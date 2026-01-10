WBCでベネズエラ代表はどうなる？出場できる？

3年に1度の世界一を決めるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が2026年3月に開催される。野球日本代表（侍ジャパン）とともに出場する予定のベネズエラ代表だが、現在同国がアメリカと緊張関係にある中、大会への出場が危ぶまれている。

本記事では、ベネズエラ代表に関する最新情報を紹介する。

ベネズエラ代表はWBCに出場できる？

1月3日、アメリカ軍がベネズエラの首都カラカスで軍事作戦を実施して同国のニコラス・マドゥロ大統領を拘束した。これを受け、両国間の対立が激化しており、様々な影響が出ている。ベネズエラはすでにアメリカへの入国制限がかけられているが、これはスポーツイベントに出場する選手や関係者は特例で免除されている。それでも、ベネズエラの発着便が激減するなど、渡航手段にも混乱が生じている状況だ。

現段階で、ベネズエラ代表のWBC出場は不透明。それでも、『The Athletic』が伝えたところによると、ベネズエラ代表は依然として3月のWBC出場へ意欲的であり、2月にはキャンプを行う予定で、それに間に合うように準備を進めているようだ。

ベネズエラ代表｜基本情報

ベネズエラ代表は野球強豪国の1つ。2024年末の野球世界ランキング、WBSCランキングで日本とチャイニーズ・タイペイに次ぐ3位に位置。WBCの過去5大会すべてに出場しており、2009年大会の4位が最高成績だ。

また、世界最高峰のメジャーリーグ・ベースボール（MLB）には昨季開幕時に63選手がロースターに入り、これは国外選手数でドミニカ共和国に次ぐ2番目に多い数字だ。代表主将を務めるカンザスシティ・ロイヤルズのサルバドール・ペレスをはじめ、ヒューストン・アストロズのホセ・アルトゥーベ、アトランタ・ブレーブスのロナルド・アクーニャJr.、昨季ワールドシリーズ出場のトロント・ブルージェイズのアンドレス・ヒメネスなど、大会屈指のタレントを擁するチームだ。

■ベネズエラ代表基本情報

WBC出場回数 6回目 最高成績 4位(2009) WBSC順位 6位(2025年12月) 主要タイトル 野球ワールドカップ優勝3回(1941,1944,1945)

ベネズエラ代表｜WBC試合日程

WBC6大会連続出場となるベネズエラ代表は、プールステージでプールDに入り、アメリカのマイアミにあるローンデポ・パークでオランダ代表、イスラエル代表、ニカラグア代表、ドミニカ共和国代表と対戦する。

■ベネズエラ代表WBC試合日程

試合日 対戦カード 会場 3/6(金) オランダ vs ベネズエラ ローンデポ・パーク

（アメリカ） 3/7(土) イスラエル vs ベネズエラ ローンデポ・パーク

（アメリカ） 3/9(月) ベネズエラ vs ニカラグア ローンデポ・パーク

（アメリカ） 3/11(水) ドミニカ共和国 vs ベネズエラ ローンデポ・パーク

（アメリカ）

※試合開催日程は現地時間

ベネズエラ代表｜野球界への影響は？

アメリカによるベネズエラに対しての軍事作戦はスポーツ界にも影響を及ぼしている。特に野球界に目を向ければ、4大ウィンターリーグの1つであるリーガ・ベネソラーナ・デ・ベイスボル・プロフェシオナルが中断に追い込まれた（7日から再開）。過去には、マック鈴木や野茂英雄、渡辺俊介らが参戦したことでも知られる同リーグには今季、ミルウォーキー・ブルワーズのジャクソン・チョーリオなどが参戦している。

また、MLBでプレーするベネズエラ人選手たちの春季トレーニングキャンプへの参加も現時点で不透明。それでも、『ESPN』などによると、現時点で各チームは大きな問題を抱えてはおらず、MLBへの影響も最小限であると伝えられている。

WBCはNetflixで全試合独占配信

『Netflix』では、2026年ワールドベースボールクラシック(WBC2026)の日本における独占パートナーシップ締結も発表しており、全47試合を『Netflix』のライブおよびオンデマンドで配信することが決定している。

配信日 大会・試合 2026/3/6(金)～11(水) WBC2026 サンフアンプール 2026/3/6(金)～11(水) WBC2026 ヒューストンプール 2026/3/5(木)～10(火) WBC2026 東京プール 2026/3/6(金)～11(水) WBC2026 マイアミプール 2026/3/13(金)・14(土) WBC2026 準々決勝 2026/3/15(日) ・16(月) WBC2026 準決勝 2026/3/17(火) WBC2026 決勝

