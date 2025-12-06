このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Shohei OtaniGetty Images
Yuta Tokuma

大谷翔平はWBC 2026に出場する？二刀流はある？

2026年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に大谷翔平は出場するのか？二刀流はあるのか？

第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)が、2026年3月に開催される。

【大谷翔平参加表明】WBC2026第1次先行抽選チケット応募は12/1～12/5まで！先行抽選に応募

前回大会で野球日本代表・侍ジャパンの優勝に貢献した大谷翔平は出場するのか。二刀流での出場についても紹介する。

大谷翔平のWBC2026出場は？

第6回WBC2026年3月に開催される。

2023年に行われた第5回で投手と野手の「二刀流」で出場し、胴上げ投手になるなど日本の優勝に大きく貢献した大谷翔平は第6回大会にも出場するのか。日本中が大谷の動向に注目している。

大谷は11月27日、自身のInstagramを更新。第5回大会での画像とともに「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」とのコメントを投稿し、第6回WBCに出場することを明言した。

二刀流での出場は？

大会への出場は明言している大谷だが、投手と野手の「二刀流」での出場は不透明だ。

大谷は前回のWBC後の2023年9月、右肘の手術を受けており、2024年は野手のみでの出場。2025年も5月までは野手に専念しての出場だった。

そのため所属のロサンゼルス・ドジャースが「二刀流」でのWBC出場を許可するかは不明。WBCは野手のみでの出場になる可能性もあるだろう。

WBC2026東京プールの日程・対戦カード・開催球場

WBC2026は、2026年3月6日(金)の1次ラウンドから開幕。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの各プールで試合が行われた後、勝ち抜いたチームがアメリカに集結する。アメリカでは、13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝が開催予定だ。

なお、日本は東京プールでオーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。会場はすべて東京ドームとなる。

1次ラウンド 東京プール(プールC)の日程・対戦カード

試合日対戦カード会場
2026年3月5日(木)
12:00		オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
2026年3月5日(木)
19:00		韓国 vs チェコ東京ドーム
2026年3月6日(金)
12:00 		オーストラリア vs チェコ東京ドーム
2026年3月6日(金)
19:00		日本 vs チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
2026年3月7日(土)
12:00		チェコ vs チャイニーズ・タイペイ東京ドーム
2026年3月7日(土)
19:00		日本 vs 韓国東京ドーム
2026年3月8日(日)
12:00		チャイニーズ・タイペイ vs 韓国東京ドーム
2026年3月8日(日)
19:00		日本 vs オーストラリア東京ドーム
2026年3月9日(月)
19:00		オーストラリア vs 韓国東京ドーム
2026年3月10日(火)
19:00		日本 vs チェコ東京ドーム

WBC2026 東京プールのチケット販売はいつ？

WBC2026 東京プールのチケットは、「日本戦4試合パック」「全10試合パック」などが販売され、それぞれに先行販売と一般販売が実施される。

各種別ごとのチケット販売期間は以下の通り。

複数試合セットチケット

種類販売方式①販売方式②
【終了】日本戦4試合パック読売ジャイアンツシーズンシートオーナー先行抽選販売
10月1日(水) 10:00～10月24日(金) 17:00
当選通知：10月29日(水)から順次		ローソンチケット抽選販売
10月1日(水) 10:00～10月24日(金) 17:00
当選通知：10月29日(水) 12:00
【終了】全10試合パック読売ジャイアンツシーズンシートオーナー先行抽選販売
10月1日(水) 10:00～10月24日(金) 17:00
当選通知：10月29日(水)から順次		ローソンチケット抽選販売
10月1日(水) 10:00～10月24日(金) 17:00
当選通知：10月29日(水) 12:00

通常チケット

種類販売期間当選通知販売サイト
【終了】読売ジャイアンツシーズンシートオーナー先行抽選販売11月10日(月) 19:00～11月25日(火) 6:0011月28日(金) 12:002026年読売ジャイアンツ
シーズンシート年間プラン契約者
Mastercard会員限定 先行抽選販売11月28日(金) 17:00～12月2日(火) 23:5912月5日(金) 15:00ローソンチケット
ローソンチケット1次先行抽選販売（Lencore先行①・HMVプレミアム先行①）12月1日(月) 10:00～12月5日(金) 6:0012月9日(火) 12:00HMVプレミアムLencore
ローソンチケット2次先行抽選販売（Lencore先行②・HMVプレミアム先行②）12月10日(水) 19:00～12月15日(月) 6:0012月17日(水) 12:00HMVプレミアムLencore
ローソンチケット先行先着販売（プレリク先行）12月18日(木) 10:00～12月22日(月) 23:59先着ローソンチケット
読売新聞オンラインチケット先行抽選販売（読者会員限定）12月18日(木) 10:00～12月21日(日) 23:5912月24日(水) 13:00読売新聞チケットストア
日本戦　マススイート・マスカバナ先行抽選販売12月18日(木) 10:00～12月21日(日) 23:5912月24日(水) 13:00イープラス
日本戦　車いす席先行抽選販売1月6日(火) 10:00～1月8日(木) 15:001月13日(火) 13:00イープラス
日本戦　見切り席先行抽選販売1月6日(火) 10:00～1月8日(木) 15:001月13日(火) 13:00イープラス
海外向けチケット　先行抽選販売12月10日(水) 19:00～12月15日(月) 6:0012月17日(水) 12:00イープラス
一般販売2026年1月15日(木) 19:00から順次販売-ローソンチケット他で販売予定。詳細は後日

