2026年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)。日本代表「侍ジャパン」は東京ドームで行われる1次ラウンドでオーストラリア代表と対戦する。
本記事では、侍ジャパン対オーストラリアの地上波中継・NHK放送・TVer配信について紹介する。
侍ジャパンがWBC第3戦でオーストラリアと全勝対決
Getty Images
2026年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で、日本代表「侍ジャパン」はオーストラリア代表と対戦する。両チームは1次ラウンド・プールCに組み込まれており、東京ドームでグループステージの一戦を迎える予定だ。
この日本対オーストラリアの試合は、2026年3月8日(日)19時プレーボール。プールCの順位争いを占うカードとして位置づけられており、日本にとっても1次ラウンド突破に向けて重要な意味を持つ一戦となる。オーストラリアは初戦でチャイニーズ・タイペイを3-0で下して波に乗ると、第2戦でチェコを5-1で退けて連勝。1次ラウンド突破へ重要な一戦となる。
さらに同試合は、天皇陛下が観戦される「天覧試合」として実施される予定。WBCという国際大会の中でも象徴的な試合となる可能性があり、東京ドーム開催カードの中でも大きな注目を集めている。
なお、侍ジャパンは菅野智之（ロッキーズ）が先発として登板予定だ。
WBC2026 日本vsオーストラリア 試合概要
- 対戦カード：日本 vs オーストラリア
- 大会：2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)
- ラウンド：1次ラウンド プールC
- 試合日時：2026年3月8日(日)19:00開始
- 会場：東京ドーム
- 備考：天覧試合予定
WBC2026 侍ジャパン対オーストラリアの地上波中継はある？
2026年3月8日(日)に東京ドームで開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)1次ラウンド・プールC、日本代表「侍ジャパン」対オーストラリア代表の試合は、日本国内での地上波テレビ中継は予定されていない。
今大会のWBC本大会(1次ラウンド〜決勝)の放映権は動画配信サービス「Netflix」が日本国内で独占取得している。そのため、民放各局の地上波中継やNHK、BS・CSでのテレビ放送は行われない見込みだ。
また、民放の無料配信サービスであるTVerでのライブ配信も予定されておらず、映像で試合を視聴する場合はNetflixのライブ配信を利用する形となる。日本対オーストラリア戦は18時頃から配信が開始され、19時にプレーボールを迎える予定だ。
なお、ラジオではニッポン放送が『ショウアップナイタースペシャル』として生中継を実施。実況を洗川雄司、解説を谷繁元信とAKI猪瀬が担当予定となっている。ラジオはradikoを利用すればスマートフォンやPCから聴くことも可能だ。
WBC2026 日本vsオーストラリア 放送・配信予定
|媒体
|配信・放送
|開始時間
|実況
|解説
|Netflix
|○（独占ライブ配信）
|18:00〜
|平川健太郎
|黒田博樹 / 内川聖一
|地上波テレビ
|×
|ー
|ー
|ー
|NHK
|×
|ー
|ー
|ー
|TVer
|×
|ー
|ー
|ー
|ニッポン放送
|○（ラジオ中継）
|19:00〜
|洗川雄司
|谷繁元信 / AKI猪瀬
Netflixのお得な視聴方法
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
WBC 2026｜関連情報
【大会日程・結果】
【侍ジャパン】
【Netflix視聴】
- NetflixがWBC期間で視聴料割引キャンペーンを実施！一番お得なプランは？
- 1カ月だけNetflixに加入できる？WBC限定で見たい場合の登録方法まとめ
- WBC2026をNetflix(ネットフリックス)以外で視聴する方法は？無料放送はある？
- WBC 2026は地上波なし｜録画再放送の予定はある？
- ドコモ経由のNetflix(ネットフリックス)は月額いくら？無料で見れる？
【各国代表メンバー/ロースター】
|全出場国一覧
|日本
|韓国
|チャイニーズ・タイペイ
|オーストラリア
|チェコ
|アメリカ
|キューバ
|ドミニカ共和国
|ベネズエラ
|メキシコ
|プエルトリコ