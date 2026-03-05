Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Los Angeles Dodgers v Chicago Cubs: MLB Tokyo SeriesGetty Images Sport
Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料
Aoi Fujimiya

WBC2026全試合のNetflix実況・解説予定は？各試合の担当アナウンサー・コメンテーターまとめ

WBC2026全47試合のNetflix実況・解説予定は？試合別の担当アナウンサー・解説者を紹介。

Netflixの料金と同額でLINEプレミアム特典が利用可能！

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

LYPプレミアム with Netflix

初回は1カ月分実質無料！

今すぐ登録

2026年WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)は、全47試合をNetflixが独占ライブ配信する。

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

本記事では、WBC全試合のNetflix実況・解説予定について紹介する。

WBC2026 Netflix中継の実況・解説メンバーは？

who-are-they-wbc2026-netflix-commentators-and-analystsNetflix

2026年ワールド・ベースボール・クラシックをNetflixが全47試合独占ライブ配信。発表された中継体制は、実況18名、解説30名という大型編成だ。局の垣根を越えたアナウンサー陣と、元プロ野球選手や指導者、メジャー経験者が一堂に会し、世界大会を言葉で支える。

実況は第一弾5名に続き、追加発表で13名が加わり計18名体制に拡充。経験豊富なベテランから現役アナウンサーまで幅広い顔ぶれがそろう。解説陣も18名から30名へとスケールアップ。国際大会を戦ったOB、監督経験者、MLB経験者など、多角的な視点で試合を読み解く構成だ。

さらにスタジオゲストやスペシャルサポーター、応援団、特別番組ナレーターも参戦。ライブ中継に加え、事前特番やダイジェスト番組まで含めた総合的な演出で大会を盛り上げる。プレーだけでなく“語り”にも注目したい。

WBC2026 Netflix実況・解説・関連出演者一覧

区分メンバー
実況田中大貴、豊原謙二郎、平川健太郎、松下賢次、村山喜彦、島村俊治、伊藤大海、大前一樹、大町怜央、加藤暁、熊谷龍一、節丸裕一、谷口廣明、平松修造、福田太郎、町田浩徳、山本健太、吉本靖
解説高橋由伸、中嶋聡、中田翔、AKI猪瀬、伊東勤、川﨑宗則、齊藤明雄、多村仁志、中村武志、森繁和、薮田安彦、吉井理人、五十嵐亮太、岩隈久志、岩村明憲、内川聖一、小笠原道大、川上憲伸、工藤公康、黒田博樹、G.G.佐藤、髙津臣吾、髙橋尚成、鳥谷敬、マック鈴木、真中満、藪恵壹、吉村裕基、和田毅、渡辺俊介
スタジオゲスト原辰徳、松坂大輔、ラーズ・ヌートバー
スペシャルサポーター二宮和也
最強応援団糸井嘉男、かまいたち・濱家、吉田沙保里
特別番組ナレーション（過去大会ダイジェスト）梶裕貴、内山昂輝、花江夏樹
特別番組ナレーション（プールA〜D紹介）宮野真守

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

WBC2026 Netflix中継の実況・解説予定は？

2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、全47試合をNetflixが独占ライブ配信する。注目は大谷翔平らスター選手のプレーだけではない。各試合を彩る実況・解説陣の顔ぶれも大きな見どころとなる。

今大会では、地上波中継でおなじみのアナウンサー陣に加え、元プロ野球選手や著名解説者が各プールに配置。試合ごとに担当が割り振られ、グループステージからハイレベルな中継体制が敷かれる。

ここでは、プールA〜Dの実況・解説担当を日程ごとに整理する。

プールA

wbc 2026 GA commentary analyst Netflix

日付開始カード実況解説
3月7日(土)1:00パナマ vs キューバ節丸裕一多村仁志 / 工藤公康
3月7日(土)8:00コロンビア vs プエルトリコ谷口廣明薮田安彦
3月8日(日)1:00カナダ vs コロンビア節丸裕一多村仁志
3月8日(日)8:00プエルトリコ vs パナマ谷口廣明小笠原道大
3月9日(月)1:00キューバ vs コロンビア豊原謙二郎多村仁志
3月9日(月)8:00カナダ vs パナマ谷口廣明小笠原道大
3月10日(火)1:00パナマ vs コロンビア加藤暁多村仁志
3月10日(火)8:00プエルトリコ vs キューバ豊原謙二郎中嶋聡 / 川崎宗則
3月11日(水)8:00プエルトリコ vs カナダ加藤暁中嶋聡
3月12日(木)4:00キューバ vs カナダ節丸裕一中嶋聡 / 渡辺俊介