【一覧】WBC2026 東京プールのチケット価格

WBC2026 東京プールのチケット価格は、席種の他に応援方式の違いなど様々な条件で異なる。それぞれのチケット価格は以下の通り。

日本戦

WBC2026_japan_seat

席種1試合料金日本戦
4試合パック
ダイヤモンドボックスホスピタリティパッケージ
チャンピオンシートホスピタリティパッケージ
エキサイトシートS70,000円336,000円
エキサイトシートA60,000円288,000円
エキサイトシートB50,000円240,000円
エキサイトシートC40,000円192,000円
エキサイトシートEASYシート30,000円
指定席SSS34,000円163,200円
指定席SS28,000円135,000円
指定席S18,000円87,000円
指定席A15,000円72,000円
指定席B12,000円58,000円
クラフトカウンター12,000円
クラフトカウンター立ち見6,000円
車いす席5,000円
パノラマシート中央9,000円43,000円
パノラマシート8,000円38,000円
指定席C6,500円31,000円
外野指定席 ライト7,000円34,000円
外野指定席 レフト7,000円34,000円
バックスクリーンクラブ24,000円115,000円
スカイテラス（4人定員）120,000円
スカイテラス（5人定員）150,000円
プレミアムラウンジホスピタリティパッケージ
プレミアムシートホスピタリティパッケージ
マススイート（10人定員）1,760,000円
マススイート（9人定員）1,584,000円
マススイート（7人定員）1,232,000円
マススイート（5人定員）880,000円
マスカバナ（8人定員）1,232,000円
マスカバナ（6人定員）924,000円
マスカバナ（4人定員）616,000円
THE 3rd プラチナボックス（4人定員）616,000円

日本戦以外｜①応援活動が予定されていない試合（内野席での立ち上がっての応援不可）

WBC2026_other_seat1

席種1試合料金（税込）
ダイヤモンドボックス15,000円
チャンピオンシート10,000円
エキサイトシートA12,000円
エキサイトシートB10,000円
エキサイトシートEASYシート6,000円
指定席SS8,000円
指定席S5,000円
指定席A4,500円
指定席B3,000円
クラフトカウンター3,500円
クラフトカウンター立ち見3,000円
指定席C2,600円
外野指定席（ライト／レフト）2,800円
スカイテラス（4人定員）20,000円
スカイテラス（5人定員）25,000円
マススイート（10人定員）100,000円
マススイート（9人定員）90,000円
マススイート（7人定員）70,000円
マススイート（5人定員）50,000円
マスカバナ（8人定員）64,000円
マスカバナ（6人定員）48,000円
マスカバナ（4人定員）32,000円
THE 3rd プラチナボックス（4人定員）24,000円
車いす席2,500円

日本戦以外｜②チャイニーズ・タイペイが応援活動を予定している試合

WBC2026_other_seat2

席種1試合料金（税込）
ダイヤモンドボックス15,000円
チャンピオンシート10,000円
エキサイトシートA12,000円
エキサイトシートB10,000円
エキサイトシートEASYシート6,000円
指定席SS8,000円
指定席S5,000円
指定席A4,500円
指定席A（チャイニーズ・タイペイ応援席）4,500円
指定席B3,000円
指定席B（チャイニーズ・タイペイ応援席）3,000円
クラフトカウンター3,500円
クラフトカウンター立ち見3,000円
指定席C2,600円
外野指定席（ライト／レフト）2,800円
スカイテラス（4人定員）20,000円
スカイテラス（5人定員）25,000円
マススイート（10人定員）100,000円
マススイート（9人定員）90,000円
マススイート（7人定員）70,000円
マススイート（5人定員）50,000円
マスカバナ（8人定員）64,000円
マスカバナ（6人定員）48,000円
マスカバナ（4人定員）32,000円
THE 3rd プラチナボックス（4人定員）24,000円
車いす席2,500円

日本戦以外｜③韓国とチャイニーズ・タイペイが応援活動を予定している試合

WBC2026_other_seat3

席種1試合料金（税込）
ダイヤモンドボックス15,000円
チャンピオンシート10,000円
エキサイトシートA12,000円
エキサイトシートB10,000円
エキサイトシートEASYシート6,000円
指定席SS8,000円
指定席S5,000円
指定席A4,500円
指定席A（韓国応援席）4,500円
指定席A（チャイニーズ・タイペイ応援席）4,500円
指定席B（韓国応援席）3,000円
指定席B（チャイニーズ・タイペイ応援席）3,000円
クラフトカウンター3,500円
クラフトカウンター立ち見3,000円
指定席C2,600円
外野指定席（ライト／レフト）2,800円
スカイテラス（4人定員）20,000円
スカイテラス（5人定員）25,000円
マススイート（10人定員）100,000円
マススイート（9人定員）90,000円
マススイート（7人定員）70,000円
マススイート（5人定員）50,000円
マスカバナ（8人定員）64,000円
マスカバナ（6人定員）48,000円
マスカバナ（4人定員）32,000円
THE 3rd プラチナボックス（4人定員）24,000円
車いす席2,500円

WBC2026 東京プールのチケット購入方法は？

WBC2026東京プールのチケットを取るためには、指定の販売サイトで先行抽選時点から応募しておきたい。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平も参加を表明している日本代表(侍ジャパン)戦のチケットは争奪戦となる可能性が高く、少しでも入手の可能性を上げるためには可能な限りすべての抽選に参加する必要がある。

また、先行販売に漏れてしまった場合でも、2026年1月15日(木)19:00から一般販売を行うことが予告されているローソンチケットでの購入に備え、会員アカウント作成や支払い情報の登録を済ませておくことをおすすめする。

0