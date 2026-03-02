大谷翔平はWBC2026で投げない？二刀流出場の可能性は？

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平が、侍ジャパン(野球日本代表)の一員としてWBC2026に出場する。

本記事では、大谷翔平が二刀流としてWBC2026に出場する可能性について紹介する。

大谷翔平が参加！WBC2026のスケジュールは？

大谷翔平は、WBC2026に臨む侍ジャパンに指名打者として選出。大会は3月5日(木)に開幕を迎え、1次ラウンド・東京プールに入っている侍ジャパンは6日(金)の初戦でチャイニーズ・タイペイとの対戦を予定している。続く7日(土)に韓国、8日(日)にオーストラリア、10日(火)にチェコと対戦する。

1次ラウンドで上位2位以上となった場合、3月13日(金)からアメリカで行われる準々決勝へと進出することができる。

侍ジャパンの試合日程は以下の通り。

試合日 対戦カード 会場 放送・配信 2026年3月6日(金)

19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム Netflix独占 2026年3月7日(土)

19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム Netflix独占 2026年3月8日(日)

19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム Netflix独占 2026年3月10日(火)

19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム Netflix独占

大谷翔平はWBCで投げない？二刀流復活はある？

大谷翔平は、手術の影響により2024年は打者に専念していたが、2025年6月から投手としても復帰。ワールドシリーズでも二刀流をこなし、連覇に貢献した。

番組「ファウル・テリトリー」に出演したカリフォルニア・ポスト紙のジャック・ハリス記者によれば、2026年2月に入っても「身体的な問題は何もない」とのこと。所属するロサンゼルス・ドジャースのキャンプでも二刀流として調整していることが伝えられている。

一方で、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は大谷の投手起用について反対の立場をとっていることを強調。侍ジャパンの井端弘和監督は、二刀流起用の可能性については状態を見てから相談していく方針を示した。ドジャースとの交渉次第とも見られるが、ロバーツ監督が明確に反対していることから、打者に専念する可能性が高そうだ。

