に会し、世界大会を言葉で支える。

実況は第一弾5名に続き、追加発表で13名が加わり計18名体制に拡充。経験豊富なベテランから現役アナウンサーまで幅広い顔ぶれがそろう。解説陣も18名から30名へとスケールアップ。国際大会を戦ったOB、監督経験者、MLB経験者など、多角的な視点で試合を読み解く構成だ。

さらにスタジオゲストやスペシャルサポーター、応援団、特別番組ナレーターも参戦。ライブ中継に加え、事前特番やダイジェスト番組まで含めた総合的な演出で大会を盛り上げる。プレーだけでなく“語り”にも注目したい。

WBC2026 Netflix実況・解説・関連出演者一覧

区分 メンバー 実況 田中大貴、豊原謙二郎、平川健太郎、松下賢次、村山喜彦、島村俊治、伊藤大海、大前一樹、大町怜央、加藤暁、熊谷龍一、節丸裕一、谷口廣明、平松修造、福田太郎、町田浩徳、山本健太、吉本靖 解説 高橋由伸、中嶋聡、中田翔、AKI猪瀬、伊東勤、川﨑宗則、齊藤明雄、多村仁志、中村武志、森繁和、薮田安彦、吉井理人、五十嵐亮太、岩隈久志、岩村明憲、内川聖一、小笠原道大、川上憲伸、工藤公康、黒田博樹、G.G.佐藤、髙津臣吾、髙橋尚成、鳥谷敬、マック鈴木、真中満、藪恵壹、吉村裕基、和田毅、渡辺俊介 スタジオゲスト 原辰徳、松坂大輔、ラーズ・ヌートバー スペシャルサポーター 二宮和也 最強応援団 糸井嘉男、かまいたち・濱家、吉田沙保里 特別番組ナレーション（過去大会ダイジェスト） 梶裕貴、内山昂輝、花江夏樹 特別番組ナレーション（プールA〜D紹介） 宮野真守

WBC2026 Netflix中継の実況・解説予定は？

2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、全47試合をNetflixが独占ライブ配信する。注目は大谷翔平らスター選手のプレーだけではない。各試合を彩る実況・解説陣の顔ぶれも大きな見どころとなる。

今大会では、地上波中継でおなじみのアナウンサー陣に加え、元プロ野球選手や著名解説者が各プールに配置。試合ごとに担当が割り振られ、グループステージからハイレベルな中継体制が敷かれる。

ここでは、プールA〜Dの実況・解説担当を日程ごとに整理する。

プールA

日付 開始 カード 実況 解説 3月7日(土) 1:00 パナマ vs キューバ 節丸裕一 多村仁志 / 工藤公康 3月7日(土) 8:00 コロンビア vs プエルトリコ 谷口廣明 薮田安彦 3月8日(日) 1:00 カナダ vs コロンビア 節丸裕一 多村仁志 3月8日(日) 8:00 プエルトリコ vs パナマ 谷口廣明 小笠原道大 3月9日(月) 1:00 キューバ vs コロンビア 豊原謙二郎 多村仁志 3月9日(月) 8:00 カナダ vs パナマ 谷口廣明 小笠原道大 3月10日(火) 1:00 パナマ vs コロンビア 加藤暁 多村仁志 3月10日(火) 8:00 プエルトリコ vs キューバ 豊原謙二郎 中嶋聡 / 川崎宗則 3月11日(水) 8:00 プエルトリコ vs カナダ 加藤暁 中嶋聡 3月12日(木) 4:00 キューバ vs カナダ 節丸裕一 中嶋聡 / 渡辺俊介

