WBC連覇を目指す野球日本代表・侍ジャパンは3月2日、オリックス・バファローズと強化試合を実施する。
本記事では、侍ジャパンvsオリックスのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。
侍ジャパンvsオリックス・バファローズ｜試合日程・プレイボール時間
WBC2026強化試合、侍ジャパンvsオリックス・バファローズは、3月2日(月)に京セラドーム大阪で開催される。
プレイボール時間は19:00を予定している。
|日程
|プレイボール時間
|対戦カード
|3/2(月)
|19:00
|侍ジャパンvsオリックス・バファローズ
侍ジャパンvsオリックス・バファローズ｜テレビ放送・ネット配信予定
3月2日に行われるWBC直前強化の侍ジャパンvsオリックス・バファローズは、地上波『TBS系列』が独占中継を実施する。
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|3/2(月)
19:00
|-
※放送/配信予定は変更の可能性あり
WBC 2026はNetflixが全試合を独占配信ライブ配信！
Netflix
WBC2026は日本国内において、Netflixで侍ジャパンの試合を含む全試合を独占配信する。
Netflix以外での地上波中継・配信はない。したがってWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必須となる。
WBC 2026｜Netflixをお得に視聴する方法
【LYPプレミアム with Netflix】初回登録で実質1カ月無料！
『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
