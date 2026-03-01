WBC連覇を目指す野球日本代表・侍ジャパンは3月2日、オリックス・バファローズと強化試合を実施する。

本記事では、侍ジャパンvsオリックスのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

侍ジャパンvsオリックス・バファローズ｜試合日程・プレイボール時間

WBC2026強化試合、侍ジャパンvsオリックス・バファローズは、3月2日(月)に京セラドーム大阪で開催される。

プレイボール時間は19:00を予定している。

日程 プレイボール時間 対戦カード 3/2(月) 19:00 侍ジャパンvsオリックス・バファローズ

侍ジャパンvsオリックス・バファローズ｜テレビ放送・ネット配信予定

3月2日に行われるWBC直前強化の侍ジャパンvsオリックス・バファローズは、地上波『TBS系列』が独占中継を実施する。

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 3/2(月)

19:00 TBS系列 -

※放送/配信予定は変更の可能性あり

WBC 2026はNetflixが全試合を独占配信ライブ配信！

Netflix

WBC2026は日本国内において、Netflixで侍ジャパンの試合を含む全試合を独占配信する。

Netflix以外での地上波中継・配信はない。したがってWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必須となる。

WBC 2026｜Netflixをお得に視聴する方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回登録で実質1カ月無料！

『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