プールB

日付 開始 カード 実況 解説 3月7日(土) 3:00 イギリス vs メキシコ 吉本靖 齊藤明雄 3月7日(土) 10:00 ブラジル vs アメリカ 島村俊治 真中満 / 高津臣吾 3月8日(日) 3:00 イタリア vs ブラジル 田中大貴 齊藤明雄 3月8日(日) 10:00 アメリカ vs イギリス 福田太郎 薮田安彦 3月9日(月) 2:00 イタリア vs イギリス 吉本靖 川上憲伸 / GG佐藤 3月9日(月) 9:00 メキシコ vs ブラジル 田中大貴 真中満 / 高津臣吾 3月10日(火) 2:00 イギリス vs ブラジル 田中大貴 藪恵壹 3月10日(火) 9:00 アメリカ vs メキシコ 島村俊治 薮田安彦 3月11日(水) 10:00 アメリカ vs イタリア 福田太郎 藪恵壹 3月12日(木) 8:00 メキシコ vs イタリア 福田太郎 藪恵壹 / AKI猪瀬

プールC

日付 開始 カード 実況 解説 3月5日(木) 12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ 村山喜彦 内川聖一 / 吉井理人 3月5日(木) 19:00 韓国 vs チェコ 大町怜央 岩村明憲 / 中村武志 3月6日(金) 12:00 チェコ vs オーストラリア 村山喜彦 内川聖一 3月6日(金) 19:00 チャイニーズ・タイペイ vs 日本 平川健太郎 黒田博樹 / 高橋由伸 3月7日(土) 12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ 大町怜央 伊東勤 3月7日(土) 19:00 日本 vs 韓国 山本健太 中田翔 / 和田毅 3月8日(日) 12:00 韓国 vs チャイニーズ・タイペイ 町田浩徳 高津臣吾 3月8日(日) 19:00 日本 vs オーストラリア 平川健太郎 黒田博樹 / 内川聖一 3月9日(月) 19:00 オーストラリア vs 韓国 村山喜彦 内川聖一 3月10日(火) 19:00 日本 vs チェコ 山本健太 岩隈久志 / 鳥谷敬

プールD

日付 開始 カード 実況 解説 3月7日(土) 2:00 ベネズエラ vs オランダ 加藤暁 マック鈴木 / 吉村裕基 3月7日(土) 9:00 ドミニカ共和国 vs ニカラグア 松下賢次 森繁和 / AKI猪瀬 3月8日(日) 2:00 オランダ vs ニカラグア 吉本靖 五十嵐亮太 / 吉村裕基 3月8日(日) 9:00 ベネズエラ vs イスラエル 松下賢次 マック鈴木 / AKI猪瀬 3月9日(月) 1:00 ドミニカ共和国 vs オランダ 大前一樹 五十嵐亮太 / 吉村裕基 3月9日(月) 8:00 イスラエル vs ニカラグア 松下賢次 マック鈴木 / AKI猪瀬 3月10日(火) 1:00 イスラエル vs ドミニカ共和国 大前一樹 - 3月10日(火) 8:00 ニカラグア vs ベネズエラ 熊谷龍一 マック鈴木 3月11日(水) 8:00 オランダ vs イスラエル 大前一樹 吉村裕基 3月12日(木) 9:00 ベネズエラ vs ドミニカ共和国 熊谷龍一 森繁和 / 高橋尚成

※各試合の担当は今後変更となる可能性がございます。最新の情報は、Netflix公式SNSでご確認ください。

WBC2026はNetflixで独占配信！

2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、日本国内においてNetflixが独占ライブ配信を行う。全20カ国・全47試合を対象に、リアルタイム配信および見逃し配信(オンデマンド)に対応。大会期間中は特設ページも用意され、ハイライトや関連コンテンツも順次展開される。

Netflix以外の動画配信サービスや地上波テレビでの放送予定は発表されていない。侍ジャパン戦を含む全試合を映像で視聴するには、Netflixへの加入が必須となる。従来のテレビ中継とは異なり、視聴手段は配信プラットフォームに一本化された形だ。

スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビなどマルチデバイスに対応しているため、場所を問わず観戦できるのも強み。ライブで追うか、見逃しでじっくり振り返るか。WBC2026を楽しむ鍵はNetflixにある。

WBC 2026｜Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

