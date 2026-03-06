WBC2026台湾戦の予想スタメンは？侍ジャパンの先発メンバー予想と打順・投手起用

2026年3月に開催されるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)で、野球日本代表「侍ジャパン」はチャイニーズ・タイペイ(台湾)と対戦する。東京ドームで行われる1次ラウンド・プールCの試合は、日本にとってグループ突破を左右する重要な一戦となる可能性がある。

本記事では、WBC2026の台湾戦に向けた侍ジャパンの予想スタメン、打順構成、先発投手の予想を紹介する。

WBC2026台湾戦の予想スタメン・先発メンバーは？

Getty Images

2026年3月6日に東京ドームで開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)1次ラウンド初戦、日本代表「侍ジャパン」対チャイニーズ・タイペイ(台湾)戦。大会のスタートを飾る重要な一戦であり、日本は勝利で勢いをつけたいところだ。

この試合の先発投手には山本由伸(ドジャース)が起用される予定。メジャーリーグでもエースとして活躍する右腕が、大会初戦のマウンドを任される形となる。

打線については、井端弘和監督の方針や大会直前の強化試合の結果を踏まえ、メジャーリーガーとNPB主力を組み合わせた布陣が有力視されている。1番には出塁率の高い近藤健介(ソフトバンク)、2番には長打力と出塁力を兼ね備える大谷翔平(ドジャース)が入る可能性が高い。

中軸は鈴木誠也(カブス)、村上宗隆(ホワイトソックス)、吉田正尚(レッドソックス)といったメジャーリーグの主力打者が並ぶ形が有力。さらに岡本和真(ブルージェイズ)、牧秀悟(DeNA)が続き、下位打線にも長打力を備えた攻撃的なオーダーが予想される。

守備面では遊撃に源田壮亮(西武)、捕手には若月健矢(オリックス)が入る可能性が高い。若月は先発予定の山本由伸とオリックス時代にバッテリーを組んできた経験があり、国際大会でも安定したリードが期待される。

侍ジャパン 台湾戦 予想スタメン

打順 守備 選手 所属(2026年) 1 右 近藤健介 ソフトバンク 2 DH 大谷翔平 ドジャース 3 中 鈴木誠也 カブス 4 一 村上宗隆 ホワイトソックス 5 左 吉田正尚 レッドソックス 6 三 岡本和真 ブルージェイズ 7 二 牧秀悟 DeNA 8 遊 源田壮亮 西武 9 捕 若月健矢 オリックス 先発 投 山本由伸 ドジャース

WBC2026台湾戦の起用ポイントとスタメンのバリエーション

WBC2026の台湾戦では、侍ジャパンのスタメン構成にもいくつかのポイントがある。井端弘和監督は大会初戦という位置づけを踏まえつつ、攻守のバランスと主力打者の打席数を重視したオーダーを組むと見られている。

まず注目されるのが大谷翔平(ドジャース)の打順だ。井端監督は「1打席でも多く回したい」という意向を示しており、1番または2番での起用が有力視されている。大谷自身もリードオフマンとしての役割を意識しており、出塁と長打の両面でチームの攻撃をけん引する存在となる。

先発バッテリーについては、山本由伸(ドジャース)と若月健矢(オリックス)のコンビが有力と見られている。若月はオリックス時代に山本と長年バッテリーを組んできた経験があり、配球面でも信頼関係がある。一方で国際大会の経験が豊富な中村悠平(ヤクルト)が起用される可能性もあり、捕手のスタメンは試合直前まで注目ポイントとなる。

内野では遊撃手に源田壮亮(西武)が本命視されている。守備範囲の広さと安定感は侍ジャパンの大きな武器となる。ただし攻撃力を重視する場合は小園海斗(広島)をスタメンに推す見方もある。三塁手についても岡本和真に加え、セ・リーグで打撃タイトルを獲得した佐藤輝明(阪神)を起用する可能性が指摘されている。

外野では中堅手のポジション争いも焦点のひとつだ。打撃力を重視する場合は鈴木誠也(カブス)が有力視される一方、守備力を優先するなら辰己涼介(楽天)、機動力を重視する場合は周東佑京(ソフトバンク)といった選択肢も存在する。大会初戦となる台湾戦では、相手投手や試合展開を踏まえた柔軟な起用が行われる可能性がある。

大谷翔平の打順は1番または2番が有力

先発バッテリーは山本由伸×若月健矢が本命

捕手は中村悠平が起用される可能性もあり

遊撃手は守備重視で源田壮亮が本命

攻撃力重視なら小園海斗の起用案も

三塁は岡本和真のほか佐藤輝明を推す予想も存在

中堅手は鈴木誠也が本命

守備重視なら辰己涼介、機動力なら周東佑京の選択肢

WBC2026台湾戦のテレビ放送/ネット配信予定

2026年3月6日(金)に東京ドームで開催されるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)1次ラウンド初戦、日本代表(侍ジャパン)対チャイニーズ・タイペイ(台湾)戦は、動画配信サービス「Netflix」でライブ配信される予定だ。

今大会のWBC本戦(1次ラウンドから決勝まで)については、日本国内ではNetflixが独占配信権を取得。スマートフォン、タブレット、パソコン、スマートテレビなどの対応デバイスから視聴できる。台湾戦の配信は2026年3月6日(金)18時から開始予定で、試合は19時プレーボールとなる。

実況は平川健太郎、解説には元メジャーリーガーの黒田博樹と、読売ジャイアンツなどで活躍した高橋由伸が担当する予定。なお、Netflixではすべての有料プランで視聴可能だが、無料トライアルは実施されていない。一方、新規登録者などを対象にした「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されている。

テレビ放送については、地上波・BS・CSを含め試合の生中継や録画放送は予定されていない。日本テレビは大会のプロモーションパートナーとして中継映像の制作や関連番組の放送を行うものの、試合そのものをテレビで放送する予定はない。

ラジオではニッポン放送が『ショウアップナイタースペシャル』として全国30局ネットで実況生中継を実施。実況を大泉健斗、解説を里崎智也とAKI猪瀬が担当する予定となっている。AM/FMラジオのほか、スマートフォンアプリ「radiko」でも聴取可能だ。

WBC2026 日本vs台湾 放送・配信予定

媒体 配信/放送 開始時間 実況 解説 Netflix インターネットライブ配信 18:00〜 平川健太郎 黒田博樹 / 高橋由伸 ニッポン放送 ラジオ実況中継 18:30〜または19:00〜 大泉健斗 里崎智也 / AKI猪瀬 テレビ放送 なし ー ー ー

Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】