プールB

WBC 2026 pool B commentary analystNetflix

日付開始カード実況解説
3月7日(土)3:00イギリス vs メキシコ吉本靖齊藤明雄
3月7日(土)10:00ブラジル vs アメリカ島村俊治真中満 / 高津臣吾
3月8日(日)3:00イタリア vs ブラジル田中大貴齊藤明雄
3月8日(日)10:00アメリカ vs イギリス福田太郎薮田安彦
3月9日(月)2:00イタリア vs イギリス吉本靖川上憲伸 / GG佐藤
3月9日(月)9:00メキシコ vs ブラジル田中大貴真中満 / 高津臣吾
3月10日(火)2:00イギリス vs ブラジル田中大貴藪恵壹
3月10日(火)9:00アメリカ vs メキシコ島村俊治薮田安彦
3月11日(水)10:00アメリカ vs イタリア福田太郎藪恵壹
3月12日(木)8:00メキシコ vs イタリア福田太郎藪恵壹 / AKI猪瀬

プールC

WBC 2026 pool C commentary analystNetflix

日付開始カード実況解説
3月5日(木)12:00オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ村山喜彦内川聖一 / 吉井理人
3月5日(木)19:00韓国 vs チェコ大町怜央岩村明憲 / 中村武志
3月6日(金)12:00チェコ vs オーストラリア村山喜彦内川聖一
3月6日(金)19:00チャイニーズ・タイペイ vs 日本平川健太郎黒田博樹 / 高橋由伸
3月7日(土)12:00チェコ vs チャイニーズ・タイペイ大町怜央伊東勤
3月7日(土)19:00日本 vs 韓国山本健太中田翔 / 和田毅
3月8日(日)12:00韓国 vs チャイニーズ・タイペイ町田浩徳高津臣吾
3月8日(日)19:00日本 vs オーストラリア平川健太郎黒田博樹 / 内川聖一
3月9日(月)19:00オーストラリア vs 韓国村山喜彦内川聖一
3月10日(火)19:00日本 vs チェコ山本健太岩隈久志 / 鳥谷敬

プールD

WBC 2026 pool D commentary analystNetflix

日付開始カード実況解説
3月7日(土)2:00ベネズエラ vs オランダ加藤暁マック鈴木 / 吉村裕基
3月7日(土)9:00ドミニカ共和国 vs ニカラグア松下賢次森繁和 / AKI猪瀬
3月8日(日)2:00オランダ vs ニカラグア吉本靖五十嵐亮太 / 吉村裕基
3月8日(日)9:00ベネズエラ vs イスラエル松下賢次マック鈴木 / AKI猪瀬
3月9日(月)1:00ドミニカ共和国 vs オランダ大前一樹五十嵐亮太 / 吉村裕基
3月9日(月)8:00イスラエル vs ニカラグア松下賢次マック鈴木 / AKI猪瀬
3月10日(火)1:00イスラエル vs ドミニカ共和国大前一樹-
3月10日(火)8:00ニカラグア vs ベネズエラ熊谷龍一マック鈴木
3月11日(水)8:00オランダ vs イスラエル大前一樹吉村裕基
3月12日(木)9:00ベネズエラ vs ドミニカ共和国熊谷龍一森繁和 / 高橋尚成

※各試合の担当は今後変更となる可能性がございます。最新の情報は、Netflix公式SNSでご確認ください。

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

WBC2026はNetflixで独占配信！

2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、日本国内においてNetflixが独占ライブ配信を行う。全20カ国・全47試合を対象に、リアルタイム配信および見逃し配信(オンデマンド)に対応。大会期間中は特設ページも用意され、ハイライトや関連コンテンツも順次展開される。

Netflix以外の動画配信サービスや地上波テレビでの放送予定は発表されていない。侍ジャパン戦を含む全試合を映像で視聴するには、Netflixへの加入が必須となる。従来のテレビ中継とは異なり、視聴手段は配信プラットフォームに一本化された形だ。

スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビなどマルチデバイスに対応しているため、場所を問わず観戦できるのも強み。ライブで追うか、見逃しでじっくり振り返るか。WBC2026を楽しむ鍵はNetflixにある。

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

WBC 2026｜Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LYP with NetflixLINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

  1. 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
  3. お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
  4. Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
  5. 登録完了

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目広告つきスタンダードスタンダードプレミアム
月額料金(税込)890円1,590円2,290円
画質フルHDフルHDUHD 4K + HDR
同時視聴台数2台2台4台
ダウンロード台数2台2台6台
視聴可能作品一部制限あり無制限無制限
広告表示ありなしなし
LYPプレミアム特典全特典利用可能
参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

docomo bakuage netflix©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

■料金プラン・還元率

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX		15％還元(122pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(290pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(417pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ		ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線		-ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-		ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】

全出場国一覧日本
韓国チャイニーズ・タイペイ
オーストラリアチェコ
アメリカキューバ
ドミニカ共和国ベネズエラ
メキシコプエルトリコ
0