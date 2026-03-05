世界最大級の動画配信サービスとして知られるNetflix。にドコモ経由のセット特典、LINEからのキャンペーン登録、UQモバイルとの組み合わせなど、間接的な“実質割引”ルートが話題になることも多い。
本記事では、Netflixの割引、おすすめの登録方法について紹介する。
Netflixは割引や無料トライアルはある？
結論として、Netflix公式が常設で提供する割引や無料トライアルは現在実施されていない。月額制のみで、通常時に料金を下げる制度は用意されていないのが基本方針だ。
そのため、Netflix単体で恒常的に「安く契約する」方法は存在しない。学割や年払い割引、公式クーポンなども提供されておらず、申込窓口を変えただけで月額料金が下がる仕組みではない。
公式で提供されていない主な特典は以下の通り。
|項目
|実施状況
|無料トライアル
|現在は未実施
|学割プラン
|なし
|年間割引
|なし(月額のみ)
|公式クーポン
|配布なし
期間限定で実施される特別割引キャンペーン
一方で、例外的に大型スポーツイベントなどに合わせて期間限定の割引キャンペーンが実施されるケースがある。2026年3月開催のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に合わせて実施される「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」がその代表例だ。
本キャンペーンでは、新規加入者および一定条件を満たす再加入者を対象に、加入初月の料金が大幅に割引される。
|プラン
|通常料金
|キャンペーン価格
|広告つきスタンダード
|890円
|498円
|スタンダード
|1,590円
|795円
|プレミアム
|2,290円
|1,145円
最安の広告つきスタンダードは498円となり、いわゆる「ワンコイン」で視聴可能となる。WBC開催期間を含む初月が対象となるため、短期利用を検討しているユーザーにとっては実質的な割引施策といえる。
対象者と注意点
対象は新規入会者に加え、2026年1月31日以前に解約しており、キャンペーン期間中に再登録するユーザー。すでに契約中の会員や、au・ソフトバンクなど通信キャリア経由のセットプラン利用者は対象外となる。
また、Netflixプリペイドカード、ギフトカード、PayPal、iTunes、Google Play経由での支払いを選択した場合は割引価格が適用されない。クレジットカードなどによる直接登録が条件となる点にも注意が必要だ。
割引は初月のみで、1か月経過後は自動的に通常月額へ戻る。さらに、スタンダードおよびプレミアムプランであっても、WBCのライブ配信に限り広告が表示される仕様となっている(アーカイブ視聴は広告なしプランであれば広告表示なし)。
常設の無料トライアルはないものの、特定イベントに合わせた期間限定割引は実施されることがある。契約を検討している場合は、キャンペーン時期を見極めることが実質的な節約につながる。
ただし、携帯キャリアや光回線などの提携サービスを通じて、ポイント還元やセット特典が付くケースはある。Netflix自体の割引ではないものの、実質負担を抑えられる可能性はあるため、登録窓口の比較が重要となる。
Netflixはドコモ・LINE・UQどこで登録するのがおすすめ？
Netflix自体に公式割引はないものの、提携サービス経由で申し込むことで実質的な負担を抑えられる可能性がある。重視すべきは「初期コスト」「ポイント還元」「付帯サービス」のどれを優先するかだ。ここではUQ mobile、LINE( LYPプレミアム with Netflix )、ドコモの特徴を整理する。
LINE( LYPプレミアム with Netflix )：LINE・Yahoo!ショッピング利用者向け
特徴は、Netflixの月額料金だけでLYPプレミアム特典を実質無料で利用できる点にある。LINEスタンプ使い放題やYahoo!ショッピングでのPayPayポイント上乗せなど、日常利用に直結する特典が付帯する。
初回加入時には月額料金相当分のPayPayポイント還元も用意されている。単純な値引きよりも、使えるサービスの拡張に魅力を感じる人に向いている。
ドコモ：dポイント派・長期利用向け
継続的なdポイント還元が最大の武器だ。対象プラン(ahamo、eximoなど)契約者には月額料金(税抜)の10%〜20%分が毎月還元される。
加えて、期間限定キャンペーンとして広告つきスタンダードプラン相当のポイントを最大3ヶ月分還元する施策も展開されている。すでにドコモ回線を利用している、あるいはdポイント経済圏を活用しているユーザーなら選択肢に入る。
UQ mobile：初期費用を抑えたい・Pontaポイント派
最大の強みは、広告つきスタンダードプラン相当額が最大5ヶ月間実質無料となるキャンペーンだ。一定期間の利用料相当額が後日割引される仕組みで、スタート時の負担を大きく抑えられる。
さらにキャンペーン終了後も、対象プラン契約者には月額料金(税抜)の最大20%分のPontaポイントが毎月還元される。短期的に安く始めたい人や、Pontaポイントを日常的に活用しているユーザーと相性がいい。
主要3社の比較
|項目
|LINE
|ドコモ
|UQ mobile
|初期特典
|初回ポイント還元
|最大3ヶ月分ポイント還元
|最大5ヶ月実質無料
|継続特典
|LYP特典利用可
|10〜20%dポイント還元
|最大20%Ponta還元
|向いている人
|LINE・Yahoo!利用者
|dポイント利用者
|短期的に安く始めたい人
結局のところ、最安を狙うならUQ mobile、サービス拡張重視ならLINE、ポイント高還元を長期的に受けたいならドコモという棲み分けになる。自身の通信環境とポイント利用状況を基準に選ぶのが現実的だ。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
初めて登録するに方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているので、まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動 (PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了！
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要
すでにNetflix会員でもLYPプレミアム with Netflixへの切り替えは可能？
すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。
ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。
「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。
パターン①：Netflixは登録中、LYPプレミアムは未登録の場合
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
- Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録
パターン②：NetflixもLYPプレミアムもそれぞれ登録中の場合
現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。
LINEから登録【iOS】
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- サブスクリプションの編集→全プランをタップ
- 登録したいプランを選択して決済
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINEから登録【Android】
- LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
- 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
- 変更可能なプランから登録したいプランを選択
- 「プランを変更する」をタップ
- 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
- Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う
LINE以外から登録（ウェブ）
- 一度「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）
- App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可
※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能
※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。
※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。
【ドコモユーザーならお得】爆アゲセレクションのプラン概要・特典内
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
各料金プランと還元率は以下の通り。
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。
【新規加入の場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
【切り替えの場合】
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
WBC2026はNetflixで配信！
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